Tận mục 'rắn có cánh” kỳ lạ còn sót lại từ thời khủng long

Giữa thế giới côn trùng vô cùng đa dạng, có một nhóm sinh vật nhỏ bé mang hình dáng kỳ lạ như bước ra từ quá khứ xa xôi.

Bọ lạc đà, thuộc bộ Raphidioptera, là một trong những nhóm côn trùng ít được biết đến nhưng lại vô cùng đặc biệt. Chúng không thuộc bất kỳ một họ côn trùng quen thuộc nào mà là một nhánh tiến hóa riêng biệt với lịch sử kéo dài hơn 100 triệu năm. Nhiều hóa thạch cho thấy tổ tiên của chúng từng xuất hiện từ thời đại khủng long, khiến bộ Raphidioptera được xem là một trong những nhóm côn trùng cổ xưa còn tồn tại đến ngày nay.

Ảnh: Wikimedia Commons

Tên gọi “bọ lạc đà” xuất phát từ phần ngực trước kéo dài bất thường. Khi nhìn nghiêng, cấu trúc này khiến đầu của chúng được nâng cao hơn cơ thể, tạo nên hình dáng hơi giống chiếc cổ dài của lạc đà hoặc rắn đang ngẩng đầu quan sát xung quanh. Chính vì vậy, trong tiếng Anh chúng còn được gọi là “snakeflies” – nghĩa là “ruồi rắn”.

Ảnh: Wikimedia Commons

Phần lớn các loài bọ lạc đà chỉ dài từ 1 đến 3 cm. Chúng có đôi mắt lớn, hàm khỏe và hai cặp cánh trong suốt với mạng gân dày đặc. Khi đậu nghỉ, cánh thường xếp dọc theo thân.

Trái với vẻ ngoài thanh mảnh nhưng đầy vẻ săn mồi, bọ lạc đà lại là những thợ săn hiệu quả. Cả ấu trùng lẫn con trưởng thành đều ăn thịt, chuyên săn các loài côn trùng nhỏ, rệp, sâu non và nhiều động vật chân đốt khác. Nhờ đó, chúng góp phần kiểm soát quần thể côn trùng trong các hệ sinh thái rừng ôn đới.

Ảnh: Wikimedia Commons

Một đặc điểm thú vị khác là vòng đời của bọ lạc đà khá dài so với nhiều loài côn trùng khác. Giai đoạn ấu trùng có thể kéo dài nhiều năm dưới lớp vỏ cây, trong đất hoặc các khe nứt của gỗ mục. Trong thời gian đó, chúng âm thầm săn mồi trước khi hóa nhộng và trở thành côn trùng trưởng thành có cánh.

Ngày nay, bọ lạc đà chủ yếu phân bố ở các vùng ôn đới thuộc Châu Âu, Châu Á và khu vực phía tây của Hoa Kỳ cùng Canada. Điều đáng chú ý là chúng gần như vắng mặt ở các vùng nhiệt đới. Các nhà khoa học cho rằng nguyên nhân có thể liên quan đến nhu cầu trải qua mùa đông lạnh để hoàn thành chu kỳ phát triển.

Với chiếc cổ dài kỳ lạ, nguồn gốc cổ xưa và lối sống săn mồi hiệu quả, bọ lạc đà là minh chứng rằng thế giới côn trùng vẫn còn vô số điều bất ngờ. Dù ít được chú ý, chúng lại là những “hóa thạch sống” đang âm thầm kể câu chuyện về một Trái Đất của hàng chục triệu năm trước.