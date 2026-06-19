Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Chuyện thú vị về lịch sử thám hiểm sao Hỏa

Cùng khám phá lịch sử tóm lược về thám hiểm sao Hỏa: Từ kính thiên văn đến xe tự hành trên sao Hỏa, nhiều bí mật khoa học vũ trụ được hé lộ.

Thiên Đăng - (Theo Kexue)

Khát vọng khám phá sao Hỏa của nhân loại bắt nguồn từ các nền văn minh cổ đại, khi các nhà thiên văn học nhận thấy quỹ đạo bất thường của hành tinh đỏ trên bầu trời đêm. Tuy nhiên, việc khám phá sao Hỏa thực sự bắt đầu với sự phát minh ra kính viễn vọng vào thế kỷ 17, tiến triển đều đặn trong những thế kỷ tiếp theo và đạt đến đỉnh cao là các tàu thăm dò công nghệ cao ngày nay trực tiếp đáp xuống bề mặt sao Hỏa. Lịch sử khám phá này đầy ắp những khám phá thú vị, những thất bại đáng thất vọng và sự tò mò vô bờ bến về những điều chưa biết.

Bản đồ đầu tiên của sao Hỏa được vẽ năm 1659

Năm 1609, nhà thiên văn học người Ý Galileo Galilei lần đầu tiên quan sát sao Hỏa bằng kính viễn vọng, khởi đầu cho sự khám phá khoa học của con người đối với hành tinh này.

Với những tiến bộ trong công nghệ kính viễn vọng, các nhà thiên văn học dần dần có thể phân biệt giữa các vùng sáng và tối trên bề mặt sao Hỏa và các chỏm băng ở hai cực của nó. Năm 1659, nhà thiên văn học người Hà Lan Huygens đã vẽ bản đồ đầu tiên của sao Hỏa và phỏng đoán rằng, chu kỳ quay của sao Hỏa tương tự như của Trái Đất.

Cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 chứng kiến ​​sự bùng nổ trong việc quan sát sao Hỏa. Trong lần sao Hỏa đối diện với Mặt Trời năm 1877, nhà thiên văn học người Ý Giovanni Skiparelli đã quan sát thấy những đường kẻ trên bề mặt sao Hỏa, mà ông gọi là "canali" (tiếng Ý nghĩa là "đường thủy"). Thuật ngữ này đã bị dịch sai sang tiếng Anh thành "canals" (kênh đào), làm dấy lên nhiều suy đoán về sự tồn tại của sự sống thông minh trên sao Hỏa. Nhà thiên văn học người Mỹ Percival Lowell đã đầu tư mạnh vào việc xây dựng các đài quan sát và lập bản đồ nhiều "kênh đào" trên sao Hỏa. Mặc dù những "kênh đào" này sau đó được chứng minh là ảo ảnh quang học, chúng đã thúc đẩy mạnh mẽ sự quan tâm của công chúng đối với sao Hỏa.

Chuyến bay và thám hiểm quỹ đạo trong kỷ nguyên vũ trụ sơ khai

Những năm 1960, nhân loại bước vào kỷ nguyên vũ trụ, và việc khám phá sao Hỏa đã mở ra một bước đột phá mang tính cách mạng. Năm 1964, tàu thăm dò Mariner 4 do Mỹ phóng thành công đã bay ngang qua sao Hỏa, truyền về 21 hình ảnh cận cảnh lần đầu tiên cho thấy bề mặt sao Hỏa chi chít các miệng hố va chạm, hoàn toàn phá tan ảo tưởng về sự tồn tại của sự sống phức tạp trên hành tinh này. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của việc nhân loại hiểu biết về sao Hỏa, chuyển từ suy đoán sang bằng chứng thực nghiệm.

anh-chup-man-hinh-2026-06-19-124157.png
Lịch sử khám phá sao Hỏa là minh chứng sống động cho sự tò mò và tinh thần khám phá của nhân loại. Ảnh: @Space.

Năm 1971, Mariner 9 trở thành vệ tinh nhân tạo đầu tiên bay quanh một hành tinh khác. Nó đã chụp hơn 7.000 bức ảnh về sao Hỏa, lập bản đồ 85% bề mặt sao Hỏa và phát hiện ra các địa hình khổng lồ như Olympus Mons và Mariner Valley, điều này đã thay đổi hoàn toàn hiểu biết của chúng ta về địa chất sao Hỏa.

Kỷ nguyên vàng cho việc khám phá sao Hỏa

Năm 1975, Mỹ phóng các tàu thăm dò Viking 1 và 2, bao gồm một tàu quỹ đạo và một tàu đổ bộ. Năm 1976, tàu đổ bộ Viking đã hạ cánh thành công xuống bề mặt sao Hỏa, truyền về Trái đất những hình ảnh màu đầu tiên về bề mặt sao Hỏa và tiến hành các thí nghiệm phát hiện sự sống. Mặc dù các thí nghiệm không tìm thấy dấu hiệu chắc chắn về sự sống trên sao Hỏa, Viking đã cung cấp cho chúng ta một lượng lớn dữ liệu khoa học về đất, khí quyển và khí hậu sao Hỏa.

Thế kỷ 21 đã mở ra một kỷ nguyên vàng cho việc khám phá sao Hỏa. Năm 2001, Mỹ phóng tàu Mars Odyssey, phát hiện bằng chứng về lượng băng nước dồi dào bên dưới bề mặt sao Hỏa. Năm 2003, tàu Mars Express của Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã đi vào quỹ đạo thành công; mặc dù tàu đổ bộ Beagle 2 bị mất liên lạc, tàu quỹ đạo vẫn hoạt động cho đến ngày nay.

Năm 2004, các tàu thăm dò Spirit và Opportunity của NASA đã hạ cánh thành công xuống sao Hỏa. Nhiệm vụ ban đầu dự kiến ​​kéo dài 90 ngày, nhưng đã được kéo dài đến vài năm hoặc thậm chí hơn một thập kỷ. Opportunity mất liên lạc cho đến năm 2018 do một cơn bão bụi toàn cầu. Nó hoạt động trong 15 năm, di chuyển hơn 45 km và phát hiện ra bằng chứng quyết định rằng nước lỏng từng tồn tại trên sao Hỏa.

Những đột phá trong hiện tại

Năm 2012, tàu thám hiểm Curiosity của NASA đã hạ cánh thành công xuống miệng núi lửa Gale. Là phòng thí nghiệm khoa học tiên tiến nhất trên sao Hỏa vào thời điểm đó, Curiosity mang theo 10 thiết bị khoa học được thiết kế để đánh giá xem sao Hỏa có từng có môi trường phù hợp cho sự sống của vi sinh vật hay không. Nó đã tìm thấy bằng chứng về các hồ và suối cổ đại trong miệng núi lửa Gale và phát hiện ra sự biến đổi theo mùa của các phân tử hữu cơ và khí metan, cung cấp những manh mối quan trọng cho việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa.

Năm 2020 trở thành một năm đột phá trong việc khám phá sao Hỏa. Sứ mệnh Tianwen-1 của Trung Quốc, tàu thám hiểm Perseverance của Mỹ và tàu quỹ đạo Hope của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đều được phóng và hạ cánh thành công xuống sao Hỏa trong năm 2021. Tianwen-1 đã đạt được ba mục tiêu chính: bay quanh quỹ đạo, hạ cánh và di chuyển trên sao Hỏa.

Tàu thám hiểm Zhurong đã khám phá Utopia Planitia, đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ hạ cánh thành công trên sao Hỏa. Perseverance, mang theo trực thăng Ingenuity, đã thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên trong bầu khí quyển của một hành tinh khác ngoài Trái đất và bắt đầu thu thập các mẫu vật từ sao Hỏa để chuẩn bị cho chuyến trở về Trái đất trong tương lai.

Lịch sử khám phá sao Hỏa là minh chứng sống động cho sự tò mò và tinh thần khám phá của nhân loại. Từ kính viễn vọng của Galileo đến hoạt động khoan của tàu Perseverance, chúng ta đã dần tiếp cận hành tinh đỏ này, từng bước hé lộ những bí ẩn của nó.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#lịch sử #thám hiểm #sao Hỏa #hành tinh đỏ #tàu vũ trụ

Bài liên quan

Kho tri thức

Tảng đá hình chiếc mũ giáp chiến đấu cổ đại trên sao Hỏa

Một bức ảnh sao Hỏa của NASA gây ra cuộc tranh luận sôi nổi, khi tảng đá có hình dạng kỳ lạ giống như một chiếc mũ giáp chiến đấu cổ đại.

