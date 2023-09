Lãnh đạo Chính phủ mặc niệm nạn nhân vụ cháy chung cư mini và lũ quét

Sáng 14/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.



Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội và 7 nạn nhân tử vong do lũ quét tại Lào Cai đêm 12/9, rạng sáng 13/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân tử vong trong vụ cháy tại Hà Nội và 7 nạn nhân tử vong do lũ quét tại Lào Cai đêm 12/9, rạng sáng 13/9

Trưa ngày 13/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thị sát hiện trường vụ cháy chung cư đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Tại hiện trường, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm Công điện đã ban hành; biểu dương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt ngay sau khi nhận được thông tin, khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả; cảm ơn bà con trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả, cứu chữa, hỗ trợ những người gặp nạn.

Thủ tướng nhắc lại, sau các vụ cháy quán karaoke tại Hà Nội, công tác quản lý phòng cháy chữa cháy với các cơ sở này đã được siết chặt, nhờ đó tình hình an toàn cháy nổ tại các cơ sở karaoke đã có chuyển biến. Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện các quy định, quy chế phòng cháy, chữa cháy với các chung cư mini, các khu vực đông dân cư nhưng đường giao thông chật hẹp….

Các đại biểu dành một phút mặc niệm.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân về công tác phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng ứng phó cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra các sự cố.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chức năng phải xử lý ngay những vấn đề còn tồn tại, như hoàn cảnh gia đình các nạn nhân để hỗ trợ kịp thời về kinh tế cũng như tinh thần. Với những người đang bị thương, phải huy động lực lượng cứu chữa bằng được. Sau đó, rà soát lại để có hỗ trợ cho từng hộ gia đình, từng người. "Cái gì cần phải làm, làm được thì mình làm hết sức", Thủ tướng nhấn mạnh.

Cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương trong vụ cháy chung cư mini xảy ra tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. 39/56 người tử vong đã xác định được danh tính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979; hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) là chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy. Nghiêm Quang Minh bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, đã thống nhất với Bộ Công an chỉ đạo điều tra tận gốc vấn đề từ khâu cấp phép xây dựng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ vào cuộc, kiểm tra trách nhiệm lãnh đạo, quản lý liên quan...

“Tinh thần chỉ đạo là sai đâu, xử đấy, bảo đảm sự nghiêm minh theo quy định của pháp luật”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục, khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Chàng shipper lao vào biển lửa cứu người vụ cháy chung cư mini