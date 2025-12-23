Hà Nội

Loại quả đắt bậc nhất thế giới, Việt Nam trồng thành công 400.000 đồng/kg

Kinh doanh

Được xem là loại quả đắt bậc nhất thế giới, sầu riêng Black Thorn nay đã được trồng thành công tại Việt Nam, bán ra thị trường khoảng 400.000 đồng/kg.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Sầu riêng Black Thorn là giống sầu riêng cao cấp nổi tiếng tại Penang (Malaysia) - vùng đất được xem là cái nôi của những giống sầu riêng thượng hạng. Ảnh: Người lao động
Sầu riêng Black Thorn là giống sầu riêng cao cấp nổi tiếng tại Penang (Malaysia) - vùng đất được xem là cái nôi của những giống sầu riêng thượng hạng. Ảnh: Người lao động
Mỗi trái sầu riêng Black Thorn trung bình nặng từ 1,5–3kg, hình tròn hoặc bầu dục cân đối. Ảnh: Welofarm
Mỗi trái sầu riêng Black Thorn trung bình nặng từ 1,5–3kg, hình tròn hoặc bầu dục cân đối. Ảnh: Welofarm
Vỏ quả màu xanh đậm, gai to, cứng cáp, sắp xếp đều. Đầu gai sẫm màu gần như đen, tạo nên vẻ ngoài độc đáo và sang trọng. Ảnh: Welofarm
Vỏ quả màu xanh đậm, gai to, cứng cáp, sắp xếp đều. Đầu gai sẫm màu gần như đen, tạo nên vẻ ngoài độc đáo và sang trọng. Ảnh: Welofarm
Cống quả ngắn, dày và chắc, thường có màu xanh tươi. Ảnh: AgriDrone
Cống quả ngắn, dày và chắc, thường có màu xanh tươi. Ảnh: AgriDrone
Sầu riêng Black Thorn có vị ngọt đậm đà, béo ngậy, hòa quyện cùng hậu vị đắng nhẹ. Ảnh: Welofarm
Sầu riêng Black Thorn có vị ngọt đậm đà, béo ngậy, hòa quyện cùng hậu vị đắng nhẹ. Ảnh: Welofarm
Vị đắng tạo sự khác biệt hoàn toàn so với nhiều giống sầu riêng phổ biến khác, đưa Black Thorn trở thành dòng sầu riêng cao cấp bậc nhất. Ảnh: Kim Nông Goldstar
Vị đắng tạo sự khác biệt hoàn toàn so với nhiều giống sầu riêng phổ biến khác, đưa Black Thorn trở thành dòng sầu riêng cao cấp bậc nhất. Ảnh: Kim Nông Goldstar
Nhờ chất lượng vượt trội và sản lượng không lớn, cơm sầu riêng Black Thorn tách múi (tươi hoặc đông lạnh) được xếp vào phân khúc xa xỉ. Ảnh: Yuth Farm &amp; Foods
Nhờ chất lượng vượt trội và sản lượng không lớn, cơm sầu riêng Black Thorn tách múi (tươi hoặc đông lạnh) được xếp vào phân khúc xa xỉ. Ảnh: Yuth Farm & Foods
Thời điểm mới xuất hiện, giá sầu riêng Black Thorn trên thị trường dao động khoảng 900.000 -1,5 triệu đồng/kg, chủ yếu phục vụ giới sành ăn và trong các nhà hàng cao cấp. Ảnh: Kim Nông Goldstar
Thời điểm mới xuất hiện, giá sầu riêng Black Thorn trên thị trường dao động khoảng 900.000 -1,5 triệu đồng/kg, chủ yếu phục vụ giới sành ăn và trong các nhà hàng cao cấp. Ảnh: Kim Nông Goldstar
Mấy năm gần đây, sầu riêng Black Thorn đã trồng thành công tại Việt Nam, song sản lượng không cao bằng giống sầu riêng đại trà. Ảnh: Dân Việt
Mấy năm gần đây, sầu riêng Black Thorn đã trồng thành công tại Việt Nam, song sản lượng không cao bằng giống sầu riêng đại trà. Ảnh: Dân Việt
Trên thị trường, giá sầu riêng Black Thorn giá trung bình từ 400.000-600.000 đồng/kg tuỳ thời điểm. Ảnh: Internet
Trên thị trường, giá sầu riêng Black Thorn giá trung bình từ 400.000-600.000 đồng/kg tuỳ thời điểm. Ảnh: Internet
#Sầu riêng cao cấp Black Thorn #Trồng sầu riêng tại Việt Nam #Giá trị và thị trường sầu riêng #Đặc điểm hình thái sầu riêng Black Thorn #Hương vị và đặc trưng của Black Thorn #Thị trường và phân khúc cao cấp

