Nổ thuyền du lịch ở Mỹ, 11 người nhập viện

Vụ nổ xảy ra trên một thuyền du lịch ở Miami, Mỹ, đã khiến 11 người bị thương.

AP dẫn thông tin từ Sở Cứu hỏa Miami-Dade cho biết, khoảng 11 người đã được đưa đến bệnh viện với các vết thương trong vụ nổ trên thuyền du lịch ở Miami, Mỹ, ngày 9/5.

Chiếc thuyền du lịch khi đó ở trong vịnh Biscayne, gần điểm du lịch Haulover Sandbar, theo thông tin sơ bộ do Ủy ban Bảo tồn Cá và Động vật hoang dã bang Florida cung cấp.

"Hơn hai chục đơn vị cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vào khoảng 12 giờ 48 phút trưa sau khi vụ nổ xảy ra và phát hiện nhiều nạn nhân bị thương cần được chăm sóc y tế. 11 người đã được đưa đến các bệnh viện địa phương”, Sở Cứu hỏa Miami-Dade cho biết trong một thông cáo.

Vụ nổ trên thuyền du lịch ở Miami ngày 9/5 khiến 11 người bị thương. Ảnh chụp màn hình: kcra.

Lực lượng Tuần duyên Mỹ cũng tham gia nỗ lực cứu hộ.

Theo báo Miami Herald, ít nhất 1 bệnh nhân là trẻ em bị bỏng trên 18% cơ thể. Một người lớn bị bỏng hơn 30% diện tích cơ thể.

Thuyền trưởng tên Leo cho biết với đài truyền hình WPLG ở Miami rằng chiếc thuyền đã phát nổ khi khởi động, có khả năng do rò rỉ khí gas, và đó là “khoảnh khắc đáng sợ nhất” trong cuộc đời ông.

“Khi chúng tôi nhìn lại, thấy 3 người bị hất văng khỏi thuyền và một làn khói bốc lên”, nhân chứng Patrick Lee kể lại, đồng thời cho biết ông đã thấy các nạn nhân “bị bỏng rất nặng”.

Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc. Theo Miami Herald, chiếc thuyền du lịch gặp nạn là Press Cruiser 400 Express, dài khoảng 12m.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ nổ tại nhà máy ở Thái Lan trước đây