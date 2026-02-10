Hà Nội

Thế giới

Chìm thuyền ngoài khơi Libya, nhiều người di cư thiệt mạng và mất tích

Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết một vụ chìm thuyền ngoài khơi bờ biển Libya đã khiến ít nhất 53 người di cư thiệt mạng hoặc mất tích.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, hai em nhỏ nằm trong số ít nhất 53 người thiệt mạng hoặc mất tích sau khi một chiếc thuyền chở người di cư bị chìm ngoài khơi Libya, theo thông tin từ Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên Hợp Quốc công bố hôm 9/2. Đây là thảm kịch mới nhất xảy ra trên tuyến đường nguy hiểm mà nhiều người muốn tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn tại châu Âu phải đối mặt.

IOM cho biết, chiếc thuyền chở 55 người di cư châu Phi đã rời thị trấn Zawaiya ở phía tây Libya vào gần nửa đêm 5/2. Khoảng 6 tiếng sau, thuyền bắt đầu bị nước tràn vào và bị lật ở phía bắc thị trấn Zuwara vào sáng 6/2.

libya.png
Một tàu của lực lượng tuần tra bờ biển Libya và tàu cứu hộ người di cư Ocean Viking. Ảnh: SOS Mediterranee.

Hai phụ nữ Nigeria đã được lực lượng chức năng Libya giải cứu, theo IOM. Một người cho biết cô đã mất hai con nhỏ trong thảm kịch này.

“Các mạng lưới buôn người và vận chuyển người trái phép tiếp tục lợi dụng người di cư trên tuyến đường trung tâm Địa Trung Hải. Họ thu lợi nhuận bằng cách sử dụng những chiếc thuyền không đủ điều kiện an toàn để đưa người di cư từ Libya - quốc gia đang chìm trong hỗn loạn - sang bờ biển châu Âu”, IOM cho biết thêm.

Trong những năm gần đây, Libya đã trở thành điểm trung chuyển chính của người di cư muốn tháo chạy khỏi khu vực chìm trong xung đột và nghèo đói ở châu Phi và Trung Đông, dù Libya cũng rơi vào hỗn loạn sau vụ nhà lãnh đạo lâu năm Moammar Gadhafi bị lật đổ vào năm 2011.

Theo dự án Người di cư mất tích của IOM, số người di cư được báo cáo là đã tử vong hoặc mất tích trên tuyến đường trung tâm Địa Trung Hải trong năm 2026 hiện lên tới 484 người. Năm ngoái, hơn 1.300 người di cư đã tử vong hoặc mất tích trên tuyến đường này.

“Những vụ việc lặp đi lặp lại này cho thấy những rủi ro dai dẳng và chết người mà người di cư và tị nạn phải đối mặt khi cố gắng vượt qua tuyến đường nguy hiểm này”, IOM nhận định.

Trong những năm gần đây, những kẻ buôn người đã lợi dụng tình trạng hỗn loạn ở Libya để đưa trái phép người di cư qua biên giới của nước này. Người di cư thường bị ép lên những con thuyền chật chội và thiếu trang thiết bị an toàn.

Những người bị chặn lại và đưa trở về Libya thường bị giam giữ trong các trung tâm với điều kiện tồi tệ, nơi phổ biến diễn ra các hành vi lạm dụng như lao động cưỡng bức, đánh đập,... Những hành vi lạm dụng này thường đi kèm với việc tống tiền gia đình của những người bị giam giữ, trước khi họ được phép rời Libya trên các thuyền của bọn buôn người.

