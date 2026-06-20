Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Sự thật về miệng hố sâu nơi khủng long tuyệt chủng

Miệng hố sâu nơi khủng long tuyệt chủng có thể đã duy trì sự tuần hoàn thủy nhiệt, có khả năng tạo ra môi trường sống thích hợp cho vi sinh vật.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Vụ va chạm thiên thạch gây ra sự tuyệt chủng của khủng long khoảng 66 triệu năm trước không chỉ định hình lại lịch sử tiến hóa sinh học của Trái đất, mà còn có thể để lại "di sản nhiệt" bất ngờ sâu dưới lòng đất. Theo các nghiên cứu gần đây kết hợp mô phỏng số và phân tích địa hóa học, cấu trúc va chạm Chicxulub, nằm ở Mexico ngày nay, có thể đã duy trì một hệ thống tuần hoàn thủy nhiệt lâu dài trong các lớp đá ngầm sau khi hình thành.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, năng lượng khổng lồ được giải phóng trong vụ va chạm xuyên sâu vào lớp vỏ Trái Đất, gây ra sự trao đổi nhiệt liên tục giữa các lớp đá bị nứt vỡ và nước ngầm rò rỉ. Quá trình này có thể tạo ra một môi trường tương tự như các miệng phun thủy nhiệt nằm sâu bên trong miệng hố va chạm, cho phép nước nóng lưu thông trong các khe nứt và liên tục ảnh hưởng đến các phản ứng hóa học của đá xung quanh.

anh-chup-man-hinh-2026-06-20-093049.png
Miệng hố sâu nơi khủng long tuyệt chủng có thể đã duy trì sự tuần hoàn thủy nhiệt, có khả năng tạo ra môi trường sống thích hợp cho vi sinh vật. Ảnh: @Freepik.

Dựa trên các ước tính mô hình, các hệ thống thủy nhiệt như vậy có thể đã hoạt động trong một khoảng thời gian đáng kể sau vụ va chạm, nhưng thời gian chính xác vẫn chưa chắc chắn, với những khác biệt đáng kể được quan sát thấy trong các thiết lập thông số khác nhau. Do đó, các nhà nghiên cứu tin rằng, khả năng tồn tại một môi trường nhiệt bền vững sâu bên trong miệng hố va chạm là hợp lý, nhưng cần thêm bằng chứng địa chất để xác minh điều này.

Trong những môi trường như vậy, tương tác giữa nước và đá có thể cung cấp nguồn năng lượng hóa học, về mặt lý thuyết tạo điều kiện thuận lợi cho sự sống sót của một số sinh vật ưa nhiệt. Điều này khiến miệng hố va chạm Chicxulub không chỉ được coi là điểm khởi đầu của một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt toàn cầu, mà còn có khả năng là một vi môi trường sống ngắn ngủi, có thể tồn tại sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên, hiện tại không có bằng chứng trực tiếp nào cho thấy sự sống thực sự đã tồn tại hoặc duy trì trong hệ thống này.

Những hiểu biết trước đây về các sự kiện va chạm thiên thạch chủ yếu tập trung vào những thiệt hại nghiêm trọng mà chúng gây ra cho môi trường bề mặt Trái đất, chẳng hạn như cháy rừng, biến đổi khí hậu và sự sụp đổ của hệ sinh thái biển. Tuy nhiên, nghiên cứu này bổ sung thêm một khía cạnh khác: các vụ va chạm lớn cũng có thể tạo ra các môi trường năng lượng hóa học ổn định cục bộ bên dưới bề mặt Trái đất, cung cấp môi trường sống tiềm năng cho vi sinh vật.

Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng, tất cả các kết luận hiện tại chủ yếu dựa trên các mô hình số và suy luận địa vật lý, và thiếu các mẫu địa chất trực tiếp để tái tạo đầy đủ thời gian và quy mô của các hệ thống thủy nhiệt. Do đó, nghiên cứu này cung cấp một "kịch bản khả thi" cho môi trường dưới lòng đất sau va chạm, chứ không phải là một kết quả lịch sử được xác nhận.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện mộ cổ niên đại khoảng 5.000 năm tại Trung Quốc”. Nguồn video: @VTV24.
#miệng hố #khủng long #tuyệt chủng #nhiệt độ #vi sinh vật

Bài liên quan

Kho tri thức

Kính viễn vọng không gian James Webb phát hiện 'bóng ma' từ vũ trụ sơ khai

Kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện bằng chứng về một ngôi sao giả hiệu - "bóng ma" hiện về từ vũ trụ 12 tỷ năm trước.

Trong nhiều năm qua, giới thiên văn học "bối rối" về một nhóm vật thể kỳ lạ được kính viễn vọng không gian James Webb phát hiện. Nhóm vật thể này được tạm gọi là "những chấm đỏ nhỏ" đã tồn tại trong vài tỷ năm đầu tiên của vũ trụ.

Sử dụng các thiết bị NIRCam và NIRSpec của kính viễn vọng James Webb, nhà thiên văn học Vasily Kokorev thuộc Đại học Texas ở Austin (Mỹ) và các đồng nghiệp đã thu được quang phổ chi tiết nhất từng được chụp về một chấm đỏ nhỏ. Qua đó, họ xác định đó là một ngôi sao giả hiệu - "bóng ma" từ vũ trụ sơ khai.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Ngôi sao nguyên thủy nhất vũ trụ

Ngôi sao nguyên thủy nhất trong vũ trụ đã được phát hiện, với hàm lượng kim loại đạt mức thấp kỷ lục.

Một nhóm các nhà thiên văn học do Alexander Ji thuộc Đại học Chicago dẫn đầu gần đây đã phát hiện ra ngôi sao hiện được biết đến là "nguyên thủy nhất" trong vũ trụ, nó có tên là SDSS J0715-7334. Việc nghiên cứu chuyên sâu về nó có thể cung cấp những manh mối quan trọng cho việc nghiên cứu sự hình thành sao trong vũ trụ sơ khai.

anh-chup-man-hinh-2026-06-17-072840.png
SDSS J0715-7334 không chỉ có hàm lượng sắt cực thấp mà còn có hàm lượng carbon thấp bất thường. Ảnh: @Space.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Chuyện thú vị về lịch sử thám hiểm sao Hỏa

Cùng khám phá lịch sử tóm lược về thám hiểm sao Hỏa: Từ kính thiên văn đến xe tự hành trên sao Hỏa, nhiều bí mật khoa học vũ trụ được hé lộ.

Khát vọng khám phá sao Hỏa của nhân loại bắt nguồn từ các nền văn minh cổ đại, khi các nhà thiên văn học nhận thấy quỹ đạo bất thường của hành tinh đỏ trên bầu trời đêm. Tuy nhiên, việc khám phá sao Hỏa thực sự bắt đầu với sự phát minh ra kính viễn vọng vào thế kỷ 17, tiến triển đều đặn trong những thế kỷ tiếp theo và đạt đến đỉnh cao là các tàu thăm dò công nghệ cao ngày nay trực tiếp đáp xuống bề mặt sao Hỏa. Lịch sử khám phá này đầy ắp những khám phá thú vị, những thất bại đáng thất vọng và sự tò mò vô bờ bến về những điều chưa biết.

Bản đồ đầu tiên của sao Hỏa được vẽ năm 1659

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Sao Thổ phóng sao chổi cực đoan

Sao Thổ phóng sao chổi cực đoan

Sao Thổ đã phóng một sao chổi ra khỏi Hệ Mặt trời một cách dữ dội với tốc độ hơn 10.000 km/giờ. Điều gì thực sự đã xảy ra?