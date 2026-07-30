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Kinh doanh - Địa ốc

Giá vàng Việt Nam cao hơn thế giới bao nhiêu?

Sáng nay (28/7), giá vàng miếng SJC quay đầu giảm về mức 141,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới hơn 12 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá ở mức 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Các doanh nghiệp khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng về mức 141,5 triệu đồng/lượng.

cũng giảm về mức tương đương. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 137,5 - 141,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 137 - 141 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 138,1 - 142 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường...

Những phiên giao dịch gần đây, thị trường vàng chứng kiến diễn biến khá thất thường. Giá vàng trong nước liên tục tăng rồi giảm, thay đổi theo từng phiên thay vì hình thành xu hướng rõ ràng. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư có tâm lý chờ đợi, hạn chế giao dịch khi biên độ biến động vẫn ở mức lớn.

Giá vàng miếng SJC quay đầu giảm về quanh mức 141,5 triệu đồng/lượng (ảnh: Như Ý).
Giá vàng miếng SJC quay đầu giảm về quanh mức 141,5 triệu đồng/lượng (ảnh: Như Ý).

giảm về mốc 4.044 USD/ounce, giảm 47 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,3 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới hơn 12 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.306 đồng/USD, tăng 13 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.135 - 26.515 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch ở mức 26.400 - 26.420 mua - bán, thấp hơn so với ngân hàng thương mại.

Theo Ngọc Mai/ Tiền Phong
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