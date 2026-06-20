Đôi chân khổng lồ có 1-0-2 của loài thỏ kỳ lạ chỉ có ở Bắc Mỹ

Thỏ giày tuyết (Lepus americanus), còn gọi là thỏ tuyết Bắc Mỹ, là một loài thỏ rừng phân bố rộng khắp Canada, Alaska và các vùng rừng phương bắc của Hoa Kỳ. Đây là một trong những loài động vật nổi tiếng nhất của hệ sinh thái rừng lá kim Bắc Mỹ, không chỉ vì vẻ ngoài đáng yêu mà còn nhờ khả năng thích nghi phi thường với môi trường băng giá.

Ảnh: Wikimedia Commons

Tên gọi “thỏ giày tuyết” xuất phát từ đôi bàn chân sau đặc biệt của chúng. Bàn chân rất lớn, được phủ lớp lông dày và xòe rộng, hoạt động giống như những chiếc giày đi trên tuyết. Nhờ đó, chúng có thể chạy nhanh trên lớp tuyết mềm mà không bị lún quá sâu. Khi quan sát dấu chân của loài này trên tuyết, nhiều người thường ngạc nhiên vì kích thước dấu chân gợi liên tưởng đến một loài vật có kích thước khá lớn.

Ảnh: Northern Toboggan Co

Điều kỳ diệu nhất ở thỏ giày tuyết là khả năng thay đổi màu lông theo mùa. Vào mùa hè, bộ lông của chúng có màu nâu vàng hoặc nâu xám, giúp hòa lẫn với thảm thực vật trong rừng. Nhưng khi mùa đông đến và tuyết phủ trắng mặt đất, bộ lông dần chuyển sang màu trắng gần như hoàn toàn. Sự thay đổi này không phải do nhiệt độ mà chủ yếu được kích hoạt bởi sự thay đổi độ dài ngày và đêm. Đây là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất về hiện tượng ngụy trang theo mùa trong thế giới động vật.

Ảnh: Wikimedia Commons

Dù có khả năng ẩn mình rất tốt, thỏ giày tuyết vẫn là con mồi quan trọng của nhiều loài săn mồi như linh miêu Canada, cáo, cú lớn và sói đồng cỏ. Mối quan hệ giữa thỏ giày tuyết và linh miêu Canada nổi tiếng đến mức thường được đưa vào sách sinh học như một ví dụ kinh điển về chu kỳ quần thể con mồi – động vật săn mồi. Khi số lượng thỏ tăng lên, số lượng linh miêu cũng tăng theo. Sau đó, áp lực săn mồi khiến quần thể thỏ giảm xuống, kéo theo sự suy giảm của linh miêu, và chu kỳ lại tiếp tục lặp lại.

Ảnh: coniferousforest

Thỏ giày tuyết là loài hoạt động mạnh vào lúc hoàng hôn và ban đêm. Chúng ăn nhiều loại thực vật khác nhau, từ cỏ, lá cây đến vỏ cây non. Vào mùa đông khắc nghiệt, khi nguồn thức ăn khan hiếm, chúng vẫn có thể tồn tại nhờ gặm cành cây và chồi non.

Ngày nay, các nhà khoa học đặc biệt quan tâm đến loài thỏ này vì biến đổi khí hậu. Ở nhiều nơi, tuyết tan sớm hơn hoặc xuất hiện muộn hơn, khiến những cá thể đã chuyển sang màu trắng trở nên nổi bật trên nền đất tối màu, làm tăng nguy cơ bị săn bắt. Vì vậy, thỏ giày tuyết đang trở thành một “chỉ báo sinh học” quan trọng giúp con người theo dõi những thay đổi của môi trường tự nhiên.

Với đôi chân như giày đi trên tuyết và bộ lông biết đổi màu theo mùa, thỏ giày tuyết là minh chứng tuyệt vời cho khả năng thích nghi kỳ diệu của sự sống giữa những vùng đất lạnh giá nhất Bắc Mỹ.