Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tình bạn đáng ngưỡng mộ giữa Văn Toàn - Hòa Minzy

Giải trí - Giới trẻ

Từ việc hỗ trợ nhau đến những màn trêu đùa đầy hài hước trên mạng xã hội, Hòa Minzy và Văn Toàn cho thấy tình bạn bền chặt theo năm tháng.

Nhân dịp sinh nhật của cầu thủ Văn Toàn, Hòa Minzy khiến người hâm mộ thích thú khi công khai danh sách quà tặng "khủng" dành cho bạn thân. Sau một hồi đắn đo, nữ ca sĩ quyết định món quà ý nghĩa nhất chính là trả toàn bộ số nợ cuối cùng mà cô còn nợ nam cầu thủ. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Không dừng lại ở việc trả nợ, Hòa Minzy còn chứng minh độ chịu chơi khi tặng kèm một chiếc túi Gucci mà cô gọi vui là "Gu Chì" – món đồ mà Văn Toàn từng "nhắc khéo" từ trước Tết. Thậm chí, cô còn chuẩn bị thêm một túi quà từ thương hiệu Hermès (được cô gọi vui là "Hơi Mệt"), tự nhận mình là "con nợ có tâm" nhất hệ mặt trời. Ảnh: FB Hòa Minzy.
Hòa Minzy gửi lời chúc Văn Toàn mau chóng bình phục chấn thương để sớm trở lại sân cỏ. Cô cũng không quên nhắc bạn thân sớm thông báo "tin vui" để tránh bị đồn đoán về chuyện tình cảm. Ảnh: FB Văn Toàn.
Ngay sau đó, Văn Toàn đã để lại bình luận đầy hài hước: "Trả hết nợ để cưới, bắt mừng lại à, cay thật". Màn tương tác lầy lội giữa Văn Toàn và Hòa Minzy nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Ảnh: FB Văn Toàn.
Văn Toàn và Hòa Minzy luôn ủng hộ nhau trong công việc. Ảnh: FB Văn Toàn.
Năm 2024, dù không thể có mặt trực tiếp trong ngày đặc biệt của Hòa Minzy, Văn Toàn vẫn khiến khán giả ấm lòng khi gửi lời chúc mừng kỷ niệm 10 năm ca hát đến cô bạn thân. Anh viết: "Chúc bạn nhiều sức khỏe và có nhiều ngày kỷ niệm đẹp đẽ như vậy. Hy vọng sau này sẽ có kỷ niệm 20 - 30... 100 năm ca hát của bạn". Ảnh: FB Văn Toàn.
Văn Toàn không ít lần bày tỏ sự ủng hộ các dự án âm nhạc của Hòa Minzy. Ảnh: FB Văn Toàn.
Văn Toàn và Hòa Minzy chơi chung trong một nhóm bạn gồm nhiều cầu thủ. Đáng chú ý, Hòa Minzy từng đưa bạn trai Văn Cương tham gia một buổi tụ họp của nhóm. Ảnh: Znews.
Hòa Minzy gây chú ý khi công khai chuyện hẹn hò với Văn Cương vào tháng 3/2026. Ảnh: FB Văn Cương.
Xem video: "Hòa Minzy xúc động trở lại Gala Việc tử tế". Nguồn VTV
#Văn Toàn #Hòa Minzy #tình bạn #ca sĩ Hòa Minzy #cầu thủ Văn Toàn

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT