Thăng cấp bậc hàm đối với Thiếu tá hy sinh khi làm nhiệm vụ

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định thăng cấp bậc hàm trước thời hạn đối với Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã hy sinh khi truy bắt tội phạm.

Ngày 9/9, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh (Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Theo quyết định, truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá trước thời hạn, kể từ ngày 8/9 đối với đồng chí Nguyễn Đông Cánh (SN 1989, quê quán xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk), Cảnh sát viên Trung cấp, cán bộ Công an xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.

Trung tá Nguyễn Đông Cánh đã dũng cảm hy sinh trong khi truy bắt tội phạm.

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND đã ban hành Quyết định về việc hỗ trợ số tiền 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội CAND đối với gia đình đồng chí Nguyễn Đông Cánh.

Trước đó, tối 7/9, Công an xã Xuân Lộc (Đắk Lắk) nhận được tin báo của người dân về việc đối tượng Nguyễn Văn Ty có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị dâu. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Xuân Lộc đã cử tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường làm việc. Khi thấy công an, đối tượng lập tức bỏ chạy vào rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk.

Trong qúa trình Tổ công tác truy đuổi, Thiếu tá Nguyễn Đông Cánh đã bị đối tượng Ty rút dao chống trả đâm nhiều nhát vào người, khiến đồng chí hy sinh. Đến khoảng 12h40 cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Ty tại nhà riêng. Tại Cơ quan Công an, quá trình lấy lời khai ban đầu, đối tượng Ty đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra Quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Ty để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng