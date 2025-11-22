Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra khắc phục lũ tại Lâm Đồng

Đoàn công tác do Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đã đến xã Ka Đô thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với các hộ dân chịu thiệt hại trong đợt mưa lớn.

Ngày 22/11, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác đến xã Ka Đô (tỉnh Lâm Đồng) kiểm tra tình hình sau mưa lũ và thăm hỏi các hộ dân chịu thiệt hại.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trò chuyện, động viên các hộ dân có nhà cửa và tài sản bị thiệt hại nặng sau đợt mưa lớn.

Tại nơi sơ tán, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài hỏi thăm sức khỏe, sinh kế của người dân và chia sẻ với tổn thất của người dân trong đợt thiên tai. Đồng chí đề nghị bà con giữ vững tinh thần, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống ngay khi điều kiện cho phép.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận sự chủ động của Ban Công tác Mặt trận các thôn, Trưởng thôn và Bí thư Chi bộ trong việc vận động người dân sơ tán kịp thời, hạn chế rủi ro trong đêm mưa lớn.

Đồng chí yêu cầu tỉnh Lâm Đồng và xã Ka Đô tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết; Khẩn trương đánh giá thiệt hại, triển khai hỗ trợ đúng thực tế; Bảo đảm không để hộ dân nào thiếu lương thực, thiếu chỗ ở an toàn. Lực lượng tại chỗ được đề nghị tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục môi trường sau khi nước rút.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng tại xã Ka Đô.

Dịp này, Đoàn công tác trao quà cho 20 hộ dân thiệt hại nặng và tặng quà động viên đội ngũ Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn. Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng trao quà hỗ trợ cho người dân và cán bộ cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và cộng đồng xã hội tiếp tục đồng hành, chia sẻ với người dân vùng lũ, góp phần sớm ổn định đời sống sau mưa lớn.