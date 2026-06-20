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Kho tri thức

Chiêm ngưỡng loài chim xanh lét "không mỏ" kỳ lạ ở rừng nhiệt đới

Giữa những khu rừng nhiệt đới rậm rạp của Đông Nam Á, có một loài chim màu xanh lục nổi bật đến mức trông như được tạo ra từ trí tưởng tượng.

T.B (tổng hợp)

Chim mỏ rộng xồm (Calyptomena viridis) là một loài chim thuộc họ Mỏ rộng (Calyptomenidae). Chúng phân bố tại bán đảo Mã Lai, miền nam Thái Lan, Singapore, Brunei, Indonesia và một số khu vực lân cận. Dù không phải là loài chim lớn, chiều dài cơ thể chỉ khoảng 17–18 cm, nhưng ngoại hình của chúng đủ đặc biệt để khiến bất kỳ người quan sát nào cũng phải dừng chân ngắm nhìn.

Ảnh: thainationalparks

Điểm nổi bật nhất của chim mỏ rộng xồm chính là bộ lông màu xanh lục tươi sáng phủ gần như toàn thân. Màu sắc này giúp chúng hòa lẫn vào những tán lá trong rừng nhiệt đới, tạo nên một hình thức ngụy trang hiệu quả. Tuy nhiên, điều khiến loài chim này trở nên kỳ lạ hơn cả là phần đầu với những sợi lông dựng lên phía trước, che gần hết chiếc mỏ. Nhìn từ xa, người ta có cảm giác như chiếc mỏ đã biến mất hoàn toàn dưới lớp lông xanh mềm mại.

Ảnh: Wikimedia Commons

Con đực và con cái có ngoại hình khá giống nhau, nhưng con đực thường sở hữu các đốm đen rõ hơn ở cánh và phần đầu. Đôi mắt đen nổi bật trên nền lông xanh tạo cho chúng vẻ ngoài vừa đáng yêu vừa có phần bí ẩn. Không ít nhiếp ảnh gia thiên nhiên ví loài chim này như một món đồ chơi nhồi bông biết bay hơn là một sinh vật ngoài đời thực.

Chim mỏ rộng xồm sống chủ yếu trên các tầng tán cây trong rừng mưa nhiệt đới. Chúng hiếm khi xuống mặt đất và thường di chuyển lặng lẽ giữa các cành cây. Thức ăn chủ yếu là các loại quả nhỏ, đặc biệt là quả sung rừng, ngoài ra chúng cũng ăn côn trùng và các động vật không xương sống nhỏ. Nhờ chế độ ăn nhiều trái cây, chúng đóng vai trò quan trọng trong việc phát tán hạt giống và duy trì sự đa dạng thực vật của rừng nhiệt đới.

Ảnh: Wikimedia Commons

Một trong những âm thanh đặc trưng của loài này là tiếng kêu đơn giản nhưng vang xa, thường được nghe thấy trước khi người quan sát phát hiện ra chúng giữa những tán lá dày đặc. Việc tìm thấy một cá thể chim mỏ rộng xồm trong tự nhiên thường được xem là trải nghiệm đáng nhớ đối với những người yêu chim.

Mặc dù hiện nay loài này chưa thuộc nhóm nguy cấp toàn cầu, việc mất rừng nhiệt đới do khai thác gỗ và mở rộng đất nông nghiệp vẫn là mối đe dọa đối với quần thể của chúng trong dài hạn. Bảo vệ các khu rừng Đông Nam Á cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ môi trường sống của những sinh vật độc đáo như Calyptomena viridis.

Với màu sắc rực rỡ, chiếc mỏ được che giấu kỳ lạ và vẻ ngoài như bước ra từ một câu chuyện cổ tích, chim mỏ rộng xồm là minh chứng rằng thiên nhiên Đông Nam Á vẫn còn vô vàn điều bất ngờ đang chờ được khám phá.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Loài chim đặc biệt rừng nhiệt đới #Chim mỏ rộng xồm màu xanh lục #Vai trò của chim trong phát tán hạt giống #Ảnh hưởng của mất rừng đến đa dạng sinh học #Khám phá loài chim kỳ lạ Đông Nam Á

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