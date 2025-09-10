Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] 10 CEO được trả lương cao nhất thế giới

Kinh doanh

[INFOGRAPHIC] 10 CEO được trả lương cao nhất thế giới

Theo báo cáo năm 2025 của Times of India, Elon Musk là CEO được trả lương cao nhất thế giới với 23,5 tỷ USD.

10-ceo-luong-cao-nhat.jpg
#CEO lương cao nhất thế giới #Elon Musk lương cao #Báo cáo lương CEO 2025 #CEO hàng đầu thế giới #Thu nhập CEO cao nhất #Times of India báo cáo

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine

Kiến thức cần biết

Tin mới