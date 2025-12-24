[INFOGRAPHIC] 4 loại quả độc lạ hút khách dịp Tết

Nhiều loại quả có màu và tạo hình bắt mắt được người tiêu dùng săn đón trong dịp Tết Nguyên đán.
Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới, vợ chồng đạo diễn Lý Hải – Minh Hà cùng bốn người con thực hiện bộ ảnh gia đình trong studio.
Được xem là loại quả đắt bậc nhất thế giới, sầu riêng Black Thorn nay đã được trồng thành công tại Việt Nam, bán ra thị trường khoảng 400.000 đồng/kg.
Đà bứt phá mạnh của cổ phiếu VIC đã kéo tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm 3 tỷ USD chỉ trong một ngày.
Do vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, Công ty CP Thái Nga Đồng Nai bị xử phạt 85 triệu đồng và buộc thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
Ông Nguyễn Đức Thụy chính thức đảm nhận vai trò Quyền Tổng Giám đốc Sacombank ngay sau khi hoàn tất chuyển giao tại LPBank.
Từ hôm nay (23/12), ông Nguyễn Đức Thụy không còn là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng LPBank. Thay cho Bầu Thụy là ông Hồ Nam Tiến, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.
Sau nhiều năm chậm nhịp, phát triển nhà ở xã hội trong năm 2025 đã ghi nhận những chuyển biến rõ rệt cả về thể chế lẫn nguồn cung thực tế.
Trái với màu tối bên ngoài cá bống tượng được đánh giá rất cao về chất lượng thịt, giá lên tới nửa triệu đồng/kg.
Không ít người trúng Vietlott trị giá hàng chục, thậm chí trăm tỷ đồng nhờ mua vé số một cách rất tình cờ.
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trở thành nhóm hàng đầu tiên của Việt Nam cán mốc xuất khẩu 100 tỷ USD.
Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng quy tụ liên danh 6 tập đoàn lớn hoạt động trong lĩnh vực chủ chốt như bất động sản và công nghiệp nặng.
Những cành mận rừng giá từ vài trăm nghìn đến cả chục triệu đồng bắt đầu được bày bán tại Hà Nội, phục vụ khách hàng chơi Tết sớm.
Tại Việt Nam, nhiều cây chuối cho ra hàng chục đến hơn 100 nải đã từng xuất hiện ngoài đời thực, khiến người dân không khỏi kinh ngạc.
Chỉ 4 ngày sau khi có khối tài sản trị giá 600 tỷ USD, Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản trị giá 700 tỷ USD.
Do đầu tư không có hiệu quả, tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy tuyển quặng sắt công suất 500.000 tấn/năm tại xã Vũ Quang.
Ngoài hành trình vượt nghèo để xây dựng đế chế nghìn tỷ, vị tỷ phú này còn được nhân viên yêu quý nhờ chính sách đãi ngộ hiếm có.
Nếu trước đây mỗi kg cua lông Trung Quốc có thể lên tới 1 triệu đồng, thì hiện nay mức giá chỉ còn vài trăm nghìn, thu hút nhiều người tiêu dùng.
Từ một thứ quả leo rào không mấy ai để ý, la hán nay trở thành đặc sản đắt đỏ, giá lên tới 350.000 đồng/kg, được người dân thành phố ưa chuộng.
Ngày 19/12, cảng hàng không quốc tế Long Thành đón chuyến bay chính thức đầu tiên, sau gần 5 năm khởi công xây dựng.
Đang vận chuyển lượng lớn cát lậu đi tiêu thụ, U.T.Đ và N.V.B đã bị lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện, bắt quả tang.
Nhà sáng lập Oracle - tỷ phú Larry Ellison đã được 'trao trách nhiệm' tiếp quản TikTok tại Mỹ.