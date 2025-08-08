Hà Nội

Kinh doanh

Giá vé máy bay đến Hà Nội dịp 2/9 tăng vọt, khách sạn "kín phòng"

Gần đến lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhu cầu tìm vé máy bay và khách sạn tăng cao, thậm chí có cơ sở lưu trú đã kín phòng. 

Hoàng Minh (tổng hợp)

Chưa đầy một tháng nữa là đến ngày diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Dự kiến sẽ có đông đảo du khách từ khắp nơi đổ về Hà Nội để tham dự và chứng kiến sự kiện này.

Theo đó, trên các nền tảng đặt vé trực tuyến, lượng tìm kiếm chuyến bay đến Hà Nội tăng đột biến từ đầu tháng 7.

Theo khảo sát, vé hạng phổ thông (Eco) của các hãng giá rẻ như Vietjet Air, Vietravel Airlines dao động từ 1,1 – 1,6 triệu đồng/lượt (chưa gồm thuế phí). Một số chuyến bay giờ cao điểm giá lên tới gần 2,9 triệu đồng/lượt. Vietnam Airlines và Bamboo Airways đang bán vé phổ thông ở mức 2,5 – 3,5 triệu đồng/lượt, vé thương gia cao nhất chạm ngưỡng 8,7 triệu đồng/lượt.

ve-may-bay.jpg
Giá vé máy bay ngày 30/8 chặng TP HCM - Hà Nội của hãng Vietjet Air. Ảnh chụp màn hình

Tính tổng chi phí khứ hồi, khách bay TP HCM – Hà Nội trong dịp lễ 2/9 có thể phải chi từ 5 – 7,5 triệu đồng cho vé phổ thông, tùy hãng và khung giờ bay. Nếu đặt sát ngày lễ, giá vé có thể cao hơn do nguồn cung giảm mạnh.

Ngoài chặng TP HCM – Hà Nội, các đường bay khác cũng ghi nhận mức tăng giá đáng kể. Cụ thể, chặng bay TP Hồ Chí Minh – Đà Nẵng, vé khứ hồi dao động từ 2,6 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế, phí).

ve-may-bay2.jpg
Giá vé máy bay chặng TP HCM - Hà Nội dịp Quốc Khánh 2/9 tăng đột biến. Ảnh chụp màn hình

Giá vé một chiều phổ thông chặng TP HCM – Phú Quốc từ 900.000 – 1,9 triệu đồng. Với chặng Hà Nội – Đà Nẵng, Vietnam Airlines báo giá phổ thông từ 2,5 triệu đồng/lượt; Vietjet Air có giá thấp hơn, từ 490.000 – 1,5 triệu đồng/lượt (chưa thuế phí).

Chặng Hà Nội – Nha Trang, Vietnam Airlines bán vé phổ thông với giá hơn 3,7 triệu đồng/lượt, vé thương gia hơn 7,1 triệu đồng. Vietjet Air giá dao động từ 1,6 – 2,1 triệu đồng/lượt (chưa thuế phí). Vé khứ hồi Hà Nội – Nha Trang có thể từ 4,4 triệu đồng trở lên.

Không chỉ vé máy bay, các cơ sở lưu trú quanh khu vực tổ chức lễ diễu binh diễu hành cũng ghi nhận tình trạng khan hiếm phòng. Một số khách sạn đã hết sạch phòng trong khoảng thời gian từ 30/8 - 3/9.

Dù chưa xuất hiện tình trạng khan hiếm, song các chuyên gia khuyến nghị khách hàng nên đặt vé sớm để tránh tình trạng "cháy vé" hoặc bị đẩy giá lên quá cao.

