Soobin lập kỷ lục, Hòa Minzy thắng giải Cống hiến 2026

Tại Lễ trao giải Cống hiến năm 2026, Soobin lập cú "hat-trick" với ba giải thưởng, trong khi Hòa Minzy được vinh danh Nữ ca sĩ của năm.

Tối 15/4, Lễ trao giải Cống hiến năm 2026 - Vì một Việt Nam rạng rỡ do báo Thể thao và Văn hóa (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội). Đây là mùa giải Cống hiến lần 20 được tổ chức và là mùa thứ ba được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải gồm: Giải Âm nhạc Cống hiến và Giải Thể thao Cống hiến.

Cú "hat-trick" vô tiền khoáng hậu của Soobin

Cái tên nổi bật nhất của mùa giải Cống hiến năm 2026 chính là Soobin. Anh đoạt giải ở ba hạng mục gồm: Chương trình của năm, Music Video của năm và Nam ca sĩ của năm.

Với thành tích này, Soobin chính thức xác lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử 20 mùa giải của Giải thưởng Cống hiến: Nghệ sĩ đầu tiên giành cú "hat-trick" trong hai mùa Cống hiến liên tiếp, tính đến mùa giải Cống hiến 20.

Trước đó, tại mùa giải 2025, anh cũng từng thâu tóm ba hạng mục là Nam ca sĩ của năm, Album của năm và Music video của năm. Chiến thắng này thuyết phục nhờ khả năng dung hòa xuất sắc giữa kỹ năng trình diễn đỉnh cao và tư duy văn hóa sắc bén.

Một dấu ấn đặc biệt làm nên tính nhân văn sâu sắc cho mùa giải năm nay chính là sự đồng hành của NSND Huỳnh Tú cùng con trai Soobin. Lần đầu tiên trong lịch sử giải thưởng chứng kiến hình ảnh hai cha con từng đứng chung sân khấu, cùng góp giọng trong một ca khúc đã cùng được vinh danh.

Dù chủ nhân chính thức của chiếc cúp Cống hiến là Soobin, nhưng sự hiện diện của NSND Huỳnh Tú trong tác phẩm Mục hạ vô nhân (trong MV và biểu diễn trong SOOBIN Live Concert: All-rounder) đã tạo nên một biểu tượng đẹp đẽ về sự tiếp nối truyền thống và trao truyền giá trị nghệ thuật giữa hai thế hệ.

Với SOOBIN Live Concert: All-rounder (giải Chương trình của năm), Soobin đã thiết lập một “giáo trình mẫu mực” về cách làm chủ không gian sân vận động khổng lồ. Anh dũng cảm gạt bỏ sự phụ thuộc vào beat điện tử thu sẵn, kết hợp mượt mà âm nhạc R&B/Hip-hop thời thượng với năng lượng bùng nổ của dàn nhạc cụ thật (live band).

Tiếp đó, tác phẩm Mục hạ vô nhân (giải Music Video của năm) là một minh chứng xuất sắc cho tư duy: bảo tồn di sản không phải là "đóng băng" quá khứ, mà là cho nó một hơi thở đương đại. Bằng việc đặt làn điệu xẩm và dàn nhạc cụ dân tộc vào một bản phối hiện đại, MV đã mở ra một không gian nghệ thuật vừa truyền thống vừa đầy tính thể nghiệm.

Giành giải Nam ca sĩ của năm, Soobin chứng minh bản thân là một nghệ sĩ hội tụ trọn vẹn kỹ năng thanh nhạc xuất sắc, vũ đạo điêu luyện, khả năng tự sản xuất âm nhạc và ý thức chủ động tiếp thu tinh hoa thế giới để tôn vinh di sản dân tộc.

Hòa Minzy được vinh danh

Hạng mục Nữ ca sĩ của năm gọi tên Hòa Minzy - phần thưởng xứng đáng cho hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ và bùng nổ.

Trong năm qua, cô đã giải quyết triệt để bài toán hóc búa của ngành biểu diễn: đưa nghệ thuật truyền thống lên sân khấu giải trí đương đại. Những dự án của cô, tiêu biểu như Bắc Bling, sở hữu sức công phá mãnh liệt trên các nền tảng số nhờ giọng hát nội lực, cùng bản lĩnh trình diễn lôi cuốn.

