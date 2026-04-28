Châu Đăng Khoa nói gì về câu hát gây tranh cãi?

Trước tranh cãi xoay quanh câu hát “lúa chín cao mà chẳng hề cúi đầu”, Châu Đăng Khoa đã lên tiếng, làm rõ dụng ý và tầng nghĩa của ca từ.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh câu hát “Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” trong ca khúc “Người Việt mình thương nhau” do Châu Đăng Khoa sáng tác. Trước những thắc mắc của khán giả về việc sử dụng hình ảnh đi ngược lại thành ngữ “lúa chín cúi đầu”, vốn tượng trưng cho sự khiêm nhường, nam nhạc sĩ đã chính thức lên tiếng.

Châu Đăng Khoa khẳng định bản thân vô cùng trân trọng những góp ý và hiểu rõ ý nghĩa truyền thống của hình ảnh này, nhưng trong bối cảnh của bài hát, anh muốn gửi gắm một tầng nghĩa mở rộng hơn.

Châu Đăng Khoa chia sẻ: “Câu hát này không được viết để phủ nhận sự khiêm nhường, cũng không phải để cổ vũ cho sự kiêu ngạo. Ở đây, ‘chẳng hề cúi đầu’ không có nghĩa là ngạo mạn, mà là không khuất phục”. Theo anh, đó là thái độ không cúi đầu trước nghịch cảnh, cường quyền hay mưa bom bão đạn.

Nam nhạc sĩ lý giải thêm, việc anh sử dụng cụm từ “người con của nước Nam” thay vì “người con của Việt Nam” là có chủ đích, nhằm gợi nhớ đến chiều sâu lịch sử và tinh thần giữ nước của cha ông. Hình ảnh cây lúa không còn là khái niệm nông nghiệp đơn thuần mà đã trở thành biểu tượng, nhân cách hóa cho người Việt Nam đã đi qua bão giông nhưng không gục ngã, trưởng thành trong đau thương mà vẫn ngẩng cao đầu.

Châu Đăng Khoa. Ảnh: FB Châu Đăng Khoa.

Tác giả cũng nhấn mạnh: “Nếu tách riêng câu hát này ra, có thể sẽ có những cách hiểu khác nhau. Nhưng nếu đặt nó trong ngữ cảnh của toàn bộ bài hát – ‘người con của nước Nam’, ‘thương nhau từ bom đạn’, ‘người Việt mình thương nhau’ – thì câu hát này không nói về sự ngạo mạn, mà nói về khí phách.

Với mình, ‘lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu’ là hình ảnh rất đẹp của người Việt Nam: đã đi qua bão giông nhưng không gục ngã, đã chịu nhiều mất mát nhưng không mất lòng tự tôn, đã trưởng thành trong đau thương nhưng vẫn ngẩng cao đầu mà sống.

Một bên là cái cúi đầu của sự khiêm nhường. Một bên là sự không cúi đầu của khí phách. Người Việt mình có thể khiêm nhường, nhưng chưa bao giờ là một dân tộc cúi đầu”.

Chia sẻ của Châu Đăng Khoa. Ảnh: FB Châu Đăng Khoa.

Ít ngày trước, ca sĩ Cẩm Ly và Hòa Minzy phát hành MV "Người Việt mình thương nhau". Hòa Minzy chia sẻ trên Sài Gòn Giải Phóng Online, cô đặc biệt yêu thích ca khúc ngay từ lần đầu nghe và càng vinh dự khi được song ca cùng Cẩm Ly. Trong khi đó, Cẩm Ly cho biết đã lâu rồi, cô mới có dịp kết hợp cùng một giọng ca trẻ như Hòa Minzy.