Tàu thám hiểm Perseverance của NASA gần đây đã phát hiện ra một tảng đá độc đáo trên bề mặt sao Hỏa, có hình dạng giống như một chiếc mũ giáp chiến đấu thời cổ đại. Nó được chụp bởi thiết bị chụp ảnh Mastcam-Z của tàu thám hiểm, đá có hình dạng nhọn và kết cấu sần sùi, gợi nhớ đến áo giáp cổ đại đã bị phong hóa.

Theo David Agle, người phát ngôn của nhóm Tàu thám hiểm Perseverance thuộc Phòng thí nghiệm Phản lực của NASA, tảng đá này được đặt tên là "Horneflya", nó gây chú ý vì hình dạng, thành phần cấu tạo gần như hoàn toàn là các hạt hình cầu bao phủ. Trên Trái đất, các cấu trúc dạng hạt tương tự có thể được hình thành do quá trình phong hóa hóa học, lắng đọng khoáng chất hoặc hoạt động núi lửa; trên sao Hỏa, một số hạt hình cầu được cho là hình thành do nước ngầm chảy qua các lỗ rỗng của đá trầm tích, nhưng nguyên nhân của tất cả các hình thành như vậy trên sao Hỏa vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tiềm năng dùng năng lượng gió để sinh sống trên sao Hỏa

Phía NASA tuyên bố, cư dân tương lai của sao Hỏa có thể sử dụng năng lượng gió để phục vụ cho tương lai định cư của mình.

Các nhà khoa học NASA thông báo rằng, những người tiên phong trong tương lai trên các sứ mệnh đến sao Hỏa sẽ có thể tạo ra điện bằng năng lượng gió. Bởi họ đã tìm ra cách sử dụng tua bin gió để tạo ra điện trên sao Hỏa, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong việc khám phá hành tinh này của con người.

Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA đã công bố một bài báo trên tạp chí Nature, trong đó nêu rõ rằng việc sử dụng tua bin gió có thể giúp cung cấp năng lượng cho các sứ mệnh thám hiểm sao Hỏa và giúp con người khám phá những nơi không thể tiếp cận bằng các nguồn năng lượng khác như năng lượng mặt trời hoặc năng lượng hạt nhân.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Vi sinh vật siêu bền có thể đã sống sót trên sao Hỏa

Các vi sinh vật siêu bền có thể đã sống sót sau vụ va chạm với sao Hỏa, mở ra khả năng truyền sự sống giữa các hành tinh.

Các nhà khoa học gần đây đã phát hiện ra rằng, một loại vi khuẩn cực kỳ bền bỉ có thể đã sống sót sau vụ va chạm thiên thạch dữ dội trên sao Hỏa, mở ra khả năng sự sống lan truyền giữa các hành tinh. Loại vi khuẩn này được đặt tên là “Deinococcus radiodurans”, nổi tiếng với khả năng chịu được bức xạ mạnh và điều kiện khô hạn khắc nghiệt, và giờ đây nó đã được chứng minh là có thể chịu được những va chạm cực mạnh.

Bề mặt sao Hỏa và Mặt Trăng chi chít những miệng hố do va chạm thiên thạch, chứng tỏ các hành tinh và mặt trăng vệ tinh thường xuyên bị bắn phá bởi đá vũ trụ. Những vụ va chạm dữ dội này không chỉ định hình lịch sử hành tinh mà còn có thể vận chuyển đá và thậm chí cả vi sinh vật từ thế giới này sang thế giới khác.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Sao Thổ phóng sao chổi cực đoan

Sao Thổ phóng sao chổi cực đoan

Sao Thổ đã phóng một sao chổi ra khỏi Hệ Mặt trời một cách dữ dội với tốc độ hơn 10.000 km/giờ. Điều gì thực sự đã xảy ra?

Khám phá bất ngờ về loài cá heo

Khám phá bất ngờ về loài cá heo

Theo các nhà nghiên cứu, cá heo cái có thể nhận biết và chủ động tránh xa những con đực hung hăng thông qua việc nghe tiếng huýt sáo đặc trưng của chúng.