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Kinh doanh - Địa ốc

Miami kỳ vọng thu lợi nhuận và tái định vị thương hiệu nhờ World Cup 2026

World Cup 2026 đổ bộ Miami tạo làn sóng kích cầu mạnh mẽ, mang lại cú hích kinh tế sâu rộng vượt xa khỏi phạm vi nhà hàng, khách sạn hay khán đài sân vận động.

Bảo Châu

Sự kiện World Cup 2026 chính thức đổ bộ vào Miami đang tạo nên một làn sóng kích cầu mạnh mẽ, hứa hẹn đem lại những nguồn lợi kinh tế khổng lồ cho toàn bộ khu vực Nam Florida.

Trong khuôn khổ giải đấu năm nay, Miami sẽ đăng cai tổ chức 7 trận đấu, bao gồm cả trận tranh hạng Ba vào ngày 18/7. Đây là cơ hội hiếm có để thành phố biển sự chú ý của toàn cầu thành doanh thu ngắn hạn, giá trị thương hiệu dài hạn, cũng như mở ra những cơ hội kinh doanh mới khắp các hạt Miami-Dade và Broward.

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Ảnh minh hoạ

Bà Deanne Butchey, giáo sư tài chính tại Trường Kinh doanh FIU, nhận định rằng tác động tức thì sẽ đến từ chi tiêu cho du lịch và sự kiện, nhưng giá trị dài hạn lại nằm ở cách khu vực này tận dụng thời điểm vàng để nâng cấp hạ tầng và thúc đẩy nền kinh tế du lịch.

Thực tế từ các kỳ World Cup trước tại Qatar, Nga hay Brazil cho thấy di sản quan trọng nhất thường đến từ việc cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao vị thế quốc tế và khả năng tự tiếp thị của thành phố như một điểm đến lý tưởng cho đầu tư và kinh doanh trong tương lai.

Tại Miami, tầm ảnh hưởng này có thể còn sâu rộng hơn khi du khách có xu hướng kéo dài thời gian lưu trú để khám phá văn hóa, đặt tour du thuyền và mua sắm. Triển vọng lạc quan này xuất hiện trong bối cảnh nguồn lợi nhuận kỳ vọng từ World Cup đang phân hóa không đồng đều tại Mỹ.

Trong khi Hiệp hội Khách sạn & Lưu trú Hoa Kỳ (AHLA) cho biết gần 80% lượng đặt phòng tại các thị trường chủ nhà đang thấp hơn dự báo, thì Miami lại nổi lên như một điểm sáng với 55% đơn vị lưu trú báo cáo tốc độ đặt phòng vượt quá mong đợi.

Bà Ligia Trejo, giáo sư tiếp thị tại FIU kiêm Phó Chủ tịch đài truyền hình Telemundo, nhấn mạnh cơ hội lần này không chỉ dành riêng cho ngành khách sạn, nhà hàng mà thuộc về ngành bán lẻ và của toàn bộ thành phố. Giải đấu là tấm vé để Miami bước ra khỏi cái mác "thành phố tiệc tùng" và khẳng định mình là một điểm đến thể thao chuyên nghiệp, đẳng cấp. Dòng tiền từ giải đấu hiện đã len lỏi vào văn hóa tiêu dùng đại chúng, minh chứng bằng việc các sản phẩm lưu niệm chính thức của FIFA đã phủ sóng tại các chuỗi cửa hàng lớn như Macy’s thay vì chỉ gói gọn trong các shop thể thao chuyên dụng.

Bên cạnh đó, Lễ hội Người hâm mộ FIFA (FIFA Fan Festival) tại Công viên Bayfront cũng góp phần mở rộng dấu ấn kinh tế. Bằng cách tạo ra một không gian hội tụ công cộng ngay tại trung tâm, sự kiện mang trải nghiệm World Cup đến với cả những người không có vé vào sân, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và nhà bán lẻ kiếm thêm thu nhập ngay cả vào những ngày không có trận đấu.

Đáng chú ý, cách tiếp cận của Miami được đánh giá là tối ưu chi phí hơn nhiều so với các quốc gia đăng cai trước đây nhờ tận dụng triệt để nguồn lực sẵn có như sân vận động Hard Rock, hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế. Việc nâng cấp có trọng điểm nhằm đáp ứng tiêu chuẩn FIFA sẽ để lại những cải tiến giá trị về vận hành, an ninh và giao thông mà không gánh chịu rủi ro từ những hạ tầng bị bỏ hoang sau giải đấu.

Dù vậy, giới chuyên gia đúc kết rằng sự tăng trưởng bền vững vẫn phụ thuộc vào năng lực thực thi. Nếu Miami mang lại một trải nghiệm an toàn và đáng nhớ, World Cup 2026 sẽ trở thành một khoản đầu tư dài hạn vô giá cho vị thế toàn cầu của thành phố này.

Mời quý độc giả xem video: World Cup 2026: Cảm hứng ghi bàn của Erling Haaland tại World Cup 2026/ Nguồn: VTV24
#World Cup 2026 #Miami #Kinh tế #đầu tư #hạ tầng #du lịch

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