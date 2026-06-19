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Kho tri thức

Bí ẩn danh tính thi hài 'đôi giày xanh' mãi nằm trên đỉnh Everest

Đến nay, danh tính thi hài "đôi giày xanh" nằm trên đỉnh Everest từ năm 1966 vẫn chưa được xác định. Một số người cho rằng đó là thi hài của Tsewang Paljor.

Tâm Anh (TH)

Everest cao hơn 8.800m là đỉnh núi cao nhất trên Trái đất so với mực nước biển. Trong những năm qua, nhiều nhà leo núi đã nỗ lực chinh phục đỉnh Everest. Trên hành trình chinh phục "nóc nhà thế giới", một số nhà leo núi đã tử nạn và thi hài của nhiều người vẫn nằm rải rác ở khắp nơi dọc đường đi.

Một trong những thi hài gây ám ảnh và biết đến nhiều nhất vẫn nằm trên đỉnh Everest là thi hài có biệt danh “Green Boots” (đôi giày xanh). Trong suốt nhiều năm, không ít người tò mò về danh tính của người này.

Một giả thuyết được nhiều người ủng hộ cho rằng, thi hài “đôi giày xanh” là Tsewang Paljor - nhà leo núi người Ấn Độ sinh năm 1968 tại làng Sakti, vùng Ladakh. Ông Paljor làm việc trong Lực lượng Cảnh sát Biên giới Ấn Độ - Tây Tạng (ITBP), đơn vị phụ trách tuần tra và bảo vệ tuyến biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Theo các thông tin được công bố, vào năm 1996, ông Paljor tham gia chuyến thám hiểm Everest do chỉ huy Mohinder Singh dẫn đầu. Đây được xem là một nỗ lực đầy tham vọng của ITBP khi nhóm leo núi gồm 6 người tìm cách chinh phục "nóc nhà thế giới" từ sườn Đông Bắc mà không thuê sherpa (người hướng đường bản địa) dẫn đường hay hỗ trợ.

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Thi hài "đôi giày xanh" nằm trên đỉnh Everest được cho là Tsewang Paljor. Ảnh: ecoholidaysnepal.com.

Không ai có thể ngờ rằng bi kịch sẽ xảy đến với đoàn leo núi của ông Paljor vào ngày 10/5/1996. Khi thời tiết trên núi chuyển xấu nhanh chóng, 3 thành viên trong nhóm rút lui. Trong khi đó, những người còn lại gồm: ông Paljor, Tsewang Smanla và Dorje Morup tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh Everest.

Đến khoảng 15h45 theo giờ Nepal, nhóm 3 nhà leo núi của ông Paljor liên lạc qua bộ đàm và thông báo đã leo lên tới đỉnh. Tuy nhiên, một số nguồn về sau cho rằng họ có thể chưa thực sự lên tới đỉnh núi mà còn cách khoảng 150m do tầm nhìn bị hạn chế bởi bão tuyết.

Sau khi gửi liên lạc trên, 3 nhà leo núi mất tích bí ẩn. Những người đồng đội đã đợi mãi nhưng không thấy ai quay về trại. Một thời gian sau, thi thể mang đôi giày Koflach màu xanh nổi bật được phát hiện nằm dưới một hốc đá ở độ cao khoảng 8.500m trên tuyến Đông Bắc. Do đó, nhiều nhà leo núi gọi nạn nhân bằng cái tên “Green Boots” và hốc đá nơi thi thể "an giấc vĩnh hằng" được gọi là “hang Green Boots”.

Mặc dù danh tính của thi hài "đôi giày xanh" được nhiều người cho rằng là ông Paljor nhưng vẫn có quan điểm suy đoán thi thể đó có thể là Dorje Morup.

Trong một bài viết công bố năm 1997, ông P.M. Das - phó trưởng đoàn thám hiểm ITBP - cho hay một đội leo núi của Nhật Bản từng gặp ông Morup trong tình trạng tê cóng nặng và thiết bị gặp trục trặc. Người Sherpa đi cùng đoàn leo núi của Nhật Bản về sau có chia sẻ là đã nhìn thấy ông Paljor còn sống nhưng rơi vào trạng thái mê sảng. Từ những lời kể này, một quan điểm cho rằng thi hài "đôi giày xanh" là ông Morup trong khi ông Paljor có thể bị ngã, rơi xuống sườn Kangshung.

Do việc đưa thi hài nhà leo núi tử nạn trên đỉnh Everest xuống núi là cực kỳ nguy hiểm và tốn kém nên thi hài "đôi giày xanh" vẫn nằm ở đó trong suốt nhiều năm. Việc xác định danh tính chính xác của thi hài này cũng vì vậy gặp khó khăn lớn khi các chuyên gia không thể thực hiện các nghiên cứu, kiểm tra cần thiết nhằm tìm ra câu trả lời chính xác.

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