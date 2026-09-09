Chặt cây trước nhà, cây đổ xuống đường khiến người đi xe máy tử vong

Cây xà cừ chết trước nhà dân ở Thanh Hóa được thuê người chặt hạ, nhưng bất ngờ đổ xuống đường, trúng một người đi xe máy khiến nạn nhân tử vong.

Khoảng 8h23 ngày 9/9, anh Nguyễn Quang Thọ (43 tuổi, ngụ thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình, Thanh Hóa) được thuê chặt một cây xà cừ chết trước cổng nhà số 295, tỉnh lộ 511 (đường 4A).

Trong lúc cây sắp đổ, ông Lê Đình Thành (67 tuổi, ngụ thôn Mậu Xương, xã Quảng Bình) chạy xe máy theo hướng Nam - Bắc đi ngang qua. Bất ngờ, cây đổ xuống đường, đè trúng ông Thành khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong sau đó.

Theo ông Trần Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bình, cây xà cừ trên không phải cây xanh công cộng. Gia đình ông N.Q.H., chủ nhà số 295, đã tự thuê người chặt cây chết trước nhà. Chính quyền địa phương sau khi nhận tin đã phối hợp công an khám nghiệm hiện trường và hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập anh Nguyễn Quang Thọ, người trực tiếp chặt cây, để điều tra, làm rõ vụ việc và xem xét dấu hiệu tội “Vô ý làm chết người”.