Xã hội

Cháy gara ô tô ở Ninh Bình, một thợ sơn tử vong

Một gara sửa chữa ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm này, trong gara chỉ có một mình anh P.V.H. thợ sơn đang ngủ không kịp thoát ra ngoài dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h40 ngày 20/8, tại một gara ô tô trên đường Cát Linh, phường Hoa Lư (Ninh Bình). Vào thời điểm trên, người dân sinh sống xung quanh gara ô tô phát hiện ngọn lửa bùng cháy phía trong nên đã hô hoán nhau dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

capture-671.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Ngay sau đó, công an phường và Cảnh sát PCCC&CNCH đã huy động cán bộ chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường dập lửa. Do gara ô tô được xây tường bao xung quanh, nhà khung thép bắn tôn nên lực lượng chức năng đã phải phá cửa vào bên trong để tiến hành dập lửa và khống chế đám cháy. Đến khoảng 2h45, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Thời điểm vụ cháy xảy ra, bên trong gara có anh P.V.H. (trú TP Huế), là thợ sơn, đang ngủ ở gác xép bên trong và không kịp thoát ra ngoài. Hậu quả khiến anh H. tử vong, 6 ô tô, nhiều xe máy bị cháy, và nhiều tài sản khác bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ khiến 3 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
#cháy gara Ninh Bình #tử vong thợ sơn #cháy gara ô tô #đau lòng #chết thương