Hòa Minzy trở thành hình mẫu nghệ sĩ xuất sắc dùng sức ảnh hưởng của mình để đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống giới trẻ một cách tự nhiên và đầy kiêu hãnh.

Cùng chia sẻ hệ quy chiếu tôn vinh bản sắc ấy, DTAP xuất sắc giành cúp Nhà sản xuất của năm. Nhóm "kiến trúc sư âm nhạc" trẻ tuổi này đã khẳng định “vị thế độc tôn” trong dòng nhạc Pop mang âm hưởng dân gian. Tư duy nhào nặn âm thanh của DTAP đạt đến độ điêu luyện khi giúp các nhạc cụ truyền thống đứng bình đẳng, đồng thời dẫn dắt những dải âm thanh EDM, Trap, House hạng nặng.

Cả DTAP và Hòa Minzy đều chứng minh thành công một chân lý, bản sắc dân tộc chính là "chìa khóa vàng" để âm nhạc đại chúng Việt Nam tạo “dấu ấn độc bản” trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.

Ở hạng mục Nhạc sĩ của năm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung giành chiến thắng. Trong khi đó, chiếc cúp Bài hát của năm vinh danh Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng) mang đến một nốt trầm xao xuyến. Giữa một thị trường bão hòa kỹ xảo điện tử và ca từ "khẩu ngữ hóa", tác phẩm chinh phục người nghe bằng cấu trúc Pop/Ballad khuôn thước, giai điệu tuyệt đẹp và cảm xúc nguyên bản. Chiến thắng này khẳng định sức sống mãnh liệt của những sáng tác giàu chất thơ, đi từ trái tim chân thành.

Ở hạng mục Album của năm, sản phẩm Phao cứu sinh của Hương Tràm đã xuất sắc giành chiến thắng. Tác phẩm mang tính chỉnh thể cao, ghi nhận một sự trưởng thành vượt bậc về tư duy âm nhạc của nữ nghệ sĩ. Thay vì phô diễn kỹ thuật thanh nhạc một cách cứng nhắc, Hương Tràm biết tiết chế để ưu tiên sự điều phối hơi thở, mang đến một không gian âm nhạc chữa lành sâu sắc.

Sự dịch chuyển mượt mà giữa Pop/Ballad truyền thống và âm hưởng Pop/Rock, R&B đương đại đã giúp album thỏa mãn trọn vẹn thính giác của tệp khán giả trưởng thành.

Trong khi đó, hạng mục Chuỗi chương trình của năm vinh danh Live Tour: Bùi Công Nam "The Story", còn chiếc cúp Nghệ sĩ mới của năm thuộc về CONGB. Cũng tại lễ trao giải thưởng Cống hiến 2026, Giải Ấn tượng Cống hiến 2026 đã gọi tên nhạc sĩ Dương Cầm.

Kết quả Giải Cống hiến lần 20 – 2026: - Chương trình của năm: SOOBIN Live Concert: All-rounder - ROUNDER (SOOBIN và SS Label) - Chuỗi chương trình của năm: LIVE TOUR: BÙI CÔNG NAM "THE STORY" (BCN Entertainment) - Bài hát của năm: Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng) - Music Video của năm: Mục hạ vô nhân (Soobin ft Binz & NSND Huỳnh Tú) - Album của năm: Phao cứu sinh (Hương Tràm) - Nhà sản xuất của năm: DTAP - Nhạc sĩ của năm: Nguyễn Văn Chung - Nghệ sĩ mới của năm: CONGB - Nữ ca sĩ của năm: Hòa Minzy - Nam ca sĩ của năm: Soobin Kết quả giải thể thao cống hiến 2026: 1. Chiến tích thể thao của năm: Đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33 2. Gương mặt thể thao của năm: Trịnh Thu Vinh - Nữ vận động viên bắn súng. Đơn vị: Công an Nhân dân 3. Gương mặt trẻ thể thao của năm: Nguyễn Đình Bắc - Cầu thủ bóng đá. Đơn vị: Công an Hà Nội 4. Khát vọng Cống hiến: Công ty cổ phần Tập đoàn T&T