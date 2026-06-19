Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Kính viễn vọng không gian James Webb phát hiện 'bóng ma' từ vũ trụ sơ khai

Kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện bằng chứng về một ngôi sao giả hiệu - "bóng ma" hiện về từ vũ trụ 12 tỷ năm trước.

Tâm Anh (TH)

Trong nhiều năm qua, giới thiên văn học "bối rối" về một nhóm vật thể kỳ lạ được kính viễn vọng không gian James Webb phát hiện. Nhóm vật thể này được tạm gọi là "những chấm đỏ nhỏ" đã tồn tại trong vài tỷ năm đầu tiên của vũ trụ.

Sử dụng các thiết bị NIRCam và NIRSpec của kính viễn vọng James Webb, nhà thiên văn học Vasily Kokorev thuộc Đại học Texas ở Austin (Mỹ) và các đồng nghiệp đã thu được quang phổ chi tiết nhất từng được chụp về một chấm đỏ nhỏ. Qua đó, họ xác định đó là một ngôi sao giả hiệu - "bóng ma" từ vũ trụ sơ khai.

Vật thể có tên GLIMPSE-17775 được nhóm nghiên cứu xác định là một lỗ đen siêu khối lượng được bao bọc trong một lớp vỏ khí bị ion hóa một phần dày đặc, một mô hình được gọi là "sao lỗ đen".

acccc-4.png
Cụm thiên hà Abell S1063 và chấm đỏ nhỏ có tên gọi GLIMPSE-17775. Ảnh: NASA, ESA, CSA, V. Kokorev (University of Texas at Austin), A. Pagan (STScI).

GLIMPSE-17775 có độ dịch chuyển đỏ vũ trụ là 3,5, nghĩa là nó tồn tại khoảng 1,8 tỷ năm sau sự kiện Big Bang khai sinh vũ trụ 13,8 tỷ năm trước. Điều này có nghĩa "sao lỗ đen" này là hình ảnh của 12 tỷ năm trước "hiện về".

Vật thể trên xuất hiện gần như một cách tình cờ trong quá trình các nhà thiên văn quan sát cụm thiên hà Abell S1063 để tìm kiếm các ngôi sao thuộc quần thể III (thế hệ sao đầu tiên) và các thiên hà sơ khai mờ nhạt. Chấm đỏ nhỏ nằm phía sau cụm sao và nhận được sự tăng cường độ sáng đáng kể nhờ hiện tượng thấu kính hấp dẫn của kính viễn vọng James Webb.

Phát hiện mới cho thấy ít nhất một phần các chấm đỏ nhỏ có thể là những lỗ đen quái vật khổng lồ trong vũ trụ sơ khai và một số chấm khác có thể có bản chất khác, ví dụ như thiên hà.

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.
#Kính viễn vọng không gian James Webb #vũ trụ sơ khai #ngôi sao giả hiệu #vũ trụ

Bài liên quan

Kho tri thức

Hé lộ sự thật bất ngờ về vũ trụ thuở sơ khai

Nghiên cứu của các nhà thiên văn học cho thấy, vũ trụ từng ở trạng thái ấm áp, thay vì lạnh giá, trong giai đoạn trước khi có những ngôi sao, thiên hà đầu tiên.

vuuu-1.jpg
Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Astrophysical Journal (Mỹ), một nhóm các nhà khoa học do Trung tâm Nghiên cứu Thiên văn học Vô tuyến quốc tế (ICRAR) thuộc Đại học Curtin (Australia) dẫn đầu đã có khám phá quan trọng về vũ trụ thuở sơ khai. Ảnh: Carnegie Institution for Science.
vuuu-2.jpg
Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã sử dụng kính viễn vọng Murchison Widefield Array (MWA) để tìm kiếm bằng chứng về Thời đại Tái Ion hóa (Epoch of Reionisation) - một giai đoạn đầu khó nắm bắt của vũ trụ. Ảnh: Christine Daniloff/MIT/ESA/Hubble/NASA.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Sao Thổ phóng sao chổi cực đoan

Sao Thổ phóng sao chổi cực đoan

Sao Thổ đã phóng một sao chổi ra khỏi Hệ Mặt trời một cách dữ dội với tốc độ hơn 10.000 km/giờ. Điều gì thực sự đã xảy ra?

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Sao Thổ phóng sao chổi cực đoan

Sao Thổ phóng sao chổi cực đoan

Sao Thổ đã phóng một sao chổi ra khỏi Hệ Mặt trời một cách dữ dội với tốc độ hơn 10.000 km/giờ. Điều gì thực sự đã xảy ra?

Khám phá bất ngờ về loài cá heo

Khám phá bất ngờ về loài cá heo

Theo các nhà nghiên cứu, cá heo cái có thể nhận biết và chủ động tránh xa những con đực hung hăng thông qua việc nghe tiếng huýt sáo đặc trưng của chúng.