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Kho tri thức

Sao Thổ phóng sao chổi cực đoan

Sao Thổ đã phóng một sao chổi ra khỏi Hệ Mặt trời một cách dữ dội với tốc độ hơn 10.000 km/giờ. Điều gì thực sự đã xảy ra?

Thiên Đăng - (Theo Kexue)

Các nhà thiên văn học gần đây đã phát hiện ra rằng, Sao Thổ, hành tinh lớn thứ hai trong Hệ Mặt trời của chúng ta, đã phóng ra một sao chổi tốc độ cao, di chuyển với vận tốc hơn 10.000 km/giờ, ra khỏi Hệ Mặt trời.

Thông qua phân tích dữ liệu thiên văn, nhóm chuyên gia thiên văn quốc tế đặt tên cho sao chổi này là A117uUD. Nó lần đầu tiên được phát hiện bởi Hệ thống Cảnh báo Va chạm Tiểu hành tinh (ATLAS) và kể từ đó đã được các nhà thiên văn học quan sát liên tục 142 lần.

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Sao Thổ đã phóng một sao chổi ra khỏi Hệ Mặt trời một cách dữ dội với tốc độ hơn 10.000 km/giờ. Ảnh: @NASA.

Trong quá trình quay quanh Mặt Trời, A117uUD đã gặp hành tinh khổng lồ Sao Thổ. Lực hấp dẫn cực lớn của Sao Thổ đã làm thay đổi quỹ đạo của nó, đẩy sao chổi A117uUD đi với tốc độ 10.700 km/giờ, đủ nhanh để thoát khỏi hệ Mặt Trời và tiến vào không gian giữa các vì sao. Với tốc độ này, ngay cả máy bay chiến đấu do con người điều khiển cũng không thể đuổi kịp.

Đây là lần thứ hai con người phát hiện ra một sao chổi đã va chạm với một hành tinh và bị đẩy ra khỏi Hệ Mặt trời. Lần đầu tiên là sao chổi C/1980 E1 (Bowell) vào năm 1980, cũng đã va chạm với Sao Mộc và bị đẩy ra khỏi Hệ Mặt trời.

Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
#Sao Thổ #sao chổi #Vũ trụ #Hệ Mặt trời #hành tinh

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