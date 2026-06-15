Điều thần kỳ của sinh vật được mệnh danh 'bộ râu của thần rừng'

Lơ lửng trên những cành cây già, địa y râu tạo nên khung cảnh huyền ảo như trong những câu chuyện cổ tích phương Tây.

Trong những khu rừng ẩm mát ở Bắc Âu hay Bắc Mỹ, người ta đôi khi bắt gặp những chùm sợi màu xanh xám rủ xuống từ cành cây như những bộ râu dài của các vị thần trong truyền thuyết. Đó chính là địa y râu, một loài địa y có tên khoa học là Usnea filipendula.

Ảnh: 123pilzsuche.

Thoạt nhìn, nhiều người tưởng đây là một loại rêu hoặc thực vật ký sinh. Thực tế, địa y không phải là thực vật theo nghĩa thông thường. Chúng là kết quả của một mối quan hệ cộng sinh đặc biệt giữa nấm và tảo hoặc vi khuẩn lam. Nấm cung cấp cấu trúc và khả năng giữ nước, trong khi đối tác quang hợp tạo ra chất dinh dưỡng từ ánh sáng mặt trời. Nhờ sự hợp tác này, địa y có thể tồn tại ở những nơi mà nhiều sinh vật khác khó sinh sống.

Ảnh: Wikimedia Commons

Các nhánh của địa y râu mảnh, phân nhánh nhiều lần và có thể dài tới hàng chục centimet. Màu sắc thường dao động từ xanh lục nhạt đến xám bạc, tùy theo độ ẩm và điều kiện môi trường. Một đặc điểm thú vị giúp nhận biết địa y râu là cấu trúc đàn hồi bên trong. Nếu nhẹ nhàng kéo đứt một nhánh, người quan sát sẽ thấy một sợi lõi trắng giống như sợi dây nhỏ nằm bên trong lớp vỏ ngoài. Đây là đặc điểm phân biệt chúng với nhiều loại địa y dạng sợi khác.

Loài địa y này phân bố rộng tại các khu rừng ôn đới thuộc Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Canada và nhiều vùng núi có không khí sạch trên thế giới. Chúng thường mọc trên thân và cành cây, hấp thụ nước cùng dưỡng chất trực tiếp từ không khí thay vì từ đất.

Ảnh: Wikimedia Commons

Chính đặc điểm này khiến Usnea filipendula trở thành một "máy đo chất lượng không khí" tự nhiên. Địa y rất nhạy cảm với ô nhiễm, đặc biệt là sulfur dioxide và các chất ô nhiễm công nghiệp. Nơi nào địa y râu phát triển phong phú thường là dấu hiệu của môi trường tương đối trong lành. Ngược lại, sự biến mất của chúng có thể phản ánh những thay đổi tiêu cực trong hệ sinh thái.

Trong lịch sử, địa y râu từng được sử dụng trong y học dân gian nhờ chứa axit usnic – một hợp chất có đặc tính kháng khuẩn. Tuy nhiên, việc sử dụng làm thuốc ngày nay cần thận trọng và dựa trên các nghiên cứu khoa học hiện đại.

Nhìn từ xa, Usnea filipendula có thể chỉ là những sợi râu bạc đung đưa trong gió. Nhưng đằng sau vẻ ngoài giản dị ấy là câu chuyện về sự cộng sinh kỳ diệu, khả năng thích nghi bền bỉ và vai trò quan trọng trong việc phản ánh sức khỏe của môi trường tự nhiên.