Cây cảnh dân dã nở hoa như mây hồng rực rỡ, hút phúc lành, chiêu tài lộc

Mùa xuân, cây cảnh cho ta bóng mát. Mùa hạ, nó cho ta màu xanh. Mùa đông, khi lòng người dễ chùng xuống nhất, nó cho ta cả một bầu trời hoa hồng.

Trong thế giới cây cảnh, có những loài cây được trồng vì dáng thế, có loài vì hương sắc, lại có loài vì cái ý niệm mà người xưa gửi gắm.

Thược dược thân gỗ (Dahlia Imperialis) - là một trong số ít loài hội tụ đủ cả ba điều ấy. Nó không phải là loài hoa ồn ào, không phô trương một cách vội vã.

Vẻ đẹp của cây cảnh này là vẻ đẹp đến muộn, cao sang và trầm tĩnh, như một người quân tử đã đi qua hết những nông nổi của đời người, để rồi nở rộ vào đúng lúc đất trời cần một chút ấm áp nhất.

Cây cảnh có thể vươn cao 3 đến 6 mét

1. Cây cảnh thược dược thân gỗ - Vẻ đẹp đến muộn

Khác với thược dược bụi thấp lùn mà mọi người thường thấy, Dahlia Imperialis là một cây thân gỗ thực thụ.

Cây cảnh có thể vươn cao 3 đến 6 mét, thậm chí hơn, với những thân cây mảnh, thẳng, màu nâu xám mốc, mọc thành bụi lớn, xòe ra như một chiếc ô xanh khổng lồ.

Lá của cây cảnh xẻ thùy, xanh đậm, to bản, mang dáng dấp của rừng núi hoang sơ Mexico - quê hương của nó.

Nhưng điều làm nên linh hồn của loài cây này chính là hoa. Hoa thược dược thân gỗ không nở vào xuân hạ rực rỡ. Nó chờ đến cuối thu, đầu đông - khi những loài hoa khác đã tàn, khi sương đã giăng mờ và gió bấc bắt đầu se sắt.

Đó là lúc, trên đỉnh của những thân cây cao vút, hàng trăm đóa hoa bung nở. Mỗi bông hoa là một ngôi sao tám cánh hoàn hảo.

Cánh hoa mỏng như lụa, màu hồng phấn, hồng tím nhạt, trắng phớt hồng, xếp đều quanh một đài nhụy vàng óng như mặt trời nhỏ.

Dưới nền trời xanh xám của mùa đông, cả một vòm hoa như một dải ngân hà hạ thấp xuống vườn nhà. Cái đẹp ấy không chỉ để ngắm ở tầm mắt, mà phải ngẩng lên, phải chiêm ngưỡng.

Cây cảnh dạy cho người trồng một bài học về sự kiên nhẫn: những gì cao quý nhất thường đến sau cùng, sau khi đã tích đủ nắng, đủ gió, đủ sự chờ đợi.

Lá xanh mướt

Vẻ đẹp của cây cảnh cũng là vẻ đẹp của sự thanh sạch. Dù nở rộ hàng trăm bông, cây không hề rườm rà. Thân mảnh, cành thưa, hoa nở trên cao, tạo nên một không gian thoáng đãng, khoáng đạt.

Trồng một cây thược dược thân gỗ trước nhà, ta không có cảm giác chật chội, mà thấy nhà mình như cao hơn, sân mình như rộng hơn, bởi tầm mắt được dẫn lên cao, theo những thân cây vươn thẳng.

Người xưa chọn cây trồng trước nhà không chỉ chọn hoa, mà chọn khí. Cây trước ngõ chính là lời chào đầu tiên gửi đến khách, là tấm gương phản chiếu tâm tính của gia chủ.

Cây cảnh thược dược thân gỗ mang một khí chất rất lạ: vừa kiêu hãnh, vừa bao dung.

Hoa rực rỡ

Kiêu hãnh bởi nó cao lớn, vươn thẳng, không cúi đầu, không bò lan. Thân của nó dù mảnh nhưng cứng cáp, đốt tre rõ ràng, gió bão khó quật ngã. Đó là dáng dấp của người quân tử chính trực, giữ mình thanh cao.

Bao dung bởi khi nở hoa, cây cảnh nở cho tất cả. Hoa của nó không giấu trong lá, không e ấp một góc, mà bung ra trên cao cho cả xóm cùng thấy, cho ong bướm cuối mùa còn có nơi tìm mật, cho bầu trời xám có thêm một mảng hồng ấm áp.

Đó là tấm lòng của người đã đủ đầy, muốn chia sẻ.

Trồng một cây cảnh như thế trước cổng, ngôi nhà bỗng có thêm một người gác hiền lành. Nó không gai góc như xương rồng, không ủy mị như liễu rủ.

Việc trồng cây cảnh trước nhà là để tụ khí

Cây cảnh đứng đó, trầm ổn, bốn mùa xanh lá, cuối năm rực hoa, như một lời nhắc nhở thầm lặng: sống phải có chiều cao, có chiều sâu, và phải biết nở hoa đúng lúc.

2. Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh thược dược thân gỗ

Trong phong thủy, việc trồng cây cảnh trước nhà là để tụ khí, dẫn tài lộc và điều hòa năng lượng. Thược dược thân gỗ là một loài cây mang năng lượng dương rất mạnh, thuộc hành Mộc vượng và sinh Hỏa.

Về hành Mộc: Thân gỗ cao lớn, sinh trưởng mạnh mẽ, lá xanh quanh năm tượng trưng cho sự phát triển, sức sống bền bỉ, cho sự nghiệp vươn lên và sức khỏe dồi dào của các thành viên trong gia đình.

Làm ấm mùa đông

Trồng trước nhà, cây như một trụ Mộc vững chãi, giúp che chắn, ngăn tà khí và giữ cho nền tảng gia đình được ổn định.

Về hành Hỏa: Hoa của nó màu hồng, tím hồng, nhụy vàng cam - những màu sắc thuộc Hỏa. Hỏa tượng trưng cho danh tiếng, niềm vui, sự ấm áp và ánh sáng.

Một cây hoa nở rực vào mùa đông, khi dương khí suy tàn, chính là một bếp lửa tự nhiên, sưởi ấm cho ngôi nhà, xua đi cái lạnh lẽo, u ám, mang lại hỷ khí.

Người xưa tin rằng, nhà có hoa nở vào cuối năm là nhà có phúc, bởi trong lúc vạn vật tàn lụi, nhà mình vẫn có sức sống đơm hoa, báo hiệu một năm mới sẽ hanh thông.

Thân cây cảnh mọc thành bụi nhiều thân

Đặc biệt, thược dược thân gỗ nở thành chùm lớn, hàng trăm bông hướng lên trời, tạo thành thế "trăm phúc chụm đầu" hay "vạn thọ vô cương". Đó là biểu tượng của sự sum vầy, con đàn cháu đống, tài lộc dồi dào tụ lại một nơi.

Thân cây cảnh mọc thành bụi nhiều thân, không phải một thân đơn độc, tượng trưng cho sự đoàn kết, anh em nương tựa lẫn nhau.

Về vị trí, cây rất hợp trồng ở hướng Nam, Đông Nam - hướng của danh vọng và tài lộc. Cây cao nhưng không quá rậm rạp, không che hết ánh sáng vào nhà, nên không phạm vào điều kỵ "thụ ám ốc" - cây che nhà tối tăm.

Ngược lại, cây cảnh thược dược thân gỗ tạo ra một lớp lọc mềm, vừa có bóng mát, vừa có hoa thơm, lại vừa giữ được sự thông thoáng.

Cây cảnh không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ

3. Vì sao nên chọn cây cảnh thược dược thân gỗ trồng ở sân nhà

Giữa vô vàn lựa chọn cây cảnh, tại sao thược dược thân gỗ lại xứng đáng có một vị trí trang trọng nhất trước hiên nhà?

Bởi nó là một loài cây sống có triết lý.

Cây cảnh không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ như mai, như lan. Chỉ cần một khoảng đất đủ nắng, đủ nước ban đầu, nó sẽ tự vươn lên. Càng chặt, càng đốn, sang năm nó càng mọc nhiều thân hơn, khỏe hơn. Nó dạy ta về sức sống mãnh liệt và sự tái sinh.

Cây cảnh không nở hoa để khoe mẽ trong hội hoa xuân, nơi trăm hoa đua nở. Nó chọn nở khi cô đơn nhất, khi ít ai để ý nhất, để rồi trở thành duy nhất. Đó là bài học về giá trị của sự khác biệt và lòng dũng cảm đi ngược số đông.

Mùa xuân, cây cảnh cho ta bóng mát.

Và cuối cùng, cây cảnh đẹp một cách rất tử tế. Hoa của nó không có độc, lá không gây hại, thân không gai. Trẻ con có thể chơi dưới gốc, người già có thể ngồi ngắm hoa. Một vẻ đẹp không làm tổn thương ai, chỉ lặng lẽ làm cho cuộc đời này dịu dàng hơn.

Trồng một cây cảnh thược dược thân gỗ trước nhà, thực ra là ta đang trồng một người bạn. Mùa xuân, cây cảnh cho ta bóng mát. Mùa hạ, nó cho ta màu xanh. Mùa đông, khi lòng người dễ chùng xuống nhất, nó cho ta cả một bầu trời hoa hồng.

Để mỗi khi đi xa về, từ đầu ngõ đã thấy một vòm hồng nhạt vươn cao trên mái nhà, ta biết mình đã về đến nơi bình yên.

Trong cuộc sống vốn nhiều vội vã này, có lẽ mỗi gia đình đều cần một loài cây như thế - một loài cây nhắc ta rằng, hãy cứ sống thẳng, sống cao, sống kiên nhẫn, rồi đến một ngày, ta cũng sẽ nở hoa rực rỡ vào đúng mùa của mình.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc