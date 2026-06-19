Truy tìm dấu tích 210.000 năm của loài người giữa biển cát Ả Rập

Cảnh quan cổ Faya (Faya Palaeolandscape) là một di sản khảo cổ và văn hóa nằm tại Tiểu vương quốc Sharjah thuộc UAE. Năm 2025, khu vực này chính thức được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới nhờ giá trị đặc biệt trong việc làm sáng tỏ lịch sử cư trú và thích nghi của con người tại một trong những môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh.

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Thoạt nhìn, Faya chỉ giống một vùng sa mạc với những ngọn đồi đá vôi cô độc giữa biển cát mênh mông. Tuy nhiên, bên dưới lớp đất khô cằn ấy là những bằng chứng khảo cổ kéo dài từ khoảng 210.000 năm trước đến 6.000 năm trước. Các lớp trầm tích và hiện vật được phát hiện tại đây cho thấy con người đã nhiều lần sinh sống trong khu vực qua những giai đoạn khí hậu thay đổi, khi vùng đất này luân phiên trải qua các thời kỳ khô hạn và ẩm ướt.

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Một trong những phát hiện quan trọng nhất tại Faya là hàng loạt công cụ đá được chế tác tinh xảo. Những hiện vật này đã góp phần thay đổi cách các nhà khoa học nhìn nhận về lịch sử di cư của loài người. Trước đây, nhiều người cho rằng bán đảo Ả Rập chỉ là hành lang trung chuyển giữa châu Phi và các khu vực khác. Tuy nhiên, các bằng chứng từ Faya cho thấy con người không chỉ đi ngang qua mà còn sinh sống, thích nghi và phát triển tại đây trong thời gian dài.

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Điều đặc biệt của Cảnh quan cổ Faya nằm ở khả năng kể lại câu chuyện về sức chịu đựng phi thường của tổ tiên chúng ta. Các nhóm săn bắt hái lượm và những cộng đồng chăn nuôi sơ khai đã học cách tận dụng nguồn nước, nguyên liệu đá và các đặc điểm địa hình để tồn tại trong môi trường siêu khô hạn. Những dấu tích còn sót lại giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn cách con người ứng phó với biến đổi khí hậu từ hàng chục nghìn năm trước.

Ngày nay, khu vực Faya được xem là một trong những địa điểm khảo cổ tiền sử quan trọng nhất của bán đảo Ả Rập. Nơi đây thường được ví như một “cuốn biên niên sử bằng đá”, lưu giữ những chương đầu tiên trong hành trình chinh phục thế giới của loài người. Giữa khung cảnh tưởng chừng hoang vắng, từng mảnh đá được chế tác, từng lớp đất cổ và từng dấu vết sinh hoạt đều góp phần kể lại câu chuyện về sự sáng tạo, khả năng thích nghi và ý chí sinh tồn của tổ tiên chúng ta.

Có lẽ điều hấp dẫn nhất ở Faya là nghịch lý của nó: một vùng sa mạc tưởng như trống rỗng lại đang lưu giữ một trong những kho tư liệu quý giá nhất về lịch sử nhân loại. Chính điều đó đã biến nơi đây thành một trong những di sản khảo cổ đáng chú ý nhất của thế kỷ XXI.