Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Chiếc nhẫn nhà vô địch World Cup 2026 của FIFA có gì đặc biệt?

Bên cạnh Cúp Vàng danh giá, nhà vô địch World Cup 2026 sẽ nhận chiếc nhẫn được thiết kế riêng - mang biểu tượng của vinh quang và truyền thống thể thao Mỹ.

Bảo Châu

FIFA sẽ chính thức viết nên một chương mới trong lịch sử bóng đá thế giới khi lần đầu tiên đưa nhẫn vô địch vào danh mục giải thưởng tại trận chung kết World Cup 2026. Đây là cuộc đối đầu đỉnh cao giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đương kim vô địch Argentina diễn ra trên sân vận động MetLife tại New Jersey, Mỹ.

Đội tuyển giành chiến thắng trong trận đấu bùng nổ này không chỉ nâng cao chiếc Cúp Vàng danh giá mà còn trở thành quốc gia đầu tiên sở hữu những chiếc nhẫn vô địch mang tính lịch sử của FIFA.

img-6858.jpg
Chiếc nhẫn vô địch đầu tiên của FIFA World Cup 2026. (Ảnh: FIFA)

Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử FIFA trao tặng nhẫn cho nhà vô địch tại một giải đấu chính thức, mang nét văn hóa thể thao quen thuộc của Mỹ vốn thường thấy tại các giải nhà nghề NBA hay NFL vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dự án nhẫn vô địch này sẽ được giới hạn ở con số đúng 2.026 chiếc, tương ứng với năm diễn ra giải đấu. Trong đó, 30 chiếc nhẫn siêu độc bản sẽ được dành riêng cho các nhà vô địch thế giới, trong khi 1.996 chiếc nhẫn còn lại sẽ được mở bán cho người hâm mộ và các nhà sưu tập trên toàn cầu.

Mỗi chiếc nhẫn sẽ mang thiết kế hai mặt vô cùng tinh xảo, một bên mặt khắc họa hình ảnh chiếc Cúp Vàng FIFA World Cup, mặt còn lại sẽ được thiết kế cá nhân hóa để thể hiện màu cờ sắc áo, bản sắc và các biểu tượng đặc trưng của quốc gia giành chiến thắng. Những chiếc nhẫn dành cho các nhà vô địch sẽ được "đo ni đóng giày" theo kích thước tay của từng cầu thủ và thành viên ban huấn luyện, đi kèm số sê-ri riêng biệt cùng giấy chứng nhận xuất xứ chính hãng.

img-6859.jpg
(Ảnh: FIFA)
img-6860.jpg
(Ảnh: FIFA)

Kế hoạch trao giải của FIFA hứa hẹn sẽ tăng thêm phần kịch tính cho buổi lễ đăng quang. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, đội trưởng và huấn luyện viên trưởng của đội vô địch dự kiến sẽ nhận được những chiếc nhẫn tạm thời ngay trên bục vinh quang. Sau đó, toàn bộ phiên bản nhẫn chính thức mới được đem đi chế tác và đo đạc chuẩn xác theo thiết kế riêng của nhà vô địch để bàn giao sau.

Phần thưởng mang tính lịch sử này càng làm tăng thêm sức nóng cho một trận chung kết vốn đã vô cùng hấp dẫn. Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch Euro 2024 kiêm nhà vô địch World Cup 2010, sẽ đối đầu với Argentina, thế lực đang giữ vương miện thế giới và đã có ba lần đăng quang. Đây là một trận đấu mang nặng tính di sản và biểu tượng cho cả hai nền bóng đá.

Đối với Tây Ban Nha, chiến thắng sẽ mang lại chiếc cúp vàng World Cup thứ hai trong lịch sử và đánh dấu sự trở lại đỉnh cao của bóng đá toàn cầu. Với Argentina, việc bảo vệ thành công ngai vàng giành được vào năm 2022 sẽ giúp họ đi vào lịch sử với tư cách là đội bóng đầu tiên vừa nâng cúp vừa được đeo chiếc nhẫn vô địch thế hệ mới của FIFA.

Bên cạnh trận chung kết, loạt trận hạ màn của World Cup 2026 còn có trận tranh hạng ba giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Anh. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 19 tháng 7 (theo giờ Việt Nam). Trong khi đó, trận chung kết trong giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 2 giờ sáng ngày 20 tháng 7 (theo giờ Việt Nam).

Sự xuất hiện của những chiếc nhẫn vô địch mới, bên cạnh chiếc Cúp Vàng danh giá và những tấm huy chương vàng, sẽ mang lại cho nhà vô địch World Cup 2026 một kỷ vật lịch sử vô giá để mang theo sau giải đấu.

Dù chiến thắng thuộc về Tây Ban Nha hay Argentina, trận đại chiến tại thánh địa MetLife giờ đây không chỉ là cuộc chiến vì chiếc cúp vô địch, mà còn là cuộc săn lùng biểu tượng vinh quang hoàn toàn mới của bóng đá thế giới.

Mời quý độc giả xem video: Bài toán kinh tế World Cup 2026: Kỳ vọng thu về lợi ích kinh tế 80 tỷ USD/ Nguồn: VTV24
#FIFA #World Cup 2026 #nhẫn vô địch #Tây Ban Nha #Argentina #truyền thống thể thao

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

World Cup và nắng nóng đỉnh điểm kích cầu mua sắm tại Anh

Sức nóng từ World Cup và thời tiết nắng kỷ lục đã kích thích người tiêu dùng Anh chi tiêu mạnh tay cho bia, quán pub và mua sắm trực tuyến.

Thời tiết nắng nóng kéo dài cùng sức nóng từ World Cup đã kích thích người tiêu dùng Anh chi tiêu mạnh tay hơn cho bia và mua sắm trực tuyến trong tháng qua. Theo số liệu giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ từ ngân hàng Barclays, bầu không khí cuồng nhiệt từ ngày hội bóng đá World Cup đã giúp người tiêu dùng tạm gác lại những lo âu để mạnh tay chi tiền cho những ly bia mát lạnh, bể bơi phao hay quạt điện cầm tay.

Trong tháng 6, chi tiêu tiêu dùng tại Anh đã tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù con số này vẫn thấp hơn tỷ lệ lạm phát tiêu dùng 3%, nhưng đã đánh dấu sự phục hồi rõ rệt so với mức tăng trưởng ảm đạm 0,8% ghi nhận vào tháng 5.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

World Cup biến Erling Haaland thành biểu tượng thương mại đắt giá

Không chỉ bùng nổ tại World Cup 2026, Erling Haaland còn trở thành biểu tượng thương mại đắt giá, gánh KPI truyền thông cho hàng loạt nhãn hàng.

Sức ảnh hưởng của Erling Haaland tại World Cup 2026 đã vượt xa khỏi ranh giới của những trận cầu đỉnh cao. Tiền đạo người Na Uy đang là thỏi nam châm thu hút truyền thông khi mọi chi tiết xoay quanh anh - từ mái tóc búi đặc trưng, những biểu cảm trên sân cho đến đời tư đều trở thành tâm điểm của dư luận. Trên mạng xã hội, ngôi sao sinh năm 2000 liên tục phủ sóng với hàng loạt video triệu view, ảnh chế (meme) và những bài đăng viral.

Sức hút khổng lồ này đã biến tiền đạo người Na Uy thành "mỏ neo" hái ra tiền cho các thương hiệu dịp World Cup. Nhanh chóng nhập cuộc, hàng loạt nhãn hàng từ quốc tế đến Việt Nam đã tận dụng triệt để cái tên Haaland, cùng những dấu ấn đặc trưng như mái tóc buộc hay màn ăn mừng kinh điển, làm chất liệu quảng cáo. Từ ngành F&B, mỹ phẩm, thời trang cho đến công nghệ, tất cả đều được lồng ghép hình ảnh Haaland một cách hài hước nhằm thúc đẩy chiến dịch truyền thông và tiếp cận khách hàng.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

Miami kỳ vọng thu lợi nhuận và tái định vị thương hiệu nhờ World Cup 2026

World Cup 2026 đổ bộ Miami tạo làn sóng kích cầu mạnh mẽ, mang lại cú hích kinh tế sâu rộng vượt xa khỏi phạm vi nhà hàng, khách sạn hay khán đài sân vận động.

Sự kiện World Cup 2026 chính thức đổ bộ vào Miami đang tạo nên một làn sóng kích cầu mạnh mẽ, hứa hẹn đem lại những nguồn lợi kinh tế khổng lồ cho toàn bộ khu vực Nam Florida.

Trong khuôn khổ giải đấu năm nay, Miami sẽ đăng cai tổ chức 7 trận đấu, bao gồm cả trận tranh hạng Ba vào ngày 18/7. Đây là cơ hội hiếm có để thành phố biển sự chú ý của toàn cầu thành doanh thu ngắn hạn, giá trị thương hiệu dài hạn, cũng như mở ra những cơ hội kinh doanh mới khắp các hạt Miami-Dade và Broward.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Bánh trung thu vào mùa sớm

Bánh trung thu vào mùa sớm

Thị trường bánh trung thu 2026 đã bắt đầu sôi động khi nhiều doanh nghiệp mở bán sớm, đẩy mạnh kênh khách hàng doanh nghiệp và kỳ vọng sức mua cải thiện.

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Bánh trung thu vào mùa sớm

Bánh trung thu vào mùa sớm

Thị trường bánh trung thu 2026 đã bắt đầu sôi động khi nhiều doanh nghiệp mở bán sớm, đẩy mạnh kênh khách hàng doanh nghiệp và kỳ vọng sức mua cải thiện.