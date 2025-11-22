Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiểm tra khắc phục lũ tại Lâm Đồng

Đoàn công tác do Chủ tịch MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đã đến xã Ka Đô thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với các hộ dân chịu thiệt hại trong đợt mưa lớn.

Bảo Giang

Ngày 22/11, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác đến xã Ka Đô (tỉnh Lâm Đồng) kiểm tra tình hình sau mưa lũ và thăm hỏi các hộ dân chịu thiệt hại.

z7250392692843-fb9afdc6848295291c87c99b78a83350.jpg
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài trò chuyện, động viên các hộ dân có nhà cửa và tài sản bị thiệt hại nặng sau đợt mưa lớn.

Tại nơi sơ tán, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài hỏi thăm sức khỏe, sinh kế của người dân và chia sẻ với tổn thất của người dân trong đợt thiên tai. Đồng chí đề nghị bà con giữ vững tinh thần, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống ngay khi điều kiện cho phép.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận sự chủ động của Ban Công tác Mặt trận các thôn, Trưởng thôn và Bí thư Chi bộ trong việc vận động người dân sơ tán kịp thời, hạn chế rủi ro trong đêm mưa lớn.

Đồng chí yêu cầu tỉnh Lâm Đồng và xã Ka Đô tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết; Khẩn trương đánh giá thiệt hại, triển khai hỗ trợ đúng thực tế; Bảo đảm không để hộ dân nào thiếu lương thực, thiếu chỗ ở an toàn. Lực lượng tại chỗ được đề nghị tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục môi trường sau khi nước rút.

z7250392691383-67b9f6254a66bde61a8e0d5d750642bd.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng tại xã Ka Đô.

Dịp này, Đoàn công tác trao quà cho 20 hộ dân thiệt hại nặng và tặng quà động viên đội ngũ Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Trưởng thôn, Bí thư Chi bộ thôn. Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm cũng trao quà hỗ trợ cho người dân và cán bộ cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài kêu gọi hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và cộng đồng xã hội tiếp tục đồng hành, chia sẻ với người dân vùng lũ, góp phần sớm ổn định đời sống sau mưa lớn.

#Kiểm tra khắc phục lũ lụt #Hỗ trợ người dân bị thiệt hại #Chăm lo đời sống sau thiên tai #Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam #Phản ứng ứng phó mưa lũ #Chính sách hỗ trợ khẩn cấp

Bài liên quan

Xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra sạt lở đèo Prenn, đèo Mimosa

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu huy động tối đa lực lượng, khẩn trương xử lý sạt lở tại hai tuyến đèo trọng yếu dẫn vào Đà Lạt.

Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tiếp tục dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác khắc phục sạt lở tại đèo Prenn và đèo Mimosa, hai tuyến giao thông huyết mạch kết nối vào trung tâm tỉnh Lâm Đồng.

15.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra điểm sạt lở trên đèo Prenn sáng 21/11.
Xem chi tiết

Xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi người dân vùng lũ D’ran, Lâm Đồng

Tại điểm sơ tán sáng 21/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng động viên người dân D’ran và yêu cầu địa phương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã đến xã D’ran (Lâm Đồng) kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ. Tại điểm sơ tán, Phó Thủ tướng thăm hỏi sức khỏe, đời sống của người dân, chia sẻ khó khăn và động viên bà con sớm ổn định tinh thần sau biến cố.

p2.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thăm hỏi người dân tại điểm sơ tán ở xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng.
Xem chi tiết

Xã hội

Bộ đội bám hiện trường hỗ trợ dân khắc phục sau đợt mưa lớn ở Lâm Đồng

Sau nhiều giờ làm nhiệm vụ trong mưa đêm, lực lượng bộ đội tiếp tục có mặt tại hiện trường, ưu tiên giúp dân di chuyển tài sản và đảm bảo an toàn tại xã Đ’Ran.

Khi phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống có mặt tại xã Đ’Ran vào sáng 20/11, nước lũ vẫn phủ kín nhiều tuyến dân cư. Mực nước ở một số điểm đã vượt mái nhà, dòng chảy cuốn mạnh và để lại dấu vết rõ rệt của một đêm chống chọi với thiên tai của lực lượng vũ trang địa phương.

kto-br_img-20251120-043952.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BB994 hành quân trong đêm tiếp cận khu vực ngập sâu tại xã Đ’Ran, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Bảo Giang
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới