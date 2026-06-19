Cao Bằng phát hiện trên 600 sản phẩm phụ tùng ô tô không có giấy tờ hợp pháp

Đội Quản lý thị trường Cao Bằng tạm giữ gần 700 phụ tùng ô tô không giấy tờ, phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về sở hữu trí tuệ và gian lận thương mại.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau đợt cao điểm, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 đã phát hiện, tiến hành khám phương tiện ô tô biển kiểm soát 29H – 26X.XX, do ông T.H.L, trú tại phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội là người điều khiển phương tiện. Tại thời điểm khám, phát hiện hàng hóa là phụ tùng ô tô, tổng số lượng 695 sản phẩm. Toàn bộ hàng hóa đều là sản phẩm mới, chưa qua sử dụng, không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tang vật bị tạm giữ. Ảnh DMS

Đội QLTT đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật nêu trên, đồng thời thực hiện biện pháp nghiệp vụ, thẩm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường trao đổi thông tin, giám sát địa bàn, đặc biệt là kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng lậu, hàng cấm, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và các hành vi gian lận thương mại khác.