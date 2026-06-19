Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2026

Chiều tối ngày 19/6, Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn năm 2026. Đây là môn thi nhận nhiều ý kiến bình luận trái chiều.

Bình Nguyên

Ngữ văn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.Đề thi tiếp tục sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa nhằm đánh giá khả năng đọc hiểu, cảm thụ và vận dụng kiến thức của thí sinh.

Đề Tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn gây tranh cãi khi đặt câu hỏi: "Làm thế nào để có những "Steve Jobs Việt Nam"?

Theo đó, đề thi môn Ngữ văn năm nay nhận nhiều ý kiến bình luận trái chiều. Có người đặt câu hỏi đề thi tốt nghiệp dành cho học sinh toàn quốc có nên mặc định tất cả các em đều biết Steve Jobs, Mark Zukerberg, Elon Musk là ai hay không, có đảm bảo công bằng cho học sinh ở các vùng miền khác nhau hay không?

Theo Bộ GD&ĐT, với đề thi mở, đáp án phải mở và sẽ tôn trọng quan điểm của thí sinh, thậm chí ý kiến phản biện, thể hiện sự sáng tạo.

Trước đó, sáng ngày 10/6, thí sinh hoàn thành môn thi thứ nhất của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026- môn Ngữ văn, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia cho biết, tổng số thí sinh dự thi: 1.203.039, tỷ lệ 99,56% (Kỳ thi năm 2025 tỷ lệ 99,55%).

10.jpg
Thí sinh Hà Nội tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh Bình Nguyên

Dưới đây là đáp án chính thức môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của Bộ GD&ĐT:

Đáp án chính thức môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&amp;ĐT.

Đáp án chính thức môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT.

Mời độc giả xem video TPHCM: Lao động trung niên ồ ạt tìm việc
#Ngữ văn #Kỳ thi tốt nghiệp #Đáp án #Bộ GD&ĐT #Thí sinh #Thi THPT 2026

Bài liên quan

Xã hội

TP HCM công bố điểm thi vào lớp 10 chuyên, tích hợp và thời gian phúc khảo

Học sinh có thể tra cứu điểm thi qua mạng, với quy định rõ ràng về xét tuyển dựa trên điểm thi, nguyện vọng và chương trình tiếng Anh tích hợp.

Sáng ngày 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã công bố điểm thi vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp năm học 2026-2027. Buổi chiều 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cũng đã thông báo thời gian nộp đơn phúc khảo và nộp hồ sơ trúng tuyển lớp 10 chuyên, lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp và tuyển thẳng lớp 10 năm học 2026-2027.

Thứ tự ưu tiên các nguyện vọng đã đăng ký từ cao xuống thấp

Xem chi tiết

Xã hội

Thí sinh có 5 ngày thực hành đăng ký nguyện vọng đại học, từ 17-21/6

Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh thực hành đăng ký nguyện vọng trong 5 ngày để làm quen quy trình và hoàn thiện các thông tin cần thiết.

Thí sinh thí sinh bắt đầu bước vào đợt thực hành đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Thời gian tập dượt kéo dài từ 17 đến hết ngày 21/6.

Trong thời gian này, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: http:// thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn mở để thí sinh thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển với đầy đủ các bước như quy trình chính thức, ngoại trừ khâu nộp lệ phí xét tuyển.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Quy định mới về xăng E10 RON95-III

Quy định mới về xăng E10 RON95-III

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 29 về thí điểm một số chính sách phục vụ lộ trình sử dụng xăng E10, có hiệu lực từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028.