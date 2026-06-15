Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Điều thần kỳ của sinh vật được mệnh danh 'bộ râu của thần rừng'

Lơ lửng trên những cành cây già, địa y râu tạo nên khung cảnh huyền ảo như trong những câu chuyện cổ tích phương Tây.

Thanh Bình (tổng hợp)

Trong những khu rừng ẩm mát ở Bắc Âu hay Bắc Mỹ, người ta đôi khi bắt gặp những chùm sợi màu xanh xám rủ xuống từ cành cây như những bộ râu dài của các vị thần trong truyền thuyết. Đó chính là địa y râu, một loài địa y có tên khoa học là Usnea filipendula.

Ảnh: 123pilzsuche.

Thoạt nhìn, nhiều người tưởng đây là một loại rêu hoặc thực vật ký sinh. Thực tế, địa y không phải là thực vật theo nghĩa thông thường. Chúng là kết quả của một mối quan hệ cộng sinh đặc biệt giữa nấm và tảo hoặc vi khuẩn lam. Nấm cung cấp cấu trúc và khả năng giữ nước, trong khi đối tác quang hợp tạo ra chất dinh dưỡng từ ánh sáng mặt trời. Nhờ sự hợp tác này, địa y có thể tồn tại ở những nơi mà nhiều sinh vật khác khó sinh sống.

Ảnh: Wikimedia Commons

Các nhánh của địa y râu mảnh, phân nhánh nhiều lần và có thể dài tới hàng chục centimet. Màu sắc thường dao động từ xanh lục nhạt đến xám bạc, tùy theo độ ẩm và điều kiện môi trường. Một đặc điểm thú vị giúp nhận biết địa y râu là cấu trúc đàn hồi bên trong. Nếu nhẹ nhàng kéo đứt một nhánh, người quan sát sẽ thấy một sợi lõi trắng giống như sợi dây nhỏ nằm bên trong lớp vỏ ngoài. Đây là đặc điểm phân biệt chúng với nhiều loại địa y dạng sợi khác.

Loài địa y này phân bố rộng tại các khu rừng ôn đới thuộc Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Canada và nhiều vùng núi có không khí sạch trên thế giới. Chúng thường mọc trên thân và cành cây, hấp thụ nước cùng dưỡng chất trực tiếp từ không khí thay vì từ đất.

Ảnh: Wikimedia Commons

Chính đặc điểm này khiến Usnea filipendula trở thành một "máy đo chất lượng không khí" tự nhiên. Địa y rất nhạy cảm với ô nhiễm, đặc biệt là sulfur dioxide và các chất ô nhiễm công nghiệp. Nơi nào địa y râu phát triển phong phú thường là dấu hiệu của môi trường tương đối trong lành. Ngược lại, sự biến mất của chúng có thể phản ánh những thay đổi tiêu cực trong hệ sinh thái.

Trong lịch sử, địa y râu từng được sử dụng trong y học dân gian nhờ chứa axit usnic – một hợp chất có đặc tính kháng khuẩn. Tuy nhiên, việc sử dụng làm thuốc ngày nay cần thận trọng và dựa trên các nghiên cứu khoa học hiện đại.

Nhìn từ xa, Usnea filipendula có thể chỉ là những sợi râu bạc đung đưa trong gió. Nhưng đằng sau vẻ ngoài giản dị ấy là câu chuyện về sự cộng sinh kỳ diệu, khả năng thích nghi bền bỉ và vai trò quan trọng trong việc phản ánh sức khỏe của môi trường tự nhiên.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Địa y râu và đặc điểm nhận biết #Vai trò sinh thái của địa y trong môi trường #Địa y như chỉ số ô nhiễm không khí #Cấu trúc và sinh thái của Usnea filipendula #Ứng dụng y học và nghiên cứu về địa y

Bài liên quan

Kho tri thức

Sinh vật được ví như “pha lê sống” tạo ra 1/4 lượng oxy của Trái Đất

Nhỏ bé đến mức vô hình trước mắt thường, tảo silic lại là những “kiến trúc sư thủy tinh” đem lại sự sống cho những vùng nước rộng lớn.

Nếu dùng kính hiển vi để khám phá một giọt nước ao hồ hay nước biển, bạn có thể bắt gặp những sinh vật đẹp đến khó tin: các tế bào tảo silic. Dù chỉ là những vi sinh vật đơn bào, chúng sở hữu những bộ khung tinh xảo chẳng khác nào tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc từ pha lê.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bật mí hệ sinh thái vi sinh vật độc đáo trong sương mù

Các nhà khoa học cho biết sương mù là nơi tồn tại của những hệ sinh thái vi sinh vật riêng biệt, có thể góp phần làm sạch không khí.

Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí mBio, các nhà khoa học tại Đại học bang Arizona (Mỹ) cho hay sương mù không chỉ là hiện tượng thời tiết quen thuộc đối với con người. Trên thực tế, các giọt nước li ti trong sương mù là môi trường sống của những cộng đồng vi sinh vật hoạt động mạnh.

Cơ quan Khí tượng Anh định nghĩa sương mù là hiện tượng hơi nước làm giảm tầm nhìn xuống dưới 1.000m. Tuy nhiên, phát hiện mới cho thấy bên trong những đám sương mù tồn tại một "thế giới sống" phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây của chúng ta.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Thiên hà song sinh của Dải Ngân hà

Các chuyên gia phát hiện thiên hà song sinh xa nhất và lâu đời nhất của Dải Ngân hà cho đến nay. Nó được đặt tên theo sinh vật thần thoại Trung Quốc "Rồng Nến".

Một nhóm các nhà thiên văn học quốc tế do Đại học Geneva ở Thụy Sĩ dẫn đầu đã phát hiện ra một thiên hà xoắn ốc xa nhất và lâu đời nhất cho đến nay, thông qua việc sử dụng dữ liệu từ Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST), và họ đặt tên cho nó là "Rồng Nến”.

Thiên hà "Rồng Nến" có cấu trúc hoàn thiện tương tự như Dải Ngân hà, và do đó cũng được biết đến như là "thiên hà song sinh" của Dải Ngân hà.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bí ẩn thiên hà "ma" AzTECC71

Bí ẩn thiên hà "ma" AzTECC71

Kính viễn vọng không gian James Webb đã chụp được hình ảnh của thiên hà "ma" AzTECC71, hé lộ sự thật rùng mình về thiên thể này.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Bí ẩn thiên hà "ma" AzTECC71

Bí ẩn thiên hà "ma" AzTECC71

Kính viễn vọng không gian James Webb đã chụp được hình ảnh của thiên hà "ma" AzTECC71, hé lộ sự thật rùng mình về thiên thể này.