Nuôi cá kèo trái vụ, nông dân Cà Mau trúng đậm đợt giá kỷ lục

Nhờ chủ động chuyển hướng nuôi trái vụ, nhiều nông dân ở Cà Mau trúng lớn khi giá cá kèo thương phẩm vọt lên 350.000 đồng/kg, cao gấp đôi chính vụ.

Nhiều hộ dân tại tỉnh Cà Mau đang gặt hái lợi nhuận vượt trội nhờ táo bạo chuyển hướng sang nuôi cá kèo trái vụ. Việc chủ động ra hàng vào thời điểm nguồn cung khan hiếm không chỉ giúp người nuôi trúng mùa, đạt năng suất cao mà còn bán được giá gấp đôi so với các đợt thu hoạch chính vụ.

Ghi nhận tại thị trường Cà Mau cho thấy giá cá kèo thương phẩm hiện dao động từ 300.000 đến 350.000 đồng/kg. Mức giá này tăng vọt từ 100.000 đến 140.000 đồng/kg so với thời điểm cận Tết Nguyên đán trước đó. Lý giải cho mức giá kỷ lục này, giới thương lái cho biết nguồn cung cá kèo thương phẩm trên thị trường đang trong tình trạng khan hiếm, trong khi sức mua từ người tiêu dùng lại tăng mạnh, trực tiếp đẩy giá loại thủy sản này lên đỉnh điểm.

(Ảnh: An An)

Là một trong những hộ dân thu lợi lớn từ đợt này, ông Hồng Lạng, ngụ xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau chia sẻ với Dân Việt, gia đình ông dành 1.800 m2 diện tích ao để nuôi cá kèo thương phẩm. Ở vụ nuôi nghịch mùa, ông chủ động giảm mật độ thả giống nhằm bảo đảm tốc độ tăng trưởng tốt nhất cho cá.

Theo ông Lạng, giá cá kèo thường đẩy lên rất cao vào giai đoạn tháng 6 đến tháng 7 âm lịch hằng năm. Với mức giá hiện tại, chỉ cần thu hoạch khoảng 1 tấn cá, sau khi trừ sạch chi phí vận hành, gia đình ông đã nắm chắc khoản lãi hơn 200 triệu đồng.

Đồng quan điểm, nhiều người nuôi thủy sản tại địa phương đánh giá cá kèo là đối tượng nuôi rất thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng Cà Mau, đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu vừa phải. Nếu như trước đây, bà con thường giữ thói quen xuống giống vào khoảng tháng 8 âm lịch để kịp thu hoạch bán dịp Tết, thì việc đón đầu xu hướng nuôi trái vụ năm nay đã mang lại thành công ngoài mong đợi.

(Ảnh: An An)

Tại xã Hưng Mỹ, anh Nguyễn Văn Đảo - người có nhiều năm kinh nghiệm nuôi cá kèo trên diện tích hơn 2.000 m2 chia sẻ với Dân Việt, cho biết gia đình đang khẩn trương cải tạo lại hệ thống ao hồ để sẵn sàng xuống giống cho chu kỳ mới. Mục tiêu của anh là bảo đảm nguồn cung sản phẩm chất lượng để phục vụ thị trường dịp cuối năm.

Nhằm hỗ trợ bà con duy trì hiệu quả kinh tế bền vững, ngành chuyên môn địa phương đưa ra khuyến cáo người nuôi nên duy trì mật độ thả vừa phải. Bên cạnh đó, việc tuân thủ quy trình cải tạo môi trường nước và dành khoảng nghỉ cho đất giữa các vụ nuôi là yếu tố then chốt giúp cắt đứt triệt để nguồn mầm bệnh tích tụ từ các vụ trước.