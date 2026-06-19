Dự đoán ngày mới 20/6/2026 cho 12 con giáp: Sửu cuộc sống no đủ

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu hãy làm việc quan trọng trước tiên và có cuộc sống đầy đủ vật chất.
Sau chưa đầy một tháng kể từ ngày ra mắt, mẫu xe máy điện đổi pin VinFast Flazz Max đã về các đại lý trên toàn quốc. Xe có giá sau ưu đãi chỉ hơn 13 triệu đồng.
Robot đồng hành cảm xúc đang tạo cơn sốt tại Trung Quốc khi thu hút 3.800 đơn đặt cọc chỉ sau 10 ngày, mở ra cuộc tranh luận về tương lai tình yêu và công nghệ.
Sau chưa đầy một tháng kể từ ngày ra mắt, mẫu xe máy điện đổi pin VinFast Flazz Max đã về các đại lý trên toàn quốc. Xe có giá sau ưu đãi chỉ hơn 13 triệu đồng.
Maruti Suzuki mới đây đã chính thức ra mắt mẫu xe WagonR Bioflex 2026 giá rẻ. Xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt, thích ứng với xăng sinh học từ E20 đến E100.
Phim ngắn AI bùng nổ tại Trung Quốc với tốc độ chưa từng có, cứ 90 giây lại xuất hiện một tác phẩm mới, làm thay đổi toàn ngành giải trí.
Mazda cho biết, truyền động hybrid trên Mazda CX-5 do hãng tự phát triển sẽ giải quyết một trong những hạn chế lớn trên các mẫu xe hybrid hiện nay.
Một container có thể chứa 18 quả đạn tuần kích FV-014, được thiết kế để phóng ra khỏi container nhờ cơ chế hỗ trợ bằng tên lửa.
Snap ra mắt kính thực tế tăng cường (AR) đầu tiên hướng tới công chúng rộng rãi với kỳ vọng nó sẽ là thiết bị sẵng sáng cho một kỷ nguyên hậu smartphone.
Từ công cụ ghi chép cho bác sĩ, Abridge đang tham vọng trở thành hạ tầng AI của ngành y tế khi nhận vốn từ NVIDIA và Eli Lilly, đạt định giá 5,3 tỷ USD.
Sau màn ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 hồi tháng 4, mới đây mẫu xe điện Hyundai Ioniq V đã bất ngờ rò rỉ những thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật.
Trong lúc thị trường xe máy 125cc trở nên “nghèo nàn” hơn bao giờ hết, thì mới đây tại Trung Quốc, Honda đã ra mắt mẫu xe tay ga cho dân phượt HooRide 125.
Dù thua lỗ gần 9 tỷ USD, SpaceX vẫn lập kỷ lục IPO 75 tỷ USD, cho thấy sức mạnh của tầm nhìn và niềm tin trong quản trị doanh nghiệp.
Anker Nano 45W A121D gây chú ý với thiết kế siêu nhỏ gọn, màn hình thông minh hiển thị dữ liệu sạc và công nghệ bảo vệ pin hiện đại.
Nissan vừa ra mắt thế hệ mới của mẫu crossover cỡ B Nissan Kicks dành cho thị trường Nhật Bản, với điểm nhấn đáng chú ý nằm ở hệ truyền động e-POWER thế hệ mới.
Giữa những cánh rừng nhiệt đới xanh thẳm của Sri Lanka, có một loài sóc khổng lồ khiến các nhà khoa học ngỡ ngàng bởi kích thước khổng lồ và vẻ đẹp đặc biệt.
Dù bếp từ ngày càng phổ biến nhờ sự hiện đại và tiết kiệm năng lượng, bếp gas vẫn được nhiều gia đình lựa chọn vì tính linh hoạt và quen thuộc.
Chiếc UAV dạng trực thăng siêu nhỏ nặng chỉ 450 gram, nhưng có thể bay với tốc độ 90km/h liên tục 60 phút, trang bị hệ thống camera kép trinh sát.
AI đang mở ra kỷ nguyên di sản số, giúp lưu giữ giọng nói, ký ức và câu chuyện của người thân, tạo cầu nối cảm xúc giữa các thế hệ.
Mẫu xe SUV BYD Sealion 08 mới có 2 tùy chọn pin LFP với trọng lượng dao động từ 633-810 kg cùng phạm vi hoạt động từ 710-900 km.
Kodak Charmera Millennium Edition vừa ra mắt với thiết kế Y2K mới lạ, bộ lọc ảnh độc đáo và sức hút sưu tầm khiến giới trẻ săn đón.
Corsair Vanguard Air 99 Wireless gây chú ý với thiết kế low-profile, màn hình LCD, Stream Deck và kết nối không dây 3 chế độ trong phân khúc cao cấp.