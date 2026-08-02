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Kinh doanh - Địa ốc

Khu nhà trên cây ở Măng Đen tranh giải Làng du lịch tốt nhất thế giới 2026

Măng Đen Treehouse lọt top 5 đại diện Việt Nam tham gia giải thưởng Làng du lịch tốt nhất thế giới 2026 nhờ mô hình nghỉ dưỡng xanh độc đáo giữa núi rừng.

Bảo Châu

Mô hình nghỉ dưỡng Măng Đen Treehouse vừa chính thức trở thành một trong năm đại diện của Việt Nam tham gia giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới" (Best Tourism Villages) năm 2026.

Đây là giải thưởng thường niên uy tín do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc khởi xướng nhằm tôn vinh các điểm đến nông thôn phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường. Kết quả chung cuộc dự kiến sẽ được công bố vào quý 4 năm 2026.

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Măng Đen Treehouse trở thành một trong năm đại diện của Việt Nam tham gia giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới". (Ảnh: Măng Đen Treehouse Village)

Nằm tại số 1 đường Sư Vạn Hạnh, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, Măng Đen Treehouse thu hút sự chú ý nhờ phong cách kiến trúc độc đáo, hòa quyện trọn vẹn vào không gian đại ngàn. Các căn nhà nghỉ dưỡng tại đây được xây dựng trên thân cây cổ thụ hoặc hệ thống cột gỗ cao, ẩn mình dưới tầng tán xanh mát.

Đáng chú ý, thay vì hạ giải cây rừng để lấy mặt bằng, đơn vị phát triển đã lựa chọn giải pháp thi công nương theo tự nhiên. Nhiều gốc cây lớn được giữ lại trọn vẹn, mọc xuyên qua không gian sinh hoạt và vươn thẳng qua mái nhà để đón ánh nắng.

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(Ảnh: Măng Đen Treehouse Village)
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(Ảnh: Măng Đen Treehouse Village)

Không chỉ mang đến không gian lưu trú khác biệt, điểm du lịch này còn phát triển hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng cho du khách yêu thiên nhiên. Những ai ghé thăm có thể tham gia các hoạt động vận động phiêu lưu như đu dây zipline, sải bước trên cầu dạo bộ skywalk xuyên tán rừng, trekking, đạp xe, cắm trại, hoặc tìm kiếm sự thư thái qua các buổi thiền và đọc sách giữa không gian yên tĩnh.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá cao Măng Đen Treehouse ở sự sáng tạo trong kiến trúc kết hợp hài hòa với trải nghiệm sinh thái, tạo nên một sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng riêng biệt cho vùng đất Măng Đen.

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(Ảnh: Măng Đen Treehouse Village)
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(Ảnh: Măng Đen Treehouse Village)

Trước khi vươn tầm quốc tế, Măng Đen Treehouse đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi công nhận là điểm du lịch chính thức vào ngày 21 tháng 8 năm 2025. Việc góp mặt tại đề cử giải thưởng toàn cầu năm nay được xem là bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh du lịch xanh và mô hình nghỉ dưỡng sinh thái của Khu du lịch Quốc gia Măng Đen đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh Măng Đen Treehouse, danh sách năm đại diện của Việt Nam tranh tài tại giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất" năm 2026 còn có sự xuất hiện của Làng Lò ở Đắk Lắk, Làng du lịch cộng đồng Cát Cát tại Lào Cai, Rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh ở Đà Nẵng và Làng du lịch cộng đồng Hữu Liên thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Mời quý độc giả xem video: Du lịch xanh bền vững dựa vào thiên nhiên/ Nguồn: VTV24
#Măng Đen #du lịch xanh #khu nhà trên cây #giải thưởng quốc tế #du lịch bền vững #Việt Nam

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