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Kinh doanh - Địa ốc

World Cup và nắng nóng đỉnh điểm kích cầu mua sắm tại Anh

Sức nóng từ World Cup và thời tiết nắng kỷ lục đã kích thích người tiêu dùng Anh chi tiêu mạnh tay cho bia, quán pub và mua sắm trực tuyến.

Bảo Châu

Thời tiết nắng nóng kéo dài cùng sức nóng từ World Cup đã kích thích người tiêu dùng Anh chi tiêu mạnh tay hơn cho bia và mua sắm trực tuyến trong tháng qua. Theo số liệu giao dịch thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ từ ngân hàng Barclays, bầu không khí cuồng nhiệt từ ngày hội bóng đá World Cup đã giúp người tiêu dùng tạm gác lại những lo âu để mạnh tay chi tiền cho những ly bia mát lạnh, bể bơi phao hay quạt điện cầm tay.

Trong tháng 6, chi tiêu tiêu dùng tại Anh đã tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù con số này vẫn thấp hơn tỷ lệ lạm phát tiêu dùng 3%, nhưng đã đánh dấu sự phục hồi rõ rệt so với mức tăng trưởng ảm đạm 0,8% ghi nhận vào tháng 5.

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Người tiêu dùng Anh chi tiêu mạnh tay hơn trong mùa World Cup. (Ảnh: SelwynPics)

Cơn sốt World Cup tiếp sức cho các quán pub

Báo cáo chi tiêu tiêu dùng của Barclays cho thấy các quán pub là nhóm ngành được hưởng lợi lớn nhất, một phần nhờ việc kéo dài giờ mở cửa để phục vụ người hâm mộ bóng đá. Trận thắng của tuyển Anh trước Panama ở vòng bảng ghi nhận mức doanh thu kỷ lục, trở thành ngày bận rộn nhất từ đầu năm 2026 đến nay với mức thu nhập cao gấp 5 lần trung bình ngày trong năm.

Đặc biệt, trận hòa của Anh với Ghana là thời điểm ghi nhận mức tăng trưởng doanh số ấn tượng nhất. Doanh số thanh toán bằng thẻ tại các quán pub tăng vọt 244% so với cùng ngày năm 2025, điều này được lý giải là do trận đấu thiếu đi những diễn biến kịch tính, giúp người hâm mộ có nhiều thời gian ghé quầy bar hơn. Trong khi đó, chiến thắng trước Mexico tại vòng 1/16 thúc đẩy doanh thu tăng 201,5% khi tính gộp cả hai ngày chủ nhật và thứ hai do trận đấu diễn ra vào rạng sáng.

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Các quán pub là nhóm ngành được hưởng lợi lớn nhất trong mùa World Cup. (Ảnh: Scott Heppell)

Mặc dù số liệu của Barclays chưa bao gồm chiến thắng ở trận tứ kết của tuyển Anh trước Na Uy, dữ liệu từ công ty thanh toán thẻ Dojo cho thấy doanh thu toàn ngành đã tăng 23% so với ngày thứ bảy tuần trước đó. Sức nóng trên sân cỏ đã kích cầu tiêu dùng tại Southampton, nơi doanh số bán hàng cả ngày tăng gần gấp đôi so với tuần trước. Ngược lại, tại Newcastle upon Tyne, doanh thu của các quán pub chỉ nhỉnh hơn 11% so với một ngày cuối tuần thông thường.

Trước khi trận đấu diễn ra, các ước tính cho thấy việc tuyển Anh tiến vào tứ kết có thể mang lại 385 triệu bảng cho nền kinh tế, và con số này có thể lên tới 500 triệu bảng nếu tính gộp cả 4 trận đấu ở vòng này.

Vào thứ hai, khoảng 48 giờ trước trận bán kết với Argentina, Hiệp hội Bia và Quán rượu Anh dự báo trận đấu này sẽ giúp tiêu thụ thêm khoảng 6 triệu vại bia, một mức tăng trưởng còn lớn hơn cả đêm Giao thừa. Hiệp hội Công nghiệp Ban đêm, tổ chức đại diện cho các quán bar và hộp đêm, cũng dự báo doanh thu của ngành sẽ tăng thêm tới 80 triệu bảng.

Thời tiết nắng nóng thúc đẩy mua sắm trực tuyến

Bên cạnh bóng đá, thời tiết nắng nóng kỷ lục cũng tạo ra tác động tương tự lên hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Theo Barclays, đợt nắng nóng gay gắt đã thúc đẩy người dân thay mới tủ đồ, giúp doanh số bán quần áo tăng 2,4%. Các trung tâm thương mại lớn - vốn có hệ thống điều hòa mát mẻ cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc với mức tăng 9,7%.

Tuy nhiên, một báo cáo độc lập khác lại chỉ ra rằng thời tiết quá oi bức đã đẩy người tiêu dùng sang mua sắm trực tuyến thay vì trực tiếp xuống phố mua sắm dưới nắng nóng gay gắt. Theo số liệu từ Hiệp hội Bán lẻ Anh và KPMG, doanh số các mặt hàng phi thực phẩm tại các cửa hàng truyền thống đã sụt giảm 1,1% so với tháng 6 năm ngoái.

Ngược lại, trừ thực phẩm, doanh số bán các mặt hàng trực tuyến lại tăng vọt 5,1% trong cùng kỳ, vượt xa mức tăng trưởng trung bình 12 tháng là 1,5%. Điều này kéo tỷ lệ thâm nhập mua sắm trực tuyến được mua qua mạng tăng từ mức 37,7% của tháng 6 năm ngoái lên 39%.

Áp lực đè nặng lên các cửa hàng truyền thống

Dù các nhà bán lẻ trực tuyến được hưởng lợi, Hiệp hội Bán lẻ Anh đã đưa ra lời cảnh báo về những áp lực mà các cửa hàng truyền thống trên các khu phố mua sắm sầm uất đang phải đối mặt.

Bà Helen Dickinson, Giám đốc điều hành Hiệp hội Bán lẻ Anh, nhận định rằng quạt điện và bể bơi phao bán rất chạy khi người dân tìm cách hạ nhiệt, trong khi thời tiết nắng rực rỡ lại khiến doanh số bán đồ chơi game hay các mặt hàng giá trị lớn gặp nhiều khó khăn.

Bà cũng nhấn mạnh thêm rằng nắng nóng không chỉ làm thay đổi cách khách hàng mua sắm, mà còn khiến hoạt động vận hành bán lẻ trở nên thách thức hơn, từ việc đảm bảo nguồn hàng trên kệ cho đến việc giữ mát cho sản phẩm và nhân viên. Những áp lực này lại cộng dồn với việc thuế kinh doanh tăng, thuế lao động cao hơn và những bất ổn toàn cầu kéo dài, tất cả đang siết chặt khả năng đầu tư, tạo việc làm và bình ổn giá cả của các nhà bán lẻ.

Mời quý độc giả xem video: World Cup đánh thức kinh tế ban đêm/ Nguồn: VTV24
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