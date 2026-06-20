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Kho tri thức

Bí ẩn suối ngầm liên tục phun nước màu xanh ngọc

Suối ngầm Fosse Dionne ở vùng Burgundy (Pháp) mỗi ngày phun ra lượng nước lớn màu xanh ngọc. Đến nay, giới khoa học vẫn chưa tìm ra nguồn nước của suối ngầm.

Tâm Anh (TH)

Trong suốt nhiều thế kỷ, các nhà khoa học nỗ lực giải mã nguồn gốc của suối ngầm Fosse Dionne nằm tại thành phố Tonnerre, vùng Burgundy (Pháp). Trong đó, nhiều người đã lặn sâu xuống suối ngầm để tìm nguồn nước nhưng vẫn không thành công.

Suối ngầm Fosse Dionne vốn là dạng suối ở vùng đá vôi bất thường. Fosse Dionne phun ra lượng nước lớn với lưu lượng khoảng 311 lít nước mỗi giây và có thể tăng lên 3.000 lít/giây trong những ngày trời mưa. Theo người dân địa phương, tên của suối ngầm Fosse Dionne có nghĩa là "hố thần thánh". Nước suối có màu xanh ngọc - màu đến từ những khoáng chất trong các hang động đá vôi.

Người La Mã cổ đại từng dùng nước lấy từ suối ngầm Fosse Dionne để uống. Trong khi đó, người Celtic coi đây là địa điểm linh thiêng. Theo một số tài liệu và ghi chép, vào khoảng thế kỷ 18, người dân đã tò mò về nguồn nước của suối ngầm Fosse Dionne. Một số người cho rằng, suối ngầm này là cánh cổng dẫn tới một thế giới mới. Trong khi đó, một giả thuyết cho rằng ở đáy suối ngầm Fosse Dionne là "nhà" con rắn khổng lồ.

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Suối ngầm Fosse Dionne bí ẩn ở Pháp. Ảnh: Herve CHAMPOLLION/Getty Images.

Những bí ẩn xung quanh suối ngầm Fosse Dionne đã thu hút nhiều du khách cũng như giới nghiên cứu tới tham quan, tìm hiểu. Vào năm 1974, hai thợ lặn chuyên nghiệp đã bơi theo những đoạn hẹp của suối ngầm với hy vọng sẽ tìm thấy nguồn nước nhưng gặp sự cố và tử vong.

Năm 1996, một thợ lặn khác cũng cố gắng giải mã bí ẩn về suối ngầm Fosse Dionne nhưng cuối cùng thiệt mạng. Vì vậy, chính quyền địa phương về sau đã ban hành lệnh cấm các hoạt động lặn xuống suối ngầm Fosse Dionne nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người.

Hiện Fosse Dionne được quy hoạch thành bồn đá bao quanh hồ chứa với nước màu xanh ngọc nổi bật, hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Bí ẩn suối ngầm Fosse Dionne #suối ngầm #bí ẩn

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