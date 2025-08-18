Cháy quán cà phê ở Phú Thọ, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Vụ cháy có diện tích khoảng 50m2 không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi và làm hư hỏng 2 xe máy, 1 xe đạp điện…

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ (PC07), lúc 1h20 rạng sáng 18/8 xảy ra vụ cháy quán cafe Thảo Vy tại thôn Cao Đường (xã Cao Dương).

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Báo Phú Thọ).

Tiếp nhận tin báo, Phòng PC07 chỉ đạo Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Lương Sơn điều động 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đơn vị đã phối hợp với Công an xã Cao Dương và lực lượng tại chỗ triển khai công tác chữa cháy.

Đến khoảng 2h15, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, vụ cháy có diện tích khoảng 50m2 không gây thiệt hại về người, nhưng thiêu rụi và làm hư hỏng 2 xe máy, 1 xe đạp điện, 1 ti vi, 5 bộ bàn ghế, 1 quầy pha chế cùng các vật dụng khác; ước tính sơ bộ khoảng 70 triệu đồng.

Hiện trường vụ cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh, chủ quán là bà Lê Thị Nhàn.

Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.