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Kho tri thức

Vật thể bị lỗ đen nuốt sẽ đi qua lỗ sâu tới một thế giới khác?

Vật chất bị lỗ đen nuốt chửng sẽ đi về đâu? Hé lộ những nguyên lý đằng sau khả năng nuốt chửng vật chất của lỗ đen.

Thiên Đăng - (Theo Kexue)

Lỗ đen sở hữu lực hấp dẫn cực mạnh vì thế các vật thể mà nó nuốt chửng sẽ bị nghiền nát hoàn toàn, cuối cùng trở thành một phần của lỗ đen.

Lỗ đen thực chất còn có một điểm kỳ dị, một điểm cực kỳ nhỏ, và do đó không có kích thước cố định. Các vật thể rắn, sau khi bị lỗ đen nuốt chửng, cuối cùng sẽ rơi vào điểm kỳ dị này và trở thành một phần của lỗ đen. Do lực hấp dẫn khổng lồ của lỗ đen cực kỳ mạnh mẽ, nên bất kỳ vật thể hay thiên thể, ngôi sao nào một khi đã bị nó nuốt chửng đều không thể thoát ra được.

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Các vật thể bị lỗ đen nuốt chửng sẽ bị nghiền nát hoàn toàn, cuối cùng trở thành một phần của lỗ đen. Ảnh: @ESA.

Tuy nhiên, cũng có một quan điểm khác cho rằng, sau khi một vật thể bị lỗ đen nuốt chửng, nó không bị nghiền nát cũng không biến mất, mà thay vào đó di chuyển đến một vũ trụ khác, một thế giới khác mà các tàu không gian hiện đại của con người chưa thể đặt chân tới.

Theo cách này, sau khi bị lỗ đen nuốt chửng, một vật thể sẽ đi qua một lỗ sâu và sau đó bị đẩy ra ngoài qua một lỗ trắng, đi vào một thế giới khác, còn được gọi là vũ trụ song song. Vật thể cuối cùng sẽ đến vùng không gian-thời gian đa chiều hơn. Ví dụ, bộ phim khoa học viễn tưởng Interstellar đã miêu tả nhân vật chính di chuyển đến không gian-thời gian năm chiều sau khi đi xuyên qua một lỗ đen.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#lỗ đen #hành tinh #ngôi sao #thiên hà #vũ trụ

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