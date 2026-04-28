Châu Đăng Khoa nói gì về câu hát gây tranh cãi?

Trước tranh cãi xoay quanh câu hát “lúa chín cao mà chẳng hề cúi đầu”, Châu Đăng Khoa đã lên tiếng, làm rõ dụng ý và tầng nghĩa của ca từ.

Thu Cúc (tổng hợp)

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh câu hát “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong ca khúc “Người Việt mình thương nhau” do Châu Đăng Khoa sáng tác. Trước những thắc mắc của khán giả về việc sử dụng hình ảnh đi ngược lại thành ngữ “lúa chín cúi đầu”, vốn tượng trưng cho sự khiêm nhường, nam nhạc sĩ đã chính thức lên tiếng.

Châu Đăng Khoa khẳng định bản thân vô cùng trân trọng những góp ý và hiểu rõ ý nghĩa truyền thống của hình ảnh này, nhưng trong bối cảnh của bài hát, anh muốn gửi gắm một tầng nghĩa mở rộng hơn.

Châu Đăng Khoa chia sẻ: “Câu hát này không được viết để phủ nhận sự khiêm nhường, cũng không phải để cổ vũ cho sự kiêu ngạo. Ở đây, ‘chẳng hề cúi đầu’ không có nghĩa là ngạo mạn, mà là không khuất phục”. Theo anh, đó là thái độ không cúi đầu trước nghịch cảnh, cường quyền hay mưa bom bão đạn.

Nam nhạc sĩ lý giải thêm, việc anh sử dụng cụm từ “người con của nước Nam” thay vì “người con của Việt Nam” là có chủ đích, nhằm gợi nhớ đến chiều sâu lịch sử và tinh thần giữ nước của cha ông. Hình ảnh cây lúa không còn là khái niệm nông nghiệp đơn thuần mà đã trở thành biểu tượng, nhân cách hóa cho người Việt Nam đã đi qua bão giông nhưng không gục ngã, trưởng thành trong đau thương mà vẫn ngẩng cao đầu.

Châu Đăng Khoa. Ảnh: FB Châu Đăng Khoa.

Tác giả cũng nhấn mạnh: “Nếu tách riêng câu hát này ra, có thể sẽ có những cách hiểu khác nhau. Nhưng nếu đặt nó trong ngữ cảnh của toàn bộ bài hát – ‘người con của nước Nam’, ‘thương nhau từ bom đạn’, ‘người Việt mình thương nhau’ – thì câu hát này không nói về sự ngạo mạn, mà nói về khí phách.

Với mình, ‘lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu’ là hình ảnh rất đẹp của người Việt Nam: đã đi qua bão giông nhưng không gục ngã, đã chịu nhiều mất mát nhưng không mất lòng tự tôn, đã trưởng thành trong đau thương nhưng vẫn ngẩng cao đầu mà sống.

Một bên là cái cúi đầu của sự khiêm nhường. Một bên là sự không cúi đầu của khí phách. Người Việt mình có thể khiêm nhường, nhưng chưa bao giờ là một dân tộc cúi đầu”.

Chia sẻ của Châu Đăng Khoa. Ảnh: FB Châu Đăng Khoa.

Ít ngày trước, ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy phát hành MV "Người Việt mình thương nhau". Hòa Minzy chia sẻ trên Sài Gòn Giải Phóng Online, cô đặc biệt yêu thích ca khúc ngay từ lần đầu nghe và càng vinh dự khi được song ca cùng Cẩm Ly. Trong khi đó, Cẩm Ly cho biết đã lâu rồi, cô mới có dịp kết hợp cùng một giọng ca trẻ như Hòa Minzy.

Mời quý độc giả xem video: "Châu Đăng Khoa hát "Độc thân" để... hết độc thân". Nguồn VTV
Bài liên quan

Giải trí - Giới trẻ

Soobin lập kỷ lục, Hòa Minzy thắng giải Cống hiến 2026

Tại Lễ trao giải Cống hiến năm 2026, Soobin lập cú "hat-trick" với ba giải thưởng, trong khi Hòa Minzy được vinh danh Nữ ca sĩ của năm.

Tối 15/4, Lễ trao giải Cống hiến năm 2026 - Vì một Việt Nam rạng rỡ do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Đây là mùa giải Cống hiến lần 20 được tổ chức và là mùa thứ ba được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải gồm: Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.

Cú "hat-trick" vô tiền khoáng hậu của Soobin

Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Tình bạn đáng ngưỡng mộ giữa Văn Toàn - Hòa Minzy

Từ việc hỗ trợ nhau đến những màn trêu đùa đầy hài hước trên mạng xã hội, Hòa Minzy và Văn Toàn cho thấy tình bạn bền chặt theo năm tháng.

hoa1.jpg
Nhân dịp sinh nhật của cầu thủ Văn Toàn, Hòa Minzy khiến người hâm mộ thích thú khi công khai danh sách quà tặng "khủng" dành cho bạn thân. Sau một hồi đắn đo, nữ ca sĩ quyết định món quà ý nghĩa nhất chính là trả toàn bộ số nợ cuối cùng mà cô còn nợ nam cầu thủ. Ảnh: FB Hòa Minzy.
screenshot-2026-04-13-092606.png
Không dừng lại ở việc trả nợ, Hòa Minzy còn chứng minh độ chịu chơi khi tặng kèm một chiếc túi Gucci mà cô gọi vui là "Gu Chì" – món đồ mà Văn Toàn từng "nhắc khéo" từ trước Tết. Thậm chí, cô còn chuẩn bị thêm một túi quà từ thương hiệu Hermès (được cô gọi vui là "Hơi Mệt"), tự nhận mình là "con nợ có tâm" nhất hệ mặt trời. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Xem chi tiết

Giải trí - Giới trẻ

Hòa Minzy được vinh danh Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2025

Hòa Minzy rất vinh dự và xúc động khi nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2025.

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy vừa khoe tin vui: “Đồng chí Nguyễn Thị Hòa - Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Hôm nay, Hòa Minzy rất vinh dự và xúc động khi được tỉnh Bắc Ninh, quê hương của Hòa ghi nhận và vinh danh trao tặng bằng khen cùng giải thưởng lớn như thế này.

Hòa Minzy xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tỉnh nhà và sẽ nỗ lực hơn nữa trong tương lai”.

Xem chi tiết

