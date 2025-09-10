[INFOGRAPHIC] 10 CEO được trả lương cao nhất thế giới

Theo báo cáo năm 2025 của Times of India, Elon Musk là CEO được trả lương cao nhất thế giới với 23,5 tỷ USD.
Tesla lần đầu mất thị phần xuống dưới 40% tại Mỹ sau gần 8 năm, doanh số sụt giảm ở châu Âu và Trung Quốc, trong khi Hyundai, Kia, Volkswagen vươn lên mạnh mẽ.
Tỉnh Bắc Ninh vừa thành lập Tổ thường trực 24/24 triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.
Trạm bơm Cẩm Bào đang xuất hiện sự cố mạch đùn, mạch sủi tại bể hút, phá vỡ kết cấu nền bể hút, kéo theo nhiều đất, cát gây rỗng nền và thân đê tả Cầu.
Do nợ đọng thuế kéo dài, nhiều doanh nghiệp đã bị Thuế Quảng Trị ban hành quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.
Theo công bố của Apple, mức giá cao nhất trong các mẫu iPhone 17 vừa ra mắt là iPhone 17 Pro Max 2 TB gần 64 triệu đồng.
Vinacháo là thương hiệu của Công ty TNHH Sản xuất, dịch vụ và thương mại An Tâm, do bà Trần Thị Thanh Minh làm CEO.
Chú cá Koi được bán với giá 47 tỷ đồng vào năm 2018, đầy màu sắc dài 99cm, đã qua đời vào năm 2019.
Ở Việt Nam, rau khoai lang chỉ là một nguyên liệu giá rẻ, nhưng ở Mỹ lại được ví như “siêu thực phẩm” với mức giá lên tới 1 triệu đồng/kg.
Nhiều người dùng phản án ví điện tử Zalopay có mức lãi suất cho Vay tiền nhanh quá cao, quy đổi ra có thể lên tới gần 1.000 cho mỗi 1 triệu Đồng/ngày.
Từng được coi là "hàng hiếm" trên bàn tiệc, giá lên tới 250.000 đồng/kg, đến nay nhãn bắp cải rơi xuống mức phổ thông.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh thu hơn 14,2 nghìn tỷ đồng nợ đọng thuế từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn.
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch hành động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đô thị thông minh đến năm 2030.
Nghiên cứu mới tiết lộ hơn 90% máy lọc không khí chưa được kiểm nghiệm trên người, khiến tác dụng chống virus và độ an toàn trở thành câu hỏi lớn.
Là đặc sản dành cho giới siêu giàu vì giá lên tới tiền tỷ nhưng vào thế kỷ 19, trứng cá tầm muối được sử dụng làm thức ăn cho lợn tại Châu Âu.
Chính phủ mở rộng đối tượng sản xuất và nhập khẩu vàng, tăng cường quản lý, giúp thị trường vàng phát triển an toàn, minh bạch.
Từ loại rau dại mọc bờ rào, chống đói thời chiến tranh, rau mảnh cộng trở thành đặc sản được dân phố thích mê dù giá lên tới cả trăm nghìn đồng mỗi kg.
Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, kinh tế Việt Nam 8 tháng 2025 có nhiều điểm sáng: xuất siêu gần 14 tỷ USD, dòng vốn FDI tăng...
Hạt của loài cọ coco de mer lớn nhất hành tinh, giá hơn 71 triệu đồng/hạt, nằm trong sách đỏ thế giới, đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng.