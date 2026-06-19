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Kho tri thức

Ngôi sao nguyên thủy nhất vũ trụ

Ngôi sao nguyên thủy nhất trong vũ trụ đã được phát hiện, với hàm lượng kim loại đạt mức thấp kỷ lục.

Thiên Đăng - (Theo Kexue)

Một nhóm các nhà thiên văn học do Alexander Ji thuộc Đại học Chicago dẫn đầu gần đây đã phát hiện ra ngôi sao hiện được biết đến là "nguyên thủy nhất" trong vũ trụ, nó có tên là SDSS J0715-7334. Việc nghiên cứu chuyên sâu về nó có thể cung cấp những manh mối quan trọng cho việc nghiên cứu sự hình thành sao trong vũ trụ sơ khai.

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SDSS J0715-7334 không chỉ có hàm lượng sắt cực thấp mà còn có hàm lượng carbon thấp bất thường. Ảnh: @Space.

Các nhà thiên văn học thường tin rằng, những ngôi sao đầu tiên hình thành sau Vụ nổ lớn Big Bang chủ yếu được cấu tạo từ hydro và heli, chỉ có một lượng nhỏ liti. Khi các phản ứng tổng hợp hạt nhân bên trong những ngôi sao này tạo ra các nguyên tố nặng hơn và phân tán chúng vào không gian, các thế hệ sao tiếp theo dần trở nên giàu các nguyên tố nặng hơn. Tỷ lệ các nguyên tố nặng trong một ngôi sao (tức là độ kim loại) đã trở thành một cơ sở quan trọng để xác định "tuổi" và thời kỳ hình thành của nó. Và những ngôi sao có độ kim loại cực thấp trở nên cực kỳ hiếm trong vũ trụ hiện đại.

Ngôi sao mới được phát hiện này là một sao khổng lồ đỏ, và độ kim loại tổng thể (Z) của nó nhỏ hơn 7,8 × 10⁻⁷, khiến nó trở thành ngôi sao có độ kim loại thấp nhất được quan sát cho đến nay.

SDSS J0715-7334 không chỉ có hàm lượng sắt cực thấp mà còn có hàm lượng carbon thấp bất thường. Nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng, ngay cả những ngôi sao có hàm lượng sắt thấp khác thường vẫn chứa một lượng carbon tương đối lớn, điều này càng làm cho "sự nghèo nàn" carbon của ngôi sao SDSS J0715-7334 càng trở nên độc đáo hơn.

Các nhà nghiên cứu tin rằng, thành phần hóa học của SDSS J0715-7334 cho thấy nó có thể được hình thành từ tàn dư của một vụ nổ siêu tân tinh thuộc nhóm III, có khối lượng gấp khoảng 30 lần khối lượng Mặt Trời, và SDSS J0715-7334 là ngôi sao thuộc nhóm III được coi là nhóm sao ra đời sớm nhất trong vũ trụ.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Ngôi sao #nguyên thủy #vũ trụ #kim loại #carbon

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