Bí ẩn vật thể lạ ở Nam Cực

Nam Cực, lục địa cực nam của Trái Đất, không chỉ đơn thuần là một thế giới băng giá như thế giới bên ngoài vẫn tưởng tượng. Đó còn là một nơi đầy những điều chưa biết và bí ẩn, vẫn đang chờ đợi loài người khám phá thêm.

Mãi đến tháng 1 năm 1820, những con tàu của con người mới lần đầu tiên đặt chân đến Nam Cực, và kể từ đó, nơi đây đã trở thành địa điểm lý tưởng cho các nhà khoa học và nhà nghiên cứu thu thập những hiểu biết quý giá về lịch sử và hiện trạng của Trái Đất.

Có thể là căn cứ UFO

Năm 2017, một khám phá bí ẩn đã gây chấn động toàn cầu. Một nhà nghiên cứu người Nga đã sử dụng hình ảnh vệ tinh Google Earth để phát hiện một vật thể đen khổng lồ, dài khoảng 452m, nằm bên dưới lớp băng Nam Cực.

Phát hiện này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán, với nhiều người tin rằng đó có thể là mảnh vỡ của một UFO. Nơi chứa vật thể này cho thấy những dấu hiệu giống như một địa điểm rơi máy bay, thậm chí còn có báo cáo về sự hiện diện của xe tăng quân sự gần đó, nhưng tính xác thực của nó vẫn còn là một bí ẩn.

Xác vật thể la nghi UFO ở Nam Cực. Ảnh: @Google Earth.

Các kim tự tháp khả thi

Một khám phá độc đáo ở Nam Cực là cấu trúc hình kim tự tháp đã gây ra sự quan tâm và tranh luận rộng rãi. Được phát hiện bởi một đoàn thám hiểm người Anh từ năm 1910 đến năm 1913, sự xuất hiện sau đó của nó trên Google Earth đã gây ra nhiều tranh cãi và bị xóa trên mạng xã hội. Trong khi một số người cho rằng đó chỉ đơn giản là một sự hình thành đá tự nhiên, thì tính đối xứng và kích thước của nó là độc nhất vô nhị, dẫn đến nhiều giả thuyết hơn về nguồn gốc của nó.

(Ảnh: Oddity Central)

Thiên thạch bí ẩn

Các nhà khoa học đã phát hiện một thiên thạch lớn nặng 7,6 kg đến từ sao Hỏa ở vùng phía Đông Nam Cực. Phát hiện này cung cấp một mẫu vật vật lý quan trọng về đá sao Hỏa trên Trái đất và mang đến cơ hội độc đáo để nghiên cứu điều kiện bề mặt sao Hỏa và sự hình thành hệ mặt trời. Việc phát hiện thiên thạch cũng đã làm dấy lên các cuộc thảo luận về việc giám sát các thiên thể trong không gian, nhấn mạnh tính dễ bị tổn thương của Trái đất và tầm quan trọng của việc bảo vệ nó.

(Ảnh: Maria Valdes)

Rừng mưa nguyên sinh

Những hóa thạch rừng mưa nhiệt đới cổ đại ở Nam Cực hé lộ một diện mạo hoàn toàn mới của lục địa này trong quá khứ xa xưa. Việc phát hiện ra các hóa thạch gỗ và lá cây cho thấy thảm thực vật tươi tốt từng bao phủ toàn bộ lục địa, một phát hiện không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với lịch sử Trái đất mà còn cung cấp những hiểu biết quan trọng về biến đổi khí hậu toàn cầu. Sự tồn tại của những hóa thạch này chứng minh sự tiến hóa năng động của hệ thống khí hậu Trái đất.