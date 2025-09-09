Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thăng cấp bậc hàm đối với Thiếu tá hy sinh khi làm nhiệm vụ

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã hy sinh khi truy bắt tội phạm.

Gia Đạt

Ngày 9/9, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh (Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Theo quyết định, truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn, kể từ ngày 8/9 đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh (SN 1989, quê quán xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk), Cảnh sát viên Trung cấp, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.

photo-library-20250909103122-0e55e1f4-30b1-4889-a692-4411b0504d74-ddb63b9f0872832cda63-1757386347087.jpg
Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã dũng cảm hy sinh trong khi truy bắt tội phạm.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND đã ban hành Quyết định về việc hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND đối với gia đình đồng chí Nguyễn Đông Cánh.

Trước đó, tối 7/9, Công an xã Xuân Lộc (Đắk Lắk) nhận được tin báo của người dân về việc đối tượng Nguyễn Văn Ty có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị dâu. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Lộc đã cử tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường làm việc. Khi thấy công an, đối tượng lập tức bỏ chạy vào rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.

Trong qúa trình Tổ công tác truy đuổi, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng Ty rút dao chống trả đâm nhiều nhát vào người, khiến đồng chí hy sinh. Đến khoảng 12h40 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Ty tại nhà riêng. Tại Cơ quan Công an, quá trình lấy lời khai ban đầu, đối tượng Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Ty để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
#thiếu tá Nguyễn Đông Cánh #thăng cấp bậc hàm #hy sinh khi làm nhiệm vụ #Bộ Công an #truy bắt tội phạm

Bài liên quan

Sống Khỏe

Khẩn cấp đưa ngư dân hôn mê từ đảo Song tử Tây về đất liền

Tổ cấp cứu đường không đã tiếp cận được bệnh nhân tại đảo Song Tử Tây trong tình trạng lơ mơ, gọi mở mắt không tiếp xúc, hô hấp huyết động chưa ổn định.

Vào lúc 22h15 ngày 5/9, chấp hành mệnh lệnh của Bộ quốc phòng, máy bay trực thăng EC225 mang số hiệu VN8619 của Binh đoàn 18 đã đồng hành với Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy.BS Nguyễn Cảnh Chung làm tổ trưởng, đã cấp tốc lên đường đến Đảo Song Tử Tây thuộc Đặc khu Trường Sa để đưa ngư dân trong tình trạng nguy kịch từ Bệnh xá Đảo Song Tử Tây về Bệnh viện Quân y 175 điều trị kịp thời.

dao-5.jpg
Xem chi tiết

Chính trị

Trợ lý Tổng Bí thư cùng 3 sĩ quan cấp cao được thăng hàm Thượng tướng

Trung tướng Tô Ân Xô cùng 3 sĩ quan Thái Đại Ngọc, Phạm Trường Sơn, Trương Thiên Tô được Chủ tịch nước thăng bậc hàm, quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Chiều 1/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, đã chủ trì buổi lễ trao Quyết định thăng quân hàm, cấp bậc hàm Thượng tướng cho các sĩ quan cấp cao Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

001.png
Chủ tịch nước Lương Cường trao Quyết định thăng quân hàm; cấp bậc hàm Thượng tướng đối với các sĩ quan Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. (Ảnh: TTXVN)
Xem chi tiết

Video

Trực thăng cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị cô lập ở vùng lũ Nghệ An

Ngày 24/7, thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân đã huy động trực thăng MI-171 cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị cô lập.

Trực thăng cứu trợ khẩn cấp cho người dân bị cô lập ở vùng lũ Nghệ An

Sáng 24/7, thực hiện chỉ đạo khẩn của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã huy động trực thăng MI-171 cất cánh từ sân bay Hòa Lạc (Hà Nội) di chuyển vào Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ cứu trợ đồng bào vùng lũ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giá xăng hôm nay 21/8: Tăng nhẹ?

Cấp bách thực hiện giải pháp giảm ô nhiễm không khí

Tại đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chỉ số về chất lượng không khí đang ở mức báo động khiến thành phố phải cấp bách triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm môi trường, kiểm soát ô nhiễm, ứng phó biến đổi khí hậu.