Xã hội

Chim Hồng hoàng quý hiếm bay lạc vào nhà dân ở Quảng Trị

Một người dân ở tỉnh Quảng Trị vừa giao nộp cá thể chim Hồng hoàng quý hiếm cho cơ quan chức năng chăm sóc, tái thả về môi trường tự nhiên.

Hạo Nhiên

Ngày 13/10, Hạt Kiểm lâm Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp bàn giao một cá thể chim Hồng hoàng quý hiếm cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài, một con chim lạ bay vào vườn nhà ông Võ Xuân Quốc ở xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị). Nhận thấy đây là loài quý hiếm, ông Quốc đã trình báo cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý.

honghoang20251013160803-17603521633851975062226.jpg
Người dân giao nộp cá thể chim Hồng hoàng quý hiếm.

Ngay sau đó, lực lượng kiểm lâm xác định đây là chim Hồng hoàng, có tên khoa học Buceros bicornis, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt. Chim này nặng 2 kg, có đặc trưng là mỏ sừng lớn và màu sắc sặc sỡ.

Hiện, Hạt Kiểm lâm Trường Sơn đã bàn giao chim Hồng hoàng cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.

