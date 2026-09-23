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Kho tri thức

Bí ẩn về hoàng đế Lưu Hạ: 27 ngày trị vì và những chuyện gây sốc

Hoàng đế Lưu Hạ của nhà Tây Hán chỉ tại vị 27 ngày nhưng đã làm ra 1127 chuyện xấu xa. Rốt cuộc ông là người như thế nào?

Theo Thủy Linh/ Gia đình & Xã hội

Trong lịch sử Trung Hoa, có rất nhiều người tìm bằng mọi cách để trở thành Hoàng đế. Tuy nhiên, xét cho cùng thì làm Hoàng đế không hề dễ dàng, mỗi quyết định của họ sẽ ảnh hưởng đến cả một đất nước.

Dù vậy, vẫn có một số người, sau khi trở thành Hoàng đế tối cao thì tự cho bản thân có quyền được hưởng thụ, không lo lắng chuyện chính sự mà chỉ ăn chơi sa đọa mỗi ngày. Trong số đó, không thể không nhắc đến Xương Ấp Vương Lưu Hạ, vị Hoàng đế thứ 9 của nhà Tây Hán. Theo lịch sử ghi chép, Lưu Hạ chỉ tại vị 27 ngày nhưng trong thời gian đó, ông đã làm ra 1127 chuyện xấu xa nực cười. Rốt cuộc, ông là người như thế nào?

Theo ghi chép trong "Hán thư", Hán Chiêu Đế bệnh nặng rồi qua đời khi mới 21 tuổi, lúc đó Hán Chiêu Đế không có con trai nối dõi. Do vậy, đại thần phụ chính Hoắc Quang đã đề cử Lưu Hạ lên ngôi và nhờ vậy mà Lưu Hạ mới có thể trở thành Hoàng đế của nhà Tây Hán vào năm 74 trước Công nguyên.

Lưu Hạ là con của Xương Ấp Ai Vương Lưu Bác và cũng là cháu nội của Hán Vũ Đế Lưu Triệt. Vốn là một kẻ phong lưu phóng đãng, Lưu Hạ chỉ mải vui chơi cùng thủ hạ mà bỏ quên chuyện triều chính. Trong thời gian tại vị ngắn ngủi của mình, ông đã một tay khiến phép tắc, quy củ ở tiền triều và hậu cung đảo lộn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chứng kiến sự sa đọa của Lưu Hạ, đại thần Hoắc Quang đã cùng các quan lại trong triều dâng sớ lên Thượng Quan Hoàng thái hậu, xin phế truất Lưu Hạ khỏi ngôi Hoàng đế, đồng thời lập một người cháu khác của Hán Vũ Đế là Lưu Tuân lên ngôi, tức Hán Tuyên Đế.

Năm 63 trước Công nguyên, Hán Tuyên Đế giáng Lưu Hạ làm Hải Hôn hầu. 4 năm sau, Hải Hôn hầu qua đời.

Vậy, hơn 1127 chuyện xấu xa của Lưu Hạ là gì?

Theo tương truyền, khi thúc thúc ruột của Lưu Hạ qua đời, trên đường Lưu Hạ đến dự đám tang, ông đã cho người bắt tất cả những mỹ nữ trên đường đi qua.

Sau khi đến Kinh thành và đăng cơ Hoàng đế, Lưu Hạ đã cho mời một số huynh đệ từng ăn chơi sa đọa cùng mình đến chia vui. Ông còn hạ lệnh thăng chức cho tất cả quan lớn nhỏ ở nơi mình từng sinh sống.

Ông còn lớn gan dám lấy xe ngựa của Hoàng thái hậu cho cung nữ sử dụng. Không những phái người đi tìm và đưa các mỹ nữ khắp thiên hạ vào cung mà Lưu Hạ còn ngày đêm thị tẩm các nữ nhân của Hán Chiêu Đế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhưng Lưu Hạ lúc đấy chỉ mới 19 tuổi và tại vị 27 ngày, ông thật sự đã làm ra 1127 chuyện xấu xa đó sao? Nếu trong 27 ngày làm 1127 chuyện xấu thì có nghĩa mỗi ngày ông sẽ làm khoảng 40 chuyện, theo lẽ thường thì đây là chuyện vô lý, khó có thể làm được.

Chính vì vậy, nhiều người tin rằng, những cáo buộc tội lỗi này chỉ là cái cớ để đại thần Hoắc Quang phế truất Lưu Hạ. Cho dù Lưu Hạ quá tầm thường, bất tài và không thích hợp làm Hoàng đế nhưng những lời buộc tội như thế là rất quá đáng.

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#Hoàng đế #Lưu Hạ #Hoàng đế kỳ quặc nhất #Lịch sử Trung Hoa #Hán Vũ Đế #Lưu Tuân

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