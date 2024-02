Trung tướng Tô Ân Xô: Đang đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án

Chiều 1/2, t ại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024, trả lời câu hỏi về tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc gần đây liên quan đến lĩnh vực điện và xăng, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, với phương châm xử lý 1 vụ cảnh tình cả vùng, cả lĩnh vực, Bộ Công an đã tích cực "thăm khám và điều trị" với một số "bệnh nan y" trong công cuộc phòng, chống tham nhũng tiêu cực. Vừa qua, Bộ Công an đã xử lý vụ Việt Á, "chuyến bay giải cứu", SCB và hiện nay đang chuyển sang lĩnh vực điện, xăng dầu, đá, cát, sỏi.

Trung tướng Tô Ân Xô.

Trung tướng Tô Ân Xô cũng thông tin, vụ án Công ty cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận là một ví dụ điển hình. Trong vụ án này, chủ đầu tư và nhà thầu đã bắt tay nhau để nâng giá vật tư, thiết bị điện. Nhiều vật tư, thiết bị điện được nâng giá từ vài chục đến vài trăm phần trăm, có những vật tư được nâng giá lên 300%. Điều này là một trong những nguyên nhân làm tăng giá điện, làm thiệt hại đáng kể cho người tiêu dùng. Nâng giá điện và cộng vào giá thành nên giá điện bị tăng làm người tiêu dùng thiệt thòi. Theo chúng tôi, loại "virus phát tán biến thể" này tương đối phổ biến ở một số địa phương. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ có vaccine để điều trị virus này.



Vụ Công ty Xuyên Việt Oil và Công ty Hải Hà Petro và một số đơn vị liên quan là điển hình cho vi phạm quy định về xuất, nhập khẩu xăng dầu, quản lý quỹ bình ổn xăng dầu. Công ty Hải Hà Petro đã gây thất thoát, thiệt hại ngân sách nhà nước ước tính ban đầu khoảng 15 tỷ đồng và thất thoát hơn 300 tỷ đồng. Vụ Công ty Xuyên Việt Oil, cơ quan điều tra đã phong tỏa 17 tài khoản cá nhân với số tiền trên 4 tỷ đồng. Tạm dừng giao dịch mua bán, chuyển nhượng 54 nhà đất đứng tên cá nhân và 6 nhà đất đứng tên công ty.

"Tết rất cận kề, nhưng cơ quan điều tra vẫn quyết tâm đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ nhằm ngăn chặn tội phạm, triệt để thu hồi tài sản bị thất thoát, lãng phí cho Nhà nước và nhân dân", Trung tướng Tô Ân Xô nói.