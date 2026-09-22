Thung lũng Mặt Trăng ở Chile: Nơi Trái Đất giống một hành tinh khác

Nằm trong sa mạc Atacama ở miền Bắc Chile, Valle de la Luna – Thung lũng Mặt Trăng là một trong những cảnh quan địa chất đặc biệt nhất Nam Mỹ. Địa danh này cách thị trấn San Pedro de Atacama khoảng 13–15 km và thuộc khu vực Cordillera de la Sal, tức “Dãy núi Muối”.

Ảnh: Wikimedia Commons

Thoạt nhìn, nơi đây gần như không giống một cảnh quan trên Trái Đất. Những cồn cát khổng lồ, vách đá màu nâu đỏ, các sống núi sắc nhọn và những vùng đất phủ lớp muối trắng nối tiếp nhau thành một địa hình gồ ghề, trơ trụi. Thực vật và động vật xuất hiện rất thưa thớt, khiến không gian càng mang vẻ cô độc và siêu thực.

Nhưng vẻ ngoài “ngoài hành tinh” ấy không phải kết quả của một quá trình địa chất đơn giản. Khu vực này là sản phẩm của hàng triệu năm biến đổi. Theo cơ quan quản lý di sản Chile, quá trình hình thành địa chất của vùng bắt nguồn từ những lớp trầm tích cổ, sau đó trải qua các giai đoạn nâng lên, uốn nếp, đứt gãy, hoạt động núi lửa và xói mòn. Các lớp đá hiện nay chứa nhiều muối, thạch cao và những khoáng vật khác.

Ảnh: Wikimedia Commons

Đặc biệt, Cordillera de la Sal được hình thành từ những lớp trầm tích từng nằm trong các môi trường nước cổ đại. Qua thời gian, sự vận động của vỏ Trái Đất làm các lớp đá bị uốn cong và nâng lên, trong khi gió và các quá trình xói mòn tiếp tục cắt gọt chúng. Những gì còn lại ngày nay là một “bảo tàng địa chất” khổng lồ ngoài trời.

Một trong những cảnh tượng nổi tiếng nhất ở đây là những lớp muối trắng tương phản mạnh với đá và cát màu đỏ nâu. Gió khô và quá trình xói mòn liên tục tạo nên những đường gờ, khe rãnh và hình dạng kỳ dị. Chính sự kết hợp giữa muối, đá, cát, ánh sáng và bóng tối khiến địa hình thay đổi diện mạo gần như từng giờ.

Ảnh: Wikimedia Commons

Hoàng hôn là thời điểm đặc biệt nhất. Khi Mặt Trời hạ thấp, ánh sáng vàng cam rồi đỏ tím phủ lên những vách đá và cồn cát. Theo cơ quan du lịch Chile, đây là lúc cảnh quan Thung lũng Mặt Trăng trở nên đặc biệt ấn tượng, với các sắc tím, đỏ và vàng thay đổi theo ánh sáng.

Điều thú vị là cái tên “Mặt Trăng” không chỉ đến từ hình dạng địa hình. Sự khô hạn cực đoan, bề mặt gần như không có cây cối và những lớp đá trơ trụi khiến con người có cảm giác đang đứng trên một thế giới khác.

Ngày nay, Valle de la Luna là một Santuario de la Naturaleza – Khu bảo tồn thiên nhiên của Chile và là một trong những điểm tham quan nổi tiếng quanh San Pedro de Atacama.

Giữa một trong những sa mạc khắc nghiệt nhất hành tinh, Thung lũng Mặt Trăng nhắc chúng ta rằng Trái Đất đôi khi cũng có thể tạo ra những phong cảnh kỳ lạ chẳng kém gì một hành tinh xa xôi.