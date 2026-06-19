Chuyên gia phát hiện loài cá mập mới dùng vây để 'đi bộ'

Các chuyên gia ở Australia phát hiện loài cá mập mới có khả năng sử dụng các vây như những chiếc chân để "đi bộ" trên đáy biển ở vùng biển nông của vịnh Milne.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of the Ocean Science Foundation, các nhà khoa học ở Australia cho biết loài cá mập mới được phát hiện tại vùng biển nông ở vịnh Milne, phía đông nam Papua New Guinea được đặt tên là Hemiscyllium dudgeonae (hay còn gọi là cá mập đi bộ Dudgeon).

Nhóm nghiên cứu do Đại học Sunshine Coast (Australia) dẫn đầu cho hay đã phát hiện cá mập đi bộ Dudgeon trong một chuyến lặn đêm. Đây là loài thứ 10 thuộc chi cá mập đặc biệt này và là thành viên mới đầu tiên được mô tả kể từ năm 2013. Điểm đặc biệt của nhóm cá mập này là khả năng sử dụng các vây như những chiếc chân để "đi bộ" trên đáy biển và các rạn san hô

Người dân địa phương còn gọi loài cá mập mới là "kadedekedewa", có nghĩa gần giống "cá mập chó" hoặc "cá mập lười". Tên gọi này bắt nguồn từ dáng di chuyển chậm rãi, ung dung của chúng khi dùng cả bốn vây để bước đi trên nền đáy biển.

Loài cá mập mới được phát hiện tại vùng biển nông ở vịnh Milne, phía đông nam Papua New Guinea được đặt tên là Hemiscyllium dudgeonae. Ảnh: M.V. Erdmann.

Nhóm nghiên cứu cho biết đã nhận ra đó có thể là một loài cá mập hoàn toàn mới ngay từ lần đầu nhìn thấy chúng. Thay vì những đốm hoa văn giống da báo thường thấy ở các loài cá mập đi bộ khác, cơ thể màu nâu của Hemiscyllium dudgeonae còn có các vệt trắng kéo dài rất đặc trưng.

Các chuyên gia đã ghi nhận thêm 11 cá thể Hemiscyllium dudgeonae mang đặc điểm tương tự. Sau khi trở về Australia và tiến hành phân tích DNA tỉ mỉ, nhóm nghiên cứu chính thức xác nhận đó là một loài cá mập chưa từng được biết đến.

Ngoài khả năng "đi bộ", cá mập Hemiscyllium dudgeonae gây chú ý với khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc. Chúng có thể sống trong những vũng nước thủy triều nghèo oxy bằng cách làm chậm nhịp tim và giảm lưu lượng máu đến một số vùng của não. Nhờ cơ chế đặc biệt này, chúng thậm chí có thể thực hiện những quãng di chuyển ngắn ngoài mặt nước để đi từ vũng nước này sang vũng nước khác.

Tuy nhiên, giống nhiều loài cá mập đi bộ khác, Hemiscyllium dudgeonae dường như chỉ phân bố trong một khu vực rất nhỏ. Các nhà khoa học cảnh báo rằng, sự suy thoái môi trường sống, áp lực đánh bắt và biến đổi khí hậu có thể khiến số lượng cá thể loài cá mập này suy giảm nhanh, thậm chí có thể rơi vào tình trạng nguy cấp hoặc tuyệt chủng nếu không được bảo vệ.