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Kho tri thức

Hơn chục người ở Malaysia 'chiến đấu' để tiêu diệt cá sấu 'khủng'

Hai cá thể cá sấu nước mặn nặng khoảng 1 - 1,3 tấn đã được đội săn tại Malaysia gồm 11 người tiến hành vây bắt và tiêu diệt.

Tâm Anh (TH)

Mới đây, đội săn do Juni Kung dẫn đầu đã thực hiện chiến dịch đầu tiên tại sông Kemena và tiêu diệt được 2 con cá sấu nước mặn. Đội săn cá sấu đã có cuộc "chiến đấu" kéo dài hơn 1 giờ để khống chế hai cá thể cá sấu to lớn này. Quá trình này vô cùng hồi hộp và nguy hiểm vì chúng rất khỏe, hung dữ.

"Hơn 10 thành viên trong đội đã phải phối hợp rất vất vả để tiêu diệt 2 con cá sấu. Đây là nhiệm vụ nguy hiểm vì chúng có thể tấn công chúng tôi bất cứ lúc nào", trưởng nhóm săn bắt Juni Kung cho biết.

Hai con cá sấu nước mặn có chiều dài lần lượt 4,8m và 5,5m, ước tính nặng từ 1 - 1,3 tấn. Theo một số phương tiện truyền thông địa phương, đây là những cá thể cá sấu lớn nhất từng được ghi nhận trên sông Kemena.

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Hai con cá sấu nước mặn có kích thước khổng lồ bị tiêu diệt ở sông Kemena. Ảnh: phnompenhpost.com.

Do kích thước quá lớn nên đội săn bắt không thể nâng xác 2 cá sấu lên xe tải. Vì vậy, họ phải huy động một xe cẩu để vận chuyển chúng về thị trấn. Sau khi tin tức được lan truyền, nhiều người dân đã tới xem và chụp ảnh 2 con "thủy quái" hung dữ. Họ vô cùng kinh ngạc trước kích thước khủng của chúng đồng thời gửi lời khen ngợi tới đội săn cá sấu vì những nỗ lực của họ giúp cộng đồng cảm thấy an toàn hơn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục chính thức cần thiết, 2 con cá sấu sẽ được xẻ thịt để bán với giá từ 35 - 65 ringgit/kg (tương đương khoảng 226.000 - 420.000 đồng/kg), tùy từng phần thịt. Số tiền thu được từ việc bán thịt cá sấu sẽ dùng làm quỹ hoạt động cho đội săn bắt cá sấu để trang trải chi phí nhiên liệu, thiết bị và các chi phí liên quan khác.

Ông Juni Kung cho biết nhóm của ông sẽ tiếp tục giám sát và bắt giữ những con cá sấu để bảo đảm an toàn cho ngư dân và cư dân sống ven sông.

Trưởng nhóm săn bắt Juni Kung cho hay mục tiêu chính của nhóm là giảm thiểu mối đe dọa từ cá sấu và đảm bảo an toàn cho ngư dân cũng như cư dân sống dọc sông, chứ không phải vì lợi ích thương mại.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#cá sấu nước mặn #cá sấu #tiêu diệt cá sấu

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