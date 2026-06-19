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Kho tri thức

Vì sao cây sồi cổ thụ 1.200 tuổi nổi tiếng ở Anh chết?

Cây sồi cổ thụ 1.200 tuổi ở Anh, gắn liền với truyền thuyết về tên trộm Robin Hood, đã chết sau khi không ra lá trong suốt mùa xuân năm nay.

Tâm Anh (TH)

Cây sồi Vĩ Đại (Major Oak) 1.200 năm tuổi trong rừng Sherwood ở thành phố Nottingham (Anh) không thể ra lá trong suốt mùa xuân năm nay nên vào ngày 18/6, Hiệp hội Bảo vệ chim Hoàng gia (RSPB) đã đưa ra thông báo rằng nó đã chết.

Người dân địa phương truyền nhau rằng, cây sồi Vĩ Đại từng là nơi trú ẩn của Robin Hood - tên cướp gắn liền với huyền thoại "cướp của người giàu chia cho người nghèo".

Theo thông báo của RSPB, cây sồi Vĩ Đại có chu vi 11m và tán cây rộng 28m. Cây đã "suy yếu rõ rệt" trong những năm gần đây. Nó hầu như không mọc lá vào năm 2025 và mặc dù các chuyên gia về đất và cây trồng đã được mời đến để cố gắng cải thiện cơ hội sống sót của cây. Tuy nhiên, những nỗ lực đó đều không thành công.

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Cây sồi Vĩ Đại 1.200 năm tuổi ở trong rừng Sherwood. Ảnh: Royal Society for the Protection of Birds.

Các chuyên gia cho biết nhiều nguyên nhân đã góp phần dẫn tới cái chết của cây sồi Vĩ Đại. Trong số này có những can thiệp của con người nhằm mục đích bảo tồn cây sồi cổ thụ. Vào đầu thế kỷ 20, giới chức trách và các chuyên gia bắt đầu sử dụng các thanh chống và dây xích kim loại để nâng đỡ các cành cây. Đến những năm 1960, một số phần rỗng của cây được lấp đầy bằng bê tông và các cành cây được phủ bằng chì, sợi thủy tinh và sơn chống cháy. Những nỗ lực này có thể đã ngăn cản cây già đi một cách tự nhiên và đe dọa sự sống của cây. Tuy nhiên, nếu không làm như vậy thì cây sồi Vĩ Đại có thể đã bị đổ gãy.

Ngoài ra, một số chuyên gia cho rằng, trong suốt nhiều năm qua, hàng triệu du khách ghé thăm cây sồi Vĩ Đại quá nhiều đã làm nén chặt đất xung quanh cây, ngăn cản nước mưa thấm đến rễ cây. Điều này cũng góp phần khiến cây sồi cổ thụ chết.

Thêm nữa, cây sồi Vĩ Đại còn phải đối mặt với những đợt nắng nóng và hạn hán do biến đổi khí hậu gây ra.

“Khí hậu đang thay đổi quá nhanh đến nỗi những cây cổ thụ dường như không thể thích nghi kịp”, Reg Harris - chuyên gia về cây cối - người đã theo dõi cây sồi Vĩ Đại trong những năm gần đây cho hay.

“Cây sồi Vĩ Đại sẽ tiếp tục đứng sừng sững ở trung tâm Sherwood như một tượng đài tự nhiên để du khách đến chiêm ngưỡng, sống mãi trong truyền thuyết về Robin Hood và tiếp tục hỗ trợ hệ sinh thái của khu rừng giống như khi còn sống”, Hollie Drake, quản lý cấp cao tại Rừng Sherwood, cho biết.

Theo các chuyên gia, mặc dù Cây sồi Vĩ Đại có thể đã chết nhưng nguồn gene của nó vẫn tồn tại dưới dạng một số cây non mọc lên từ quả sồi và việc giâm cành.

Mời độc giả xem video: Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#cây sồi Vĩ Đại #cây sồi cổ thụ #cây sồi #rừng Sherwood

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