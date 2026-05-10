Nổ thuyền du lịch ở Mỹ, 11 người nhập viện

Vụ nổ xảy ra trên một thuyền du lịch ở Miami, Mỹ, đã khiến 11 người bị thương. 

AP dẫn thông tin từ Sở Cứu hỏa Miami-Dade cho biết, khoảng 11 người đã được đưa đến bệnh viện với các vết thương trong vụ nổ trên thuyền du lịch ở Miami, Mỹ, ngày 9/5.

Chiếc thuyền du lịch khi đó ở trong vịnh Biscayne, gần điểm du lịch Haulover Sandbar, theo thông tin sơ bộ do Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã bang Florida cung cấp.

"Hơn hai chục đơn vị cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vào khoảng 12 giờ 48 phút trưa sau khi vụ nổ xảy ra và phát hiện nhiều nạn nhân bị thương cần được chăm sóc y tế. 11 người đã được đưa đến các bệnh viện địa phương”, Sở Cứu hỏa Miami-Dade cho biết trong một thông cáo.

Vụ nổ trên thuyền du lịch ở Miami ngày 9/5 khiến 11 người bị thương. Ảnh chụp màn hình: kcra.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ cũng tham gia nỗ lực cứu hộ.

Theo báo Miami Herald, ít nhất 1 bệnh nhân là trẻ em bị bỏng trên 18% cơ thể. Một người lớn bị bỏng hơn 30% diện tích cơ thể.

Thuyền trưởng tên Leo cho biết với đài truyền hình WPLG ở Miami rằng chiếc thuyền đã phát nổ khi khởi động, có khả năng do rò rỉ khí gas, và đó là “khoảnh khắc đáng sợ nhất” trong cuộc đời ông.

“Khi chúng tôi nhìn lại, thấy 3 người bị hất văng khỏi thuyền và một làn khói bốc lên”, nhân chứng Patrick Lee kể lại, đồng thời cho biết ông đã thấy các nạn nhân “bị bỏng rất nặng”.

Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc. Theo Miami Herald, chiếc thuyền du lịch gặp nạn là Press Cruiser 400 Express, dài khoảng 12m.

Nổ mỏ than ở Colombia, nhiều thợ mỏ thương vong

Các quan chức Colombia cho biết, vụ nổ xảy ra tại một mỏ than ở nước này đã khiến 9 thợ mỏ thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một vụ nổ tại mỏ than ở miền trung Colombia đã khiến 9 thợ mỏ thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Thống đốc tỉnh Cundinamarca, ông Jorge Emilio Rey, cho biết trên mạng xã hội X rằng, vào thời điểm xảy ra vụ nổ hôm 4/5, có 15 thợ mỏ đang làm việc bên trong mỏ Carbonera Los Pinos tại Sutatausa, cách thủ đô Bogota khoảng 80 km về phía bắc.

Thương vong mới nhất trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc

Ít nhất 26 người được xác định đã thiệt mạng trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa Huasheng ở Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Theo AP, truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 5/5, vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất pháo hoa Huasheng ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, vào chiều 4/5 đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, nhà máy này do Công ty Sản xuất và Trưng bày Pháo hoa Huasheng vận hành.

Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, hơn 20 người thiệt mạng

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Hồ Nam khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương.

AP đưa tin, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, vụ nổ xảy ra tại nhà máy sản xuất và trình diễn pháo hoa Huasheng ở thành phố Lưu Dương, tỉnh Hồ Nam, vào chiều ngày 4/5 đã khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 61 người khác bị thương.

Nguồn tin cho biết, sức công phá của vụ nổ mạnh đến mức cửa kính của một tòa nhà dân cư gần đó cũng bị vỡ.

