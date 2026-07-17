Chiếc nhẫn nhà vô địch World Cup 2026 của FIFA có gì đặc biệt?

Bên cạnh Cúp Vàng danh giá, nhà vô địch World Cup 2026 sẽ nhận chiếc nhẫn được thiết kế riêng - mang biểu tượng của vinh quang và truyền thống thể thao Mỹ.

FIFA sẽ chính thức viết nên một chương mới trong lịch sử bóng đá thế giới khi lần đầu tiên đưa nhẫn vô địch vào danh mục giải thưởng tại trận chung kết World Cup 2026. Đây là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đương kim vô địch Argentina diễn ra trên sân vận động MetLife tại New Jersey, Mỹ.

Đội tuyển giành chiến thắng trong trận đấu bùng nổ này không chỉ nâng cao chiếc Cúp Vàng danh giá mà còn trở thành quốc gia đầu tiên sở hữu những chiếc nhẫn vô địch mang tính lịch sử của FIFA.

Chiếc nhẫn vô địch đầu tiên của FIFA World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử FIFA trao tặng nhẫn cho nhà vô địch tại một giải đấu chính thức, mang nét văn hóa thể thao quen thuộc của Mỹ vốn thường thấy tại các giải nhà nghề NBA hay NFL vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dự án nhẫn vô địch này sẽ được giới hạn ở con số đúng 2.026 chiếc, tương ứng với năm diễn ra giải đấu. Trong đó, 30 chiếc nhẫn siêu độc bản sẽ được dành riêng cho các nhà vô địch thế giới, trong khi 1.996 chiếc nhẫn còn lại sẽ được mở bán cho người hâm mộ và các nhà sưu tập trên toàn cầu.

Mỗi chiếc nhẫn sẽ mang thiết kế hai mặt vô cùng tinh xảo, một bên mặt khắc họa hình ảnh chiếc Cúp Vàng FIFA World Cup, mặt còn lại sẽ được thiết kế cá nhân hóa để thể hiện màu cờ sắc áo, bản sắc và các biểu tượng đặc trưng của quốc gia giành chiến thắng. Những chiếc nhẫn dành cho các nhà vô địch sẽ được "đo ni đóng giày" theo kích thước tay của từng cầu thủ và thành viên ban huấn luyện, đi kèm số sê-ri riêng biệt cùng giấy chứng nhận xuất xứ chính hãng.

(Ảnh: FIFA)

(Ảnh: FIFA)

Kế hoạch trao giải của FIFA hứa hẹn sẽ tăng thêm phần kịch tính cho buổi lễ đăng quang. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội trưởng và huấn luyện viên trưởng của đội vô địch dự kiến sẽ nhận được những chiếc nhẫn tạm thời ngay trên bục vinh quang. Sau đó, toàn bộ phiên bản nhẫn chính thức mới được đem đi chế tác và đo đạc chuẩn xác theo thiết kế riêng của nhà vô địch để bàn giao sau.

Phần thưởng mang tính lịch sử này càng làm tăng thêm sức nóng cho một trận chung kết vốn đã vô cùng hấp dẫn. Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch Euro 2024 kiêm nhà vô địch World Cup 2010, sẽ đối đầu với Argentina, thế lực đang giữ vương miện thế giới và đã có ba lần đăng quang. Đây là một trận đấu mang nặng tính di sản và biểu tượng cho cả hai nền bóng đá.

Đối với Tây Ban Nha, chiến thắng sẽ mang lại chiếc cúp vàng World Cup thứ hai trong lịch sử và đánh dấu sự trở lại đỉnh cao của bóng đá toàn cầu. Với Argentina, việc bảo vệ thành công ngai vàng giành được vào năm 2022 sẽ giúp họ đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng đầu tiên vừa nâng cúp vừa được đeo chiếc nhẫn vô địch thế hệ mới của FIFA.

Bên cạnh trận chung kết, loạt trận hạ màn của World Cup 2026 còn có trận tranh hạng ba giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Anh. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 19 tháng 7 (theo giờ Việt Nam). Trong khi đó, trận chung kết trong giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 7 (theo giờ Việt Nam).

Sự xuất hiện của những chiếc nhẫn vô địch mới, bên cạnh chiếc Cúp Vàng danh giá và những tấm huy chương vàng, sẽ mang lại cho nhà vô địch World Cup 2026 một kỷ vật lịch sử vô giá để mang theo sau giải đấu.

Dù chiến thắng thuộc về Tây Ban Nha hay Argentina, trận đại chiến tại thánh địa MetLife giờ đây không chỉ là cuộc chiến vì chiếc cúp vô địch, mà còn là cuộc săn lùng biểu tượng vinh quang hoàn toàn mới của bóng đá thế giới.