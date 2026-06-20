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Kho tri thức

Loài cây kỳ diệu biến cả con phố thành biển hoa tím đẹp như cổ tích

Mỗi độ hoa nở, những con đường phủ sắc tím mộng mơ của phượng tím lại khiến nhiều đô thị trên thế giới như bước ra từ truyện cổ tích.

T.B (tổng hợp)

Phượng tím (Jacaranda mimosifolia) là một trong những loài cây cảnh đô thị đẹp nhất thế giới, nổi tiếng với những chùm hoa màu tím rực rỡ phủ kín tán cây vào mùa nở rộ.

Có nguồn gốc từ khu vực cận nhiệt đới của Argentina và Bolivia, loài cây này ngày nay đã được trồng rộng rãi tại nhiều nơi trên thế giới, từ Australia, Nam Phi cho đến các nước Đông Nam Á.

Ảnh: vietravel.

Mặc dù được gọi là "phượng tím", loài cây này không thuộc cùng họ với phượng vĩ đỏ quen thuộc. Phượng tím thuộc họ Chùm ớt (Bignoniaceae), được gọi là "phượng" trong tiếng Việt vì có những chiếc lá kép nhỏ li ti hơi giống lá phượng vĩ. Ngay cả khi chưa ra hoa, tán lá mềm mại của jacaranda cũng mang đến vẻ đẹp thanh thoát và duyên dáng.

Ảnh: vietravel.

Điều khiến hàng triệu người yêu thích phượng tím chính là mùa hoa ngoạn mục của nó. Khi bước vào thời kỳ nở rộ, cây gần như rụng bớt lá để nhường chỗ cho hàng nghìn bông hoa hình chuông màu tím xanh. Từ xa, cả tán cây trông như một đám mây tím lơ lửng trên không. Khi hoa rơi xuống, mặt đất bên dưới được phủ bởi một lớp "thảm tím" tuyệt đẹp và lãng mạn.

Cây phượng tím có thể cao từ 10 đến 20m, phát triển tốt ở những vùng có khí hậu ấm áp và nhiều ánh nắng. Nhờ vẻ đẹp nổi bật, chúng thường được trồng dọc đại lộ, trong công viên hoặc khuôn viên trường học.

Ảnh: botanyvn

Tại Pretoria - thủ đô của Nam Phi, phượng tím đã trở thành biểu tượng nổi tiếng đến mức thành phố từng được mệnh danh là "Thành phố Phượng tím". Trong khi đó, ở Sydney và Brisbane (Australia), mùa hoa phượng tím là một sự kiện được nhiều người mong đợi mỗi năm. Tại Đà Lạt, Việt Nam, những con đường phủ sắc tím vào mùa xuân thường trở thành địa điểm chụp ảnh yêu thích của người dân và du khách.

Ngoài vẻ đẹp cảnh quan, phượng tím còn có ý nghĩa văn hóa tại nhiều nơi. Một số trường đại học ở Australia lưu truyền câu chuyện rằng nếu một bông hoa phượng tím rơi trúng đầu sinh viên, họ sẽ gặp may mắn trong kỳ thi sắp tới. Dù chỉ là truyền thuyết vui, câu chuyện ấy cho thấy loài cây này đã trở thành một phần ký ức và đời sống của nhiều thế hệ.

Giữa vô số loài cây cảnh trên thế giới, phượng tím vẫn giữ một vị trí đặc biệt. Không chỉ bởi sắc hoa hiếm có, mà còn vì khả năng biến cả một góc phố bình thường thành khung cảnh đẹp như giấc mơ.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Vẻ đẹp cây phượng tím #Biểu tượng đô thị màu tím #Ý nghĩa văn hóa của phượng tím #Phượng tím trong cảnh quan đô thị #Sự phổ biến toàn cầu của phượng tím

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