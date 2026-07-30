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Kinh doanh - Địa ốc

"Kim cương" giá rẻ tràn ngập Shopee, chỉ gần 2 triệu đồng một chiếc

Thay thế kim cương đắt đỏ, các mẫu nhẫn đá Moissanite giá rẻ bất ngờ thu hút lượng lớn người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử.

Bảo Châu

Trong bối cảnh cơ quan chức năng đang điều tra các vụ buôn lậu kim cương khiến không ít cửa hàng trang sức phải tạm thời ngưng hoạt động nhưng thị trường trực tuyến lại ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của một dòng sản phẩm thay thế.

Theo khảo sát của PV, tại sàn thương mại điện tử Shopee, các mẫu nhẫn gắn đá Moissanite được quảng cáo có vẻ ngoài lộng lẫy không thua kém kim cương nhưng giá thành lại đặc biệt bình dân, thu hút lượng lớn người tiêu dùng quan tâm.

Chỉ cần bỏ ra ngân sách chưa tới 2 triệu đồng, tín đồ trang sức đã có thể dễ dàng sở hữu một chiếc nhẫn gắn đá Moissanite lung linh, đi kèm chứng thư kiểm định chất lượng và nguồn gốc. Mức giá “dễ thở” này giúp sản phẩm nhanh chóng trở thành mặt hàng bán chạy trên các gian hàng trực tuyến.

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Ảnh minh hoạ.

Theo khẳng định từ giới chuyên gia và các đơn vị kinh doanh đá quý, Moissanite hoàn toàn không phải là kim cương mà là một loại khoáng vật riêng biệt. Loại đá này được đặt tên theo nhà bác học Henri Moissan, người đầu tiên phát hiện ra các tinh thể của nó trong một hố thiên thạch ở Arizona vào năm 1893.

Do lượng Moissanite tồn tại trong tự nhiên cực kỳ hiếm hoi và chỉ xuất hiện dưới dạng mảnh nhỏ trong khoáng thạch, hầu hết các sản phẩm lưu thông trên thị trường hiện nay đều là dòng đá tổng hợp được nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

Trong ngành kim hoàn, Moissanite được đánh giá là dòng đá thay thế kim cương lý tưởng nhất nhờ những đặc tính vật lý vượt trội. Trên thang độ cứng Mohs, đá đạt chỉ số 9,25 - chỉ xếp sau kim cương tự nhiên với điểm 10 tuyệt đối. Không những vậy, Moissanite còn có chỉ số chiết suất ánh sáng đạt từ 2,65 đến 2,69, vượt trội hơn kim cương, giúp tạo ra hiệu ứng tán sắc lấp lánh rực rỡ sắc màu cầu vồng khi tiếp xúc với ánh sáng.

Nhiều người tiêu dùng thường lầm tưởng Moissanite là kim cương nhân tạo, tuy nhiên đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Dù cùng được sản xuất trong môi trường phòng thí nghiệm, kim cương nhân tạo sử dụng nguyên tố Carbon để tái tạo cấu trúc giống hệt kim cương tự nhiên. Trong khi đó, đá Moissanite có bản chất hóa học là Silicon Carbide (SiC), cấu thành nên một loại khoáng chất hoàn toàn riêng biệt.

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Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh yếu tố giá cả, người mua cũng cần lưu ý đến chính sách hậu mãi giữa các kênh bán hàng. Khi đặt mua nhẫn Moissanite qua sàn Shopee, khách hàng chỉ được hưởng chính sách đổi trả miễn phí trong thời gian quy định tối đa 15 ngày kể từ lúc nhận hàng.

Trái lại, nếu giao dịch trực tiếp tại các chuỗi cửa hàng thương hiệu uy tín bên ngoài, người tiêu dùng thường được hưởng chính sách thu đổi dài hạn sau khoảng thời gian sử dụng, miễn là chất lượng viên đá không bị xuống cấp nghiêm trọng.

Việc đưa ra quyết định chọn mua giữa Moissanite hay kim cương phụ thuộc phần lớn vào nhu cầu, khả năng tài chính và sở thích riêng của từng cá nhân. Đối với những người mong muốn sở hữu một món trang sở hữu vẻ đẹp lấp lánh cuốn hút nhưng cần tối ưu chi phí, Moissanite rõ ràng là giải pháp đáng cân nhắc. Dù vậy, với những khách hàng có điều kiện tài chính tốt và tìm kiếm một tài sản đá quý mang giá trị cao cùng tính lưu giữ lâu dài, kim cương tự nhiên vẫn luôn giữ vững vị thế ưu tiên hàng đầu.

Mời quý độc giả xem video: Triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia/ Nguồn: VTV24
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