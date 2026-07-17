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OpenAI ra mắt bàn phím chuyên dùng cho AI chỉ với vài nút bấm!

OpenAI, vừa ra mắt một bàn phím phát sáng được thiết kế để sử dụng cùng tác nhân AI chuyên cho lập trình thông minh của hãng.

Tuệ Minh

OpenAI chính thức gia nhập thị trường phần cứng với việc ra mắt bàn phím phát sáng trị giá 230 USD, được thiết kế để kết hợp với trợ lý lập trình AI của hãng mang tên Codex.

Sản phẩm Codex Micro, đồng thiết kế với nhà sản xuất bàn phím chuyên dụng Work Louder, được quảng bá như một phương thức mới đầy phong cách dành cho người dùng ChatGPT.

Ảnh: OpenAI
Ảnh: OpenAI

Thiết bị này được trang bị các phím “Agent Keys” phát sáng hiển thị trạng thái của tác nhân, các phím lệnh Command Keys có thể tùy chỉnh để làm phím tắt cho các thao tác Codex thường dùng, cùng một cần điều khiển (joystick) để khởi động các quy trình làm việc phổ biến. Ngoài ra, còn có một núm xoay giúp điều chỉnh mức độ “lý luận” — tức là lượng thời gian và sức mạnh tính toán mà một tác nhân sử dụng cho một nhiệm vụ cụ thể (mức độ lý luận của tác nhân).

Ý tưởng của OpenAI là thay vì quản lý các tác nhân AI qua điện thoại hoặc ứng dụng máy tính, người dùng giờ đây có thể sử dụng Micro như một “trung tâm chỉ huy cho công việc tác nhân”, theo cách gọi của OpenAI.

Ngoài ra, thiết bị này cũng sẽ trở thành một điểm nhấn ấn tượng trên bàn làm việc của bạn. Việc điều khiển và tùy chỉnh thiết bị được thực hiện thông qua ứng dụng ChatGPT trên máy tính để bàn.

OpenAI cho biết Micro là sản phẩm hợp tác giới hạn, cho thấy đây chủ yếu là một món đồ độc đáo hơn là sản phẩm hướng tới số đông. Có vẻ như đây là một phụ kiện bắt mắt nhằm đánh dấu bước chân đầu tiên của công ty vào lĩnh vực phần cứng.

Ấp ủ một thiết bị AI cầm tay khác

Một thiết bị mới của OpenAI mà Bloomberg tiết lộ vẫn chưa ra mắt, nhưng có vẻ như được thiết kế cho chiến lược lâu dài. Thiết bị này được mô tả là loa thông minh di động không màn hình, tích hợp với ChatGPT và có các “bộ phận cơ khí có thể tự động di chuyển”.

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OpenAI được cho là đang ấp ủ một thiết bị AI dạng loa không có màn hình.

Ở thời điểm hiện tại, thật khó hình dung tất cả những chi tiết rời rạc đó — không màn hình, di động, có bộ phận chuyển động — sẽ kết hợp lại thành một sản phẩm hoàn chỉnh như thế nào (OpenAI chưa tiết lộ thêm). Tuy nhiên, điều này cũng tạo nên một bức tranh đầy tò mò. Báo cáo của Bloomberg nhấn mạnh rằng thiết bị vẫn đang trong quá trình phát triển và có thể thay đổi.

Được biết, thiết bị mới này cũng đang được thiết kế bởi các kỹ sư từng làm việc tại Apple, công ty hiện đang kiện OpenAI về hành vi đánh cắp bí mật thương mại.

Mối liên hệ này không bị bỏ qua, đặc biệt là với Apple. Tuần trước, Apple đã đệ đơn kiện OpenAI, cáo buộc ban lãnh đạo cấp cao của công ty này có chiến lược cố ý khai thác thông tin mật.

Apple cho rằng OpenAI đã sử dụng những thông tin đó để phát triển thiết bị phần cứng của riêng mình. OpenAI đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.

OenAI ra mắt bàn phím lập trình Codex Micro.
Techcrunch/OpenAI
#Ra mắt bàn phím AI sáng tạo #Thiết bị trung tâm điều khiển AI #Hợp tác giới hạn với nhà sản xuất bàn phím #Dự án loa thông minh di động #Mối quan hệ pháp lý với Apple

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