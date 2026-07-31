Làn sóng kem protein: Khi món tráng miệng mùa hè khoác áo dinh dưỡng

Sự trỗi dậy của các dòng kem giàu protein đang mở ra kỷ nguyên mới cho ngành thực phẩm, khi dinh dưỡng hòa quyện hoàn hảo cùng trải nghiệm vị giác.

Sự trỗi dậy của trào lưu sống khỏe đang tái định hình định nghĩa về các món ăn vặt quen thuộc. Mùa hè năm nay chứng kiến sự bùng nổ của một xu hướng ẩm thực mới: kem bổ sung protein - giải pháp cho những người tiêu dùng muốn tận hưởng món tráng miệng yêu thích mà không phải đánh đổi mục tiêu sức khỏe.

(Ảnh: Myprotein IN)

Sức hút từ bảng thành phần giàu đạm

Khảo sát từ tổ chức nghiên cứu thị trường Innova Market Insights cho thấy có tới 42% người tiêu dùng coi protein là yếu tố dinh dưỡng ưu tiên hàng đầu. Nhu cầu này lớn đến mức thị trường protein tại Mỹ được Mintel định giá đạt 114,4 tỷ USD vào năm 2024 và dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 1,9% mỗi năm cho tới năm 2028.

Trước xu thế đó, việc protein "lấn sân" sang ngành công nghiệp kem chỉ là điều tất yếu. Từ đầu năm 2026, hàng loạt tên tuổi trên thị trường thực phẩm như Rivo, Nymbl, Blue Bell hay hãng Foothills Creamery (Canada) đồng loạt tung ra các dòng kem chứa từ 11 đến 15 gram protein mỗi khẩu phần. Ngay cả các dòng sản phẩm tự nhiên giàu đạm như sữa chua đông lạnh và phô mai cottage cũng đang ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ.

(Ảnh: Jamie Squire/Getty Images)

Đáng chú ý, thương hiệu David Protein gây kinh ngạc khi ra mắt dòng kem pint (khoảng 473 ml) cung cấp 10 gram đạm nhưng chỉ chứa tổng cộng 210 calo. Để làm được điều này, hãng đã áp dụng công nghệ EPG (chất thay thế chất béo không tiêu hóa) kết hợp với các chất tạo ngọt tự nhiên không calo.

Giải thích về sự trỗi dậy của làn sóng này, bà Rania Nasis, Nhà sáng lập thương hiệu kem Nymbl, khẳng định với Forbes rằng protein không phải là trào lưu ngắn hạn mà phản ánh nhu cầu cốt lõi về nhân khẩu học, khiến danh mục sản phẩm giàu đạm sẽ còn tiếp tục mở rộng sang nhiều ngành hàng khác.

Bài toán kết cấu và trải nghiệm vị giác

Mặc dù giàu dinh dưỡng, việc đưa protein vào kem lại là một thách thức lớn về mặt kỹ thuật chế biến. Việc bổ sung lượng lớn đạm whey protein thường khiến kết cấu kem bị dăm đá, có cảm giác sạn hoặc để lại dư vị lạ.

Để khắc phục rào cản này, các thương hiệu đã tìm ra nhiều công thức chế biến riêng. Nymbl lựa chọn kết hợp protein cô đặc từ sữa cùng whey cô lập nhằm giữ trọn độ mịn. Trong khi đó, thương hiệu Rivo sử dụng đạm sữa cô đặc phối hợp với chất xơ từ rễ cây rau diếp xoăn để bổ sung thêm lợi ích probiotic cho hệ tiêu hóa.

(Ảnh: Rivo Protein Ice Cream)

Đứng ở góc độ nhà sản xuất, ông Kevin Bates, Nhà sáng lập Rivo, chia sẻ định hướng phát triển của thương hiệu là ưu tiên hương vị nguyên bản. Bằng nguồn vốn tự lực, ông quyết định trung thành với các nguyên liệu truyền thống như đường mía, hoàn toàn loại bỏ hương liệu nhân tạo hay các chất làm dầy như gôm guar và xanthan.

Đồng quan điểm, ông Peter Rahal, CEO của David Protein, cho rằng một sản phẩm chỉ thực sự thành công khi khách hàng thưởng thức nó như một món tráng miệng đích thực chứ không phải vì tò mò xem bảng chỉ số dinh dưỡng.

Cơn sốt tiêu dùng

Thực tế đã chứng minh sức hút khủng khip của định hướng tiếp cận này. Ngay sau khi ra mắt vào đầu tháng 6/2026 với 4 hương vị chủ đạo gồm vani hạt, chocolate ba lớp, bơ đậu phộng ba lớp và bột bánh quy, toàn bộ kho hàng kem của David Protein đã bán hết sạch chỉ trong 28 phút. Điều đáng nói là người mua phải chấp nhận đơn hàng tối thiểu 6 hộp với mức giá 90 USD.

Thành công này giúp David Protein - một doanh nghiệp mới 2 năm tuổi tự tin hướng tới mốc doanh thu vượt 300 triệu USD trong năm 2026. Cùng thời điểm, cửa hàng trải nghiệm Scoop Shop của hãng tại khu West Village (New York) đã đón hơn 2.000 lượt khách chỉ trong tuần đầu mở cửa và tạo ra hơn 10 triệu lượt hiển thị trên các nền tảng mạng xã hội.

Sự bùng nổ của kem protein cho thấy một sự thay đổi căn bản trong tư duy của người tiêu dùng hiện đại: họ không còn muốn phải đánh đổi giữa cảm giác ngon miệng và giá trị dinh dưỡng. Ranh giới giữa một món ăn giải khát chiều chuộng bản thân và thực phẩm bổ sung sức khỏe đang ngày càng mờ nhạt. Những thương hiệu làm chủ được sự cân bằng này sẽ sở hữu lợi thế lớn để biến một trào lưu mùa hè thành thói quen tiêu dùng lâu dài